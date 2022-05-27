【疫情週報】5/21-5/27：快篩陽=確診全民適用、5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗開打，本週疫情重點一次看
我們想讓你知道的是
行政院長蘇貞昌26日宣布，將免費提供低和中低收入戶每人5劑快篩試劑，長照機構住民每人發送3劑，預計有80萬人可受惠。27日宣布0-6歲孩童可免費領取5劑家用快篩試劑，將於6月起實施，領取期限到6月30日。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情自本週（5/21-5/27）起，可見進入高原期（即確診數維持在一定的數量之上，但未有明顯的高峰）。指揮中心於本週放寬了快篩陽性經醫師診斷後即確診的適用條件，並修訂了口服抗病毒藥物的適用條件。
另一方面，輝瑞BNT兒童疫苗也於本週陸續開打，有望提升5-11歲孩童面對病毒的保護力。《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。
本週重點概述
- 快篩陽性經醫師診斷後即確診，26日起全民適用。
- 修訂未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件，將吸菸自風險因子移除。
- 5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗，25日起陸續開打。
- （中）低收入戶、長照機構住民、0-6歲孩童可免費領取家用快篩。
一週疫情發展概述
前一週（5/14-5/20）新增的確診數總計為52萬1548例，平均數為7萬4507例，中位數則是5月15日的6萬8732例。本週新增確診數總計為57萬8686例，平均數為8萬2669例，中位數則是5月24日的8萬2363例。
由於快篩陽性經醫師診斷確認後即確診，自26日起全民適用，也會影響每日新增確診數的變化。
重大防疫規範變化
【診斷】
指揮中心宣布自26日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，快篩陽性經醫師診斷後認定確診，不用做PCR。民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡族群，經醫事人員確認即為確診。評估方式為視訊或前往社區篩檢站、醫療院所由醫師現場評估。
指揮中心發言人莊人祥說明，針對醫事人員對快篩結果有疑慮、醫師和民眾之間沒有達成共識、經快篩陽性且於隔離治療期間有住院需求、快篩陰性但有症狀、快篩第一線的醫療工作人員，仍開放進行PCR採檢。由於現在正處在染疫定義改變的過渡期，仍開放抗原快篩陽性者進行PCR。
【家用快篩實名制】
指揮中心21日宣布，實名制家用快篩售完的藥局與衛生所，將一次性加配2箱（156人份）；山地離島及偏鄉（如沒有社區藥局），其庫存少於2箱者，將一次性加配5箱（390人份）。
行政院長蘇貞昌26日宣布，將免費提供低和中低收入戶每人5劑快篩試劑，長照機構住民每人發送3劑，預計有80萬人可受惠。
【藥物】
指揮中心23日修訂未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件，將吸菸自風險因子移除。口服抗病毒藥物Paxlovid的適用條件，是輕度至中度未使用氧氣、發病5天內、12歲以上、體重40公斤以上，如果不滿足條件至少要有一項風險因素，例如糖尿病、癌症、心血管疾病等等；莫納皮拉韋（Molnupiravir）的適用條件則主要是輕度到中度、未使用氧氣、發病5天內，18歲以上者。
陳時中表示，在5月21日的專家會議中，認為這項因子證據不足所以移除。國外的吸菸或已戒菸者，是搭配其他任一其他風險因子判斷用藥，所以把這個條件拿掉不會有影響。
專家會議也決定，孕婦與產後6週內婦女若要使用口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid），由於目前沒有這項臨床資料，需臨床醫師評估使用效益大於風險，充分告知病患後、病人同意下可使用。
陳時中強調，口服抗病毒藥物並非所有人都需要服用，若不是65歲以上、沒有風險因子的民眾，可以不用吃抗病毒藥物，若染疫後有症狀，醫師認為有需要開立其它藥物者會開立其它藥物，不一定都需要抗病毒藥物。
【疫苗接種】
針對5至11歲、12至17歲兒童疫苗施打，陳時中表示接受到家長「希望盡快」的反應，也強調疫苗數量絕對足夠。
指揮中心以142萬人口、施打率的7成扣掉莫德納預約和可能抽單的2成，作為基礎配發量，24日已經配了40萬劑給地方政府，27日預計再配發28萬劑，指揮中心留10萬劑看狀況進行配發。陳時中表示，現在家長預約不到合約院所是以學校施打為主、配的量較少有關，但整體量是足夠的。
指揮中心25日宣布，為鼓勵長者完全接種疫苗，6月底前接種疫苗的65歲以上長者及55歲以上的原住民，均可免費獲得中央所配發的2劑單劑型快篩試劑。
指揮中心發言人莊人祥在25日疫情記者會上透露，近期輝瑞BNT、莫德納擬再申請將適應症擴增至年齡更小的幼兒，台灣已收到莫德納疫苗的EUA（緊急使用授權）申請，盼擴增使用於未滿6歲幼童，正由衛福部食品藥物管理署審查中。
【相關證明申請】
指揮中心宣布25日起，數位證明平台開放申請「快篩陽性證明」及「接觸者隔離證明」，並於25日8點起上路。指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，認證方式3種，包括身份證、護照和健保卡，25日起增加「全民健保快易通」，進入系統後即可進行申請。
龐一鳴強調民眾務必將電話、地址輸入正確，現在共有200萬民眾透過此平台取得證明，使用起來應該不會太困難。
即將上路的政策與疫情走向推測
輝瑞BNT兒童疫苗已於本週陸續安排校園集中接種，5月30日預計有約33萬劑輝瑞BNT兒童疫苗到貨。
行政院長蘇貞昌27日宣布，0-6歲孩童可免費領取5劑家用快篩試劑，指揮中心說明將於6月起實施，領取期限到6月30日。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。
免費領取份數，不會計算入實名制第一輪（4月28日起）的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。
指揮中心進一步說明，0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。
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核稿編輯：楊士範
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。