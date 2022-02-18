2月16日俄羅斯沒打烏克蘭，美國再度成為放羊的孩子、法德領袖也裡外不是人

烏克蘭大戰一觸即發？美警告2月16日俄羅斯進攻烏克蘭

「烏克蘭危機」這定時炸彈正式倒數計時？美國情報機關透露，俄羅斯最快將在2月16日攻打烏克蘭。《政客》（Politico）引述知情人士說法報導，美國總統拜登（Joe Biden）2月11日與西方國家領袖通話時透露，俄羅斯可能在2月16日進攻烏克蘭。

拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也說，在2月20日北京冬奧結束前，俄羅斯可能全面進犯烏克蘭，並建議所有在烏克蘭的美國都應儘速撤離。他又說：「我們不知道會發生什麼事，但現在風險已經夠高了。」同時，蘇利文也堅定地說：「若烏克蘭被攻陷包圍，將不會有美軍撤離美國公民的行動。」

目前俄羅斯已在俄烏邊境聚集超過15萬大軍，而俄羅斯黑海艦隊也持續軍演。再加上，俄羅斯近期與烏克蘭的北方鄰國白羅斯展開聯合軍演，開啟有可能的北方戰線。

綜合華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）和「外交關係協會」（Coucil for Foreign Relations, CFR）的最新報告，目前俄軍在烏克蘭的北、東、南三邊皆有部署，CSIS更是預測，俄羅斯可能三面圍攻烏克蘭。

過去三週，美、歐、俄密集的外交折衝迄今未見顯著成果。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月8日與普亭（Vladimir Putin）於莫斯科會晤完後，雖然馬克宏在談判桌上提出數項方案與普亭協商，但到現在仍無下文。不過，馬克宏2月16日卻與中國國家主席熱線通話，談到烏克蘭議題。

據《中央社》報導，馬克宏介紹了對當前烏克蘭局勢的看法。習近平強調，有關各方應該堅持「政治解決」的大方向，充分利用包括「諾曼第架構」（Normandy format）在內的多邊平台，透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

德國持續調停，俄羅斯撤軍各界「霧裡看花」？

德國總理蕭茲（Olaf Shochlz）於2月15日與普亭會晤，普亭除表示部分俄軍將在軍演結束後自邊境返回駐地外，他也表示俄羅斯願意繼續走「談判路線」，普亭說：「我們準備進一步合作。我們準備繼續走談判路線。」

普定表示：「俄羅斯準備與西方和北大西洋公約組織（NATO），商談限制在歐洲部署中程飛彈，以及演習的透明化等問題，同時採取其他建立互信的措施。」但他也強調：「西方必須接受俄方的主要安全要求。」

因此，俄軍撤軍消息一出，讓全球投資市場為之一振，全球股市短期快速飆升。不過，北約、美國、烏克蘭似乎都不這麼認為。2月16日這命運的一天，拜登對此事表示，目前尚未證實俄羅斯說法，仍需更多證據來證實。拜登還對俄羅斯溫情喊話說：「你不是我們的敵人。」

據《金融時報》（Financial Times）報導，準備在比利時布魯賽爾參與北約防長峰會的北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg），也不認為局勢有任何的緩和。史托騰伯格說：「我們還未看到任何局勢降溫的跡象。」相反地，史托騰伯格表示：「我們看到數量持續增加的俄軍，以及更多正在前往俄烏邊境的俄軍，我們要做好最壞的打算。」

不過，俄羅斯官方立馬回擊北約的看法。《金融時報》引述俄羅斯克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回擊稱：「北約有『障礙』，使其無法『清醒』的評估狀況。」這個障礙，似乎是若有所指地指向了美國。

《路透社》（Reuters）17日的報導，美國務卿布林肯（Antony Blinken）對於俄羅斯撤軍的消息發表看法，他指出，俄軍的重要部隊朝著俄烏邊境前進，而非撤離。他說：「俄羅斯說一套做一套，我們並沒有看到俄羅斯任何的撤軍行動。」

事主烏克蘭就俄羅斯撤軍的判斷也是反覆無常。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）一開始就俄羅斯撤軍的消息表示：「我們與我們的盟友，已設法阻止俄羅斯進一步將局勢升級。現在已是2月中了，我們可以看到外交努力在持續發揮作用。」

然而，據《BBC》2月16日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不認為俄羅斯有做出任何撤軍的努力。澤倫斯基表示：「老實說，我們對所遇到的實際情況做出了反應，而我們還沒有看到任何撤軍，我們僅有『聽說過』。」

但是，《莫斯科時報》（Moscow Times）報導，白羅斯外長馬克伊（Vladimir Makei）聲稱：「與俄羅斯的聯合軍演結束後，沒有任何一名俄羅斯軍人，或是任何軍事設備會留在白羅斯境內。」此外，據《路透社》報導，俄羅斯駐愛爾蘭大使表示：「位於烏克蘭北部的俄軍，將在三到四週內返回原本的駐地。」這些動作，更讓人猜測普亭的真正意圖，真的會撤兵嗎？

俄羅斯到底打不打？美、俄各說各話

在烏、俄是否開戰這事，各國都有各自的看法。美國總統拜登、白宮國家安全顧問蘇利文、國務卿布林肯都曾數次公開警告烏克蘭的緊張局勢。另外，歐洲各國領袖也多次警告目前烏克蘭的緊張局勢，如英國首相強森（Boris Johnson）日前就曾警告烏克蘭局勢稱：「未來幾天是最危險時刻。」