巴戈67歲胰臟癌逝世各界不捨：8歲童星發跡，演藝生涯拿下三座金鐘獎，主持、戲劇成就備受肯定

資深藝人巴戈16日因為胰臟癌在台北長庚醫院離世，享壽67歲。也引起演藝圈的痛弔與不捨。

巴戈出生於1954年，出道的早年僅8歲就發跡，而1960年代初期正是台語片與國語片混雜的時代，參與過不少電影作品，如國台語雙聲電影《天字第一號續集》，而後更參演了李行導演的《婉君表妹》，在其中飾演幼年叔豪，成為第一部瓊瑤電影的首位男主角；而後也有梁哲夫的《泰山寶藏》（近年有修復版本）等等，從現在來看，都是時代經典與不可抹滅的過往記憶。

而後巴戈高中畢業後考進國立台灣藝術專科學校（現國立台灣藝術大學）美工科，畢業之後便受到華視電視台賞識，進了華視工作，一待就是36年。

巴戈在華視時期參與各類型的演藝工作，包含電影、電視等媒材的演出，也接下了綜藝主持棒，最知名的當然數與鄒美儀在華視共同主持的節目《雙星報喜》，巴戈與鄒美儀在也憑藉《雙星報喜》連續在第21屆、22屆金鐘獎拿下綜藝節目主持人獎，成為三金得主之一，正當事業如日中天之際，巴戈在1987年聲援高凌風向華視抗爭藝人福利，進而連帶被華視封殺，將近一年時間手上未有電視節目的曝光機會。

到了80年代末期，1989年開始巴戈轉戰台視，與方芳芳共同主持另一個綜藝節目《就在今夜》，也憑藉《就在今夜》連續三年入圍金鐘獎最佳主持人獎，到了1991年，終於再度拿到綜藝節目主持人獎，也是個人第三座金鐘獎。而在80年代末期到90年代初期，也是三金典禮的愛用主持，金曲、金鐘、金馬都曾有主持經驗，巴戈的主持功力備受肯定，不在話下。

不止主持被大眾所見，巴戈在連續劇、電影等等也都有所成績。連續劇包含《時來運轉》、《包青天》、《郵差總是按錯鈴》系列、到了千禧年之後，更參與《終極一班》、《終極一家》、《終極三國》等知名作品，而後則有《廉政英雄》，近期最為人知的作品大概就屬客串《我們與惡的距離》的丁美媚的父親；至於電影則集中在80年代，演出包含《古寧頭大戰》、《八二三炮戰》、《旗正飄飄》、《大頭兵3：阿兵哥》等片。

晚年時期，巴戈較少亮相於大眾眼前，卸下主持棒，參與的作品也多屬客串性質。不過巴戈則將目光放置公益活動上，曾經擔任過台灣優質生命協會理事長，卸任後則成為協會常務理事。退休後則享受愜意的生活，與妻子張令娜結婚40餘年，育有2子2女，兒子定居在美國，巴戈則和女兒留在台灣。

如今巴戈因為「癌中之王」胰臟癌逝世，令各界不捨。好友向娃就在臉書表示：「徹夜難眠！打開手機看到這些的照片我淚崩了，真不敢相信你真的離開！」最後向娃也不捨祝福：「謝謝你（巴戈）在留下許多經典的節目，謝謝你帶我一起做公益，永遠都會想念你，巴哥哥一路好走。」

而針對胰臟癌這類棘手的癌症，醫生也呼籲，尋求適當的篩檢有助於提早發現胰臟癌與各種癌症，平時也應注意生活作息與飲食習慣，尤其是菸、酒、檳榔與各類癌症高度相關。建議攝取多樣化的蔬菜水果，維持運動習慣與正常體重，有助減少胰臟癌及其他癌症的發生機率。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航