一晚連口62人、人心比痔瘡更可怕：中國字幕、手遊規避網路審查敏感詞鬧笑話

為因應中國的網路審查，網路上不論是電影字幕或是相關文章，為了避免使用到禁忌字眼，會以其他字代替。例如殺人的「殺」改成「口」字，還有手遊因擔心審查不過，將「瘟疫」改「痔瘡」，因而鬧出不少笑話。

「在一晚連口62人後，他把自己也口死了」講的是殺人犯的故事

《東森新聞》報導，中國近年來對於網路的審查越來越嚴格，因此不論是電影字幕或是相關文章，為了避免使用到禁忌字眼，會以其他字代替，像是殺人的「殺」就必須改成「口」字。然而近期就有大陸網友發現，連新聞平台的文章，都用「口」字來代替，引起一陣討論。

陸媒《網易新聞》平台下的自媒體「阿拉故事會社」，15日刊出一篇文章，只見文章標題寫著「在一晚連口62人後，他把自己也口死了」，內容是在講述一起韓國史上最重大殺人犯禹範坤的故事，而不僅把內文的「殺」改成「口」，就連原本的標題「在一晚連殺62人後，他把自己也殺死了」，也都改用「口」字代替。

《民視新聞網》報導，這篇文章是在介紹韓國殺人犯禹範坤的故事，指出因為睡覺時被女朋友打擾，禹範坤一氣之下連殺62人，最後更拿起手榴彈把自己炸死，但內文卻把所有的「殺」字全部都變成「口」，像是「禹範坤已經口瘋了」、「口瘋了的他已經忘記口的意義，見人就口」、「禹範坤狂口之夜」。

種種字眼瞬間讓悲慘的社會事件變得超滑稽，不少網友看完後出戲，留下如「把我也口了吧」、「大口特口了」、「看到口人犯才恍然大悟」等嘲諷留言。

《網路溫度計》報導，微博有名網友「粉紅甘草酸苷片」分享，因為中國的會特別審查敏感字，字幕組為了防止被禁言，所以特意將美國影集《雙面人魔》（Hannibal）中，主角米克森（Mads Mikkelsen）的對白「你殺蘭德爾的時候，有沒有幻想你殺的人是我」換成「你口蘭德爾的時候，有沒有幻想你口的人是我」，還有「保護自己，殺光他們」則變成了「保護自己，口光他們」，但從「殺」變成「口」之後劇情像是變調一樣，意外帶有「情色意涵」，讓台灣網友看到後紛紛笑出來。

手遊《時空戀結》怕審查不過，將「瘟疫」改「痔瘡」

類似的審查也曾在去（2021）年於網路引發風波。《鏡周刊》報導，中國一款手遊《時空戀結》被網友發現，公司疑似為了讓遊戲能成功上架，將內容對話的「瘟疫」改成「痔瘡」。

《時空戀結》這款遊戲是結合了戀愛路線與的換裝的遊戲，玩家扮演現代少女，穿越時空後和古代男子發展戀情。不過就有網友發現，遊戲內對白相當詭異，「得了痔瘡的人只能靜靜等死」、「人心比痔瘡更可怕」、「12歲的時候，我住的小山村，爆發了一場痔瘡」等台詞。

話題在微博上討論相當熱烈，一位自稱參與遊戲研發的網友表示，會改叫「痔瘡」，是因為「瘟疫」一詞審核不過。

好笑之餘，作家蔡依橙亦在臉書上感嘆：「我們在牆外，看了是覺得好笑。在牆內為了生存而奮鬥的人，苦笑的背後，是悲哀。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航