2月16日俄羅斯沒打烏克蘭，美國再度成為放羊的孩子、法德領袖也裡外不是人

烏克蘭大戰一觸即發?美警告2月16日俄羅斯進攻烏克蘭

「烏克蘭危機」這定時炸彈正式倒數計時?美國情報機關透露,俄羅斯最快將在2月16日攻打烏克蘭。《政客》(Politico)引述知情人士說法報導,美國總統拜登(Joe Biden)2月11日與西方國家領袖通話時透露,俄羅斯可能在2月16日進攻烏克蘭。

拜登的國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)也說,在2月20日北京冬奧結束前,俄羅斯可能全面進犯烏克蘭,並建議所有在烏克蘭的美國都應儘速撤離。他又說:「我們不知道會發生什麼事,但現在風險已經夠高了。」同時,蘇利文也堅定地說:「若烏克蘭被攻陷包圍,將不會有美軍撤離美國公民的行動。」

目前俄羅斯已在俄烏邊境聚集超過15萬大軍,而俄羅斯黑海艦隊也持續軍演。再加上,俄羅斯近期與烏克蘭的北方鄰國白羅斯展開聯合軍演,開啟有可能的北方戰線。

綜合華府智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies, CSIS)和「外交關係協會」(Coucil for Foreign Relations, CFR)的最新報告,目前俄軍在烏克蘭的北、東、南三邊皆有部署,CSIS更是預測,俄羅斯可能三面圍攻烏克蘭。

過去三週,美、歐、俄密集的外交折衝迄今未見顯著成果。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)2月8日與普亭(Vladimir Putin)於莫斯科會晤完後,雖然馬克宏在談判桌上提出數項方案與普亭協商,但到現在仍無下文。不過,馬克宏2月16日卻與中國國家主席熱線通話,談到烏克蘭議題。

據《中央社》報導,馬克宏介紹了對當前烏克蘭局勢的看法。習近平強調,有關各方應該堅持「政治解決」的大方向,充分利用包括「諾曼第架構」(Normandy format)在內的多邊平台,透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

德國持續調停,俄羅斯撤軍各界「霧裡看花」?

德國總理蕭茲(Olaf Shochlz)於2月15日與普亭會晤,普亭除表示部分俄軍將在軍演結束後自邊境返回駐地外,他也表示俄羅斯願意繼續走「談判路線」,普亭說:「我們準備進一步合作。我們準備繼續走談判路線。」

普定表示:「俄羅斯準備與西方和北大西洋公約組織(NATO),商談限制在歐洲部署中程飛彈,以及演習的透明化等問題,同時採取其他建立互信的措施。」但他也強調:「西方必須接受俄方的主要安全要求。」

因此,俄軍撤軍消息一出,讓全球投資市場為之一振,全球股市短期快速飆升。不過,北約、美國、烏克蘭似乎都不這麼認為。2月16日這命運的一天,拜登對此事表示,目前尚未證實俄羅斯說法,仍需更多證據來證實。拜登還對俄羅斯溫情喊話說:「你不是我們的敵人。」

據《金融時報》(Financial Times)報導,準備在比利時布魯賽爾參與北約防長峰會的北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg),也不認為局勢有任何的緩和。史托騰伯格說:「我們還未看到任何局勢降溫的跡象。」相反地,史托騰伯格表示:「我們看到數量持續增加的俄軍,以及更多正在前往俄烏邊境的俄軍,我們要做好最壞的打算。」

不過,俄羅斯官方立馬回擊北約的看法。《金融時報》引述俄羅斯克林姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)回擊稱:「北約有『障礙』,使其無法『清醒』的評估狀況。」這個障礙,似乎是若有所指地指向了美國。

《路透社》(Reuters)17日的報導,美國務卿布林肯(Antony Blinken)對於俄羅斯撤軍的消息發表看法,他指出,俄軍的重要部隊朝著俄烏邊境前進,而非撤離。他說:「俄羅斯說一套做一套,我們並沒有看到俄羅斯任何的撤軍行動。」

事主烏克蘭就俄羅斯撤軍的判斷也是反覆無常。烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)一開始就俄羅斯撤軍的消息表示:「我們與我們的盟友,已設法阻止俄羅斯進一步將局勢升級。現在已是2月中了,我們可以看到外交努力在持續發揮作用。」

然而,據《BBC》2月16日報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)不認為俄羅斯有做出任何撤軍的努力。澤倫斯基表示:「老實說,我們對所遇到的實際情況做出了反應,而我們還沒有看到任何撤軍,我們僅有『聽說過』。」

但是,《莫斯科時報》(Moscow Times)報導,白羅斯外長馬克伊(Vladimir Makei)聲稱:「與俄羅斯的聯合軍演結束後,沒有任何一名俄羅斯軍人,或是任何軍事設備會留在白羅斯境內。」此外,據《路透社》報導,俄羅斯駐愛爾蘭大使表示:「位於烏克蘭北部的俄軍,將在三到四週內返回原本的駐地。」這些動作,更讓人猜測普亭的真正意圖,真的會撤兵嗎?

俄羅斯到底打不打?美、俄各說各話

在烏、俄是否開戰這事,各國都有各自的看法。美國總統拜登、白宮國家安全顧問蘇利文、國務卿布林肯都曾數次公開警告烏克蘭的緊張局勢。另外,歐洲各國領袖也多次警告目前烏克蘭的緊張局勢,如英國首相強森(Boris Johnson)日前就曾警告烏克蘭局勢稱:「未來幾天是最危險時刻。」