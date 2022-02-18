細數北京冬奧會開幕式政要名單：有中共小夥伴，也有一些不速之客

文：林真心

北京冬季奧運不僅受到COVID-19疫情侵襲，加上全球民主國家陣線不約而同地對北京冬奧採取不呈程度的抵制，致使北京當局承辦此屆冬奧所面臨的政治壓力可謂空前，且經濟效益不僅未能如預期，國際政治上受到被圍堵的局面更為艱困。

筆者特意查詢根據官方公佈的名單，共有30餘位國際政要至北京參加冬奧開幕式及各類活動。甚至一些不參加冬奧競賽項目的第三世界國家（如非洲國家）也來了。

職此，筆者拋開國際組織的領導人不談，發現出席北京2022年冬奧會相關活動的各國政要共25位。在外交辭令上，不來的不代表關係不好；但來的一定代表關係好。接下來就對這些趕來捧場的國家做一下分類和解讀：

俄羅斯穩住中共小老弟的冬奧聲勢

不管讀者朋友們對沙俄／蘇聯／俄羅斯的印象如何，不管歷史上中俄之間曾經有過何種恩恩怨怨，這個國家都是目前中國對外關係中最不可或缺的一環。

正因如此，普京毫無爭議的成了冬奧會主賓，順邊拉攏北京共同對烏克蘭問題施壓。由於普京本人的任期可能要到2030年之後，所以在可預見的將來，中國會擁有一個相對固定的准盟友。用北京外交部門的官方表述，叫做「中俄關係上不封頂」。未來一段時間裡，這將是很難逆轉的趨勢。

筆者依稀記得去年11月，美國總統拜登轟轟烈烈搞了一次所謂的線上「民主峰會」。連台灣當局算在內，滿打滿算一共邀請了110個國家和地區。

眾所周知，全世界共有200多個國家和地區。簡單的做一下算術統計，即當下地球村是1：1的狀態。前一個「1」是拜登那110個小夥伴，由於其意識形態核心論述已形成多年，且把控輿論導向，使得感受起來更「主流」、音浪更大一些。而真實的情況，其實是1：1打平的，顯現出俄中緊密合作維持戰略同盟的重要性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中亞五國倚靠一帶一路的政策援助

2022年是北京當局與中亞五個斯坦國建交30週年，五國元首悉數到場。30年前的1992年，中國迎來最後一次建交潮——蘇聯「1」變「N」，中國一口氣建交了15個國家。

作為一帶一路的腹地地區，中亞五國在政治上對俄羅斯的依賴更大，經濟上則對中國依賴更大。尤其值得矚目的是中亞第一大國、剛剛出過大事的哈薩克。新總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）能夠在動蕩平息後不久親赴北京，對內對外的象徵意義都十分。

尤甚，2015年北京成功申辦冬奧會的時候，擊敗的唯一對手便是哈薩克斯坦的阿拉木圖——44：40險勝。

海灣國家、東南亞國家不敢開罪北京當局

海灣國家此番來了四個，分別：埃及、沙特、卡塔爾和阿聯酋。

回想半個多月前，國務委員兼外長王毅剛剛接待了沙特、巴林、科威特、阿曼、土耳其和伊朗六國外長訪華。北京當局的新年首場重要外交活動往往是有政治含義的。作為2022年的開年外交秀，一般認為，力推與海灣國家的自貿協定會是今年的一場重頭戲。

此外，東南亞國家來了三位領導人，分別是：柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和泰國公主詩琳通（Maha Chakri Sirindhorn）。去年拜登的「民主峰會」中，東南亞地區幾乎全部被拋棄。越南、泰國、緬甸、柬埔寨、寮國、汶萊等均未被邀請，連美國的重要盟友新加坡也被排除在外。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 泰國公主詩琳通

根據商務部2020年的數據，東協已經超越歐盟成為中國第一大貿易夥伴。當北京完成「偉大復興」實現後，東南亞有可能會「加勒比化」。

其他的不速之客：巴基斯坦、蒙古、韓國

巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）是一名板球職業運動員，曾任巴基斯坦國家板球隊隊長，並於1992年率隊贏得板球世界杯冠軍。

作為一個顛覆性政治人物，儘管伊姆蘭汗競選前曾發表過一些言論，但當選後仍維持了一貫的對中友好立場；來北京出席冬奧會開幕式的蒙古國總理奧雲額爾登（Oyun‑Erdene Luvsannamsrai）是一名「八零後」，出生於1980年。蒙古是一個類似哈薩克斯坦、柬埔寨的原社會主義體制改良型國家。蘇聯時代，蒙古曾是沒有名分的加盟共和國，標準的社會主義國家。

韓國此番派來的政要是國會議長樸炳錫，由於韓國馬上就要進入總統大選白熱化的階段，因當下的韓國文在寅政府是比較親華的，不過馬上三月份將迎來大選，未來的局勢有待觀察。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航