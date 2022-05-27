【疫情週報】5/21-5/27：快篩陽=確診全民適用、5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗開打，本週疫情重點一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情自本週（5/21-5/27）起，可見進入高原期（即確診數維持在一定的數量之上，但未有明顯的高峰）。指揮中心於本週放寬了快篩陽性經醫師診斷後即確診的適用條件，並修訂了口服抗病毒藥物的適用條件。

另一方面，輝瑞BNT兒童疫苗也於本週陸續開打，有望提升5-11歲孩童面對病毒的保護力。《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 快篩陽性經醫師診斷後即確診，26日起全民適用。

修訂未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件，將吸菸自風險因子移除。

5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗，25日起陸續開打。

（中）低收入戶、長照機構住民、0-6歲孩童可免費領取家用快篩。

一週疫情發展概述

前一週（5/14-5/20）新增的確診數總計為52萬1548例，平均數為7萬4507例，中位數則是5月15日的6萬8732例。本週新增確診數總計為57萬8686例，平均數為8萬2669例，中位數則是5月24日的8萬2363例。

由於快篩陽性經醫師診斷確認後即確診，自26日起全民適用，也會影響每日新增確診數的變化。

重大防疫規範變化

【診斷】

指揮中心宣布自26日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，快篩陽性經醫師診斷後認定確診，不用做PCR。民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡族群，經醫事人員確認即為確診。評估方式為視訊或前往社區篩檢站、醫療院所由醫師現場評估。

指揮中心發言人莊人祥說明，針對醫事人員對快篩結果有疑慮、醫師和民眾之間沒有達成共識、經快篩陽性且於隔離治療期間有住院需求、快篩陰性但有症狀、快篩第一線的醫療工作人員，仍開放進行PCR採檢。由於現在正處在染疫定義改變的過渡期，仍開放抗原快篩陽性者進行PCR。

【家用快篩實名制】

指揮中心21日宣布，實名制家用快篩售完的藥局與衛生所，將一次性加配2箱（156人份）；山地離島及偏鄉（如沒有社區藥局），其庫存少於2箱者，將一次性加配5箱（390人份）。

行政院長蘇貞昌26日宣布，將免費提供低和中低收入戶每人5劑快篩試劑，長照機構住民每人發送3劑，預計有80萬人可受惠。

【藥物】

指揮中心23日修訂未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件，將吸菸自風險因子移除。口服抗病毒藥物Paxlovid的適用條件，是輕度至中度未使用氧氣、發病5天內、12歲以上、體重40公斤以上，如果不滿足條件至少要有一項風險因素，例如糖尿病、癌症、心血管疾病等等；莫納皮拉韋（Molnupiravir）的適用條件則主要是輕度到中度、未使用氧氣、發病5天內，18歲以上者。

陳時中表示，在5月21日的專家會議中，認為這項因子證據不足所以移除。國外的吸菸或已戒菸者，是搭配其他任一其他風險因子判斷用藥，所以把這個條件拿掉不會有影響。

專家會議也決定，孕婦與產後6週內婦女若要使用口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid），由於目前沒有這項臨床資料，需臨床醫師評估使用效益大於風險，充分告知病患後、病人同意下可使用。

陳時中強調，口服抗病毒藥物並非所有人都需要服用，若不是65歲以上、沒有風險因子的民眾，可以不用吃抗病毒藥物，若染疫後有症狀，醫師認為有需要開立其它藥物者會開立其它藥物，不一定都需要抗病毒藥物。

【疫苗接種】

針對5至11歲、12至17歲兒童疫苗施打，陳時中表示接受到家長「希望盡快」的反應，也強調疫苗數量絕對足夠。

指揮中心以142萬人口、施打率的7成扣掉莫德納預約和可能抽單的2成，作為基礎配發量，24日已經配了40萬劑給地方政府，27日預計再配發28萬劑，指揮中心留10萬劑看狀況進行配發。陳時中表示，現在家長預約不到合約院所是以學校施打為主、配的量較少有關，但整體量是足夠的。

指揮中心25日宣布，為鼓勵長者完全接種疫苗，6月底前接種疫苗的65歲以上長者及55歲以上的原住民，均可免費獲得中央所配發的2劑單劑型快篩試劑。

指揮中心發言人莊人祥在25日疫情記者會上透露，近期輝瑞BNT、莫德納擬再申請將適應症擴增至年齡更小的幼兒，台灣已收到莫德納疫苗的EUA（緊急使用授權）申請，盼擴增使用於未滿6歲幼童，正由衛福部食品藥物管理署審查中。

【相關證明申請】

指揮中心宣布25日起，數位證明平台開放申請「快篩陽性證明」及「接觸者隔離證明」，並於25日8點起上路。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，認證方式3種，包括身份證、護照和健保卡，25日起增加「全民健保快易通」，進入系統後即可進行申請。

龐一鳴強調民眾務必將電話、地址輸入正確，現在共有200萬民眾透過此平台取得證明，使用起來應該不會太困難。

即將上路的政策與疫情走向推測

輝瑞BNT兒童疫苗已於本週陸續安排校園集中接種，5月30日預計有約33萬劑輝瑞BNT兒童疫苗到貨。

行政院長蘇貞昌27日宣布，0-6歲孩童可免費領取5劑家用快篩試劑，指揮中心說明將於6月起實施，領取期限到6月30日。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

免費領取份數，不會計算入實名制第一輪（4月28日起）的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

指揮中心進一步說明，0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。

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核稿編輯：楊士範