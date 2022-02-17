今日本土新增14例：指揮中心關注房屋代銷群聚案再增10人確診，最快4月入境檢疫縮短到7天

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及54例境外移入。指揮中心指出，本土案例中有3位新增確診是居隔期間轉陽，另11個是新匡列的陽性個案。

今天增加最多的確診個案，是新北設計師（案19665）衍生的房屋代銷公司人員群聚案，新增10人染疫，除染疫職員（案19859）父母兩人確診，另昨天宣布確診職員（案19816）於2月13日與友人聚餐唱歌，再增加8人染疫，染疫者跨雙北、高雄三縣市，其中一名確診者足跡曾到台東。

指揮中心指揮官陳時中說明，由於這名個案工作為旅行社帶團，正準備到台東去帶團，但因為新北市動作快，馬上和台東衛生局聯繫，檢驗後確診，但旅行團尚未開始。

陳時中表示，這起群聚一開始是先發現設計師染疫，但目前懷疑起頭是房屋代銷人員（案19859）。2月13日下午信仰相關的協會聚會，參與人數有80多人吃飯、25人唱歌，傳出確診者共9人，其他檢驗都在進行中。

陳時中表示，代銷公司唱歌群聚案，因為牽涉人多、足跡也廣，成員不是同一家人，工作的性質場域各有不同，擴開來的場域比較大，這是目前比較擔心的傳播鍊；另外煉油廠群聚案，因為工作的不可取代性，對國家重要經濟的影響比較大，這兩者都是目前比較關心的重點。

另外高雄鳳山紅茶牛奶店店員相關確診者今日再新增1人，為確診店員（案19733）的女友（案19881）。該確診店員日前確診，經疫調發現，煉油廠確診員工曾到該紅茶牛奶店消費，在紅茶店裡有確診者足跡重疊，而根據煉油廠員工發病日來看，店員很有可能就是被煉油廠員工感染。

今天新出爐的基因定序，是煉油廠、鳳山家庭、紅茶牛奶店謢傳染鏈，高雄鳳山母子（案19730、 19732）都是高雄港的序列，其中兒子（案19730）從中國入境有住過防疫旅館，一開始懷疑是防疫旅館感染，但經基因定序結果看出確定是高雄本土疫情的延伸，另外砂石場的個案、紅茶牛奶店染疫店員看起來也是高雄港的序列。

另外日前確診的桃園航警（案19763），女兒今日也確診，由於該名航警隱匿足跡，未誠實說明曾送女兒到北投上班，已遭桃園市衛生局開罰6萬元。

另外高雄砂石場群聚案，有6位確診，尤其以19584相關家裡面再增加2位，這一家人總共有17位確診。

昨天打了疫苗31萬953劑，涵蓋率第一劑82.47%，第二劑是75.93%，基礎加強劑0.77%，追加劑33%。

國門什麼時候開？陳時中：最快4月入境檢疫縮短到7天

日本開放入境隔離只要3天，台灣現在可以出團嗎？陳時中表示，現在國內還未開放觀光旅遊團；整體開放要出團，要等到這一波商務旅行能夠順暢，疫情能夠控制，才會開始做考慮，現在還要做一些準備。基本的條件是兩邊的疫情應該要差不多。

不過陳時中也透露，最快有可能在4月，入境檢疫縮短到7天。

至於日前提到，「最快下半年國門非開不可」是什麼意思？陳時中解釋，會開放非國民身份的人進來，還是要是疫情而定。至於哪些商務客來台、怎麼判斷是商務目的還是觀光目的，將交由經濟部去考量。

匡列隔離費用誰出？指揮中心將找地方政府開會、減少損失

不少人因與確診者足跡重疊遭匡列隔離，須自費住集中檢疫所或防疫旅館，不過隔離費用頗高，甚至傳出有人無法申請補助，抱怨聲不斷。指揮中心指揮官陳時中今日針對居隔爭議表示，會再和地方政府開會，「盡量讓損失減到最低。」

陳時中說明，去年5月22日發文，5月16日起居家檢疫及居家隔離調整為一人一室，措施視疫情發展調整，指揮中心說明，居家隔離一人一是的規定一直沒有變動，有一些特殊個案、特別的群聚沒有辦法實施一人一事的時候就會送到集中檢疫所，春節方案期間不管是中央還是地方大家都非常忙碌，在送達相關單位的時候有一些緊急應變的作為，陳時中強調，受隔離者沒有錯，他們的損失應該減到最低，這幾天會找地方政府一起來開會解決這個問題。

陳時中表示，匡列賠償有個審議小組在做審議，補助的上限是100萬，個人因染疫後受到的傷害各有不同，審議小組會根據可能需要補償的部分會去做考慮，因為COVID-19住院的天數以後比較低，相對的補助款以後會越來越低。

陳時中強調，有立委說指揮中心擅自修改隔離者補償辦法，他說辦法本來就寫得很清楚，不是說受隔離者就有補償，這些規定在前年已經公布過了，不是指揮中心擅自更改規定。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航