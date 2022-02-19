2022/02/19,
科技

「請大家把檔案傳給我」之後，三個方法利用Google雲端硬碟快速大量上傳

「請大家把檔案傳給我」之後，三個方法利用Google雲端硬碟快速大量上傳
圖片來源：電腦玩物

我們想讓你知道的是

有幾種方法可以讓其他人能輕鬆把檔案上傳到我的Google雲端硬碟，讓我統一查看。而它們也有各自的優缺點。

在進行時間管理相關課程時，我習慣提供一些範本，讓參與學員可以現場練習，並且現場提供成果，讓我進一步的點評與分析。為了快速收集大家的演練結果，並且可以秀出來討論，有時候我會讓大家把成果email給我，或是利用統一上傳到我的雲端硬碟的方式。

而這時候，有幾種方法可以讓其他人也能輕鬆把檔案上傳到我的Google雲端硬碟，讓我統一查看。

第一種方法，單純的授權共用資料夾：

  • 優點：簡單直接的方法。
  • 缺點：對方上傳時需要有Google帳號並登入，對方可以編輯與查看（甚至刪除）資料夾內的文件檔案。

第二種方法，Google表單上傳：

  • 優點：可以設定一些填寫欄位，同時收集需要的資料（例如組別等等）；每個檔案會註記對方的姓名（從優點來看，可以明確知道是誰上傳的檔案）；可以限制上傳的檔案類型、大小。
  • 缺點：對方上傳時還是需要有Google帳號並登入。每個檔案會註記對方的姓名（從缺點來看，如果想樣匿名分享就沒辦法）。

第三種方法，使用第三方工具上傳：

  • 優點：對方不需要Google帳號也能上傳。有些服務也可限制上傳的檔案類型、大小，有些服務也可設定要填寫的欄位。
  • 缺點：第三方服務需要額外授權。

下面就來分別分享這3種方法，如何設定與應用，讓我的Google雲端硬碟可以收集他人上傳的檔案。

第一種方法：單純的授權共用資料夾

這個方法，相信應該大多數使用Google雲端硬碟的朋友都會用。

先在自己的Google雲端硬碟新增一個資料夾，進入資料夾的「共用」設定，如果不想一一詢問（或沒辦法詢問）對方的Google帳號來授權，可以選擇「取得連結」，「知道連結的使用者」都能成為「編輯者」的權限設定。

這時候，只要把這個雲端資料夾的網址，複製給想要他們上傳檔案的對象即可。

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圖片來源：電腦玩物

對方打開這樣的雲端資料夾網址後，需要先登入自己的Google雲端硬碟帳號，然後就可以上傳檔案到該資料夾了。

透過這樣的方式上傳的檔案、文件，也可以清楚的知道是誰（哪一個Google帳號）上傳的。

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圖片來源：電腦玩物

第二種方法：Google表單上傳檔案

上面的方法很簡單，但是有個缺點，就是大家都可以看到與修改雲端資料夾中的檔案，甚至可以刪除其中的檔案。

如果不希望大家可以互相看到、編輯、刪除彼此資料的時候，可以用「Google表單」來製作。

只要在Google表單中選擇「檔案上傳」的題型，就可以讓填寫表單的人，把檔案上傳到我的Google雲端硬碟，還可以做幾個進階設定：

  • 限制可以上傳的檔案類型
  • 限制可以上傳的檔案數量
  • 限制可以上傳的單一檔案大小

詳細教學可以參考：〈免費簡單架設報名徵選傳檔網頁，Google表單上傳檔案開放了〉。

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圖片來源：電腦玩物

用Google表單來收集檔案時，還可以多設定一些問題欄位，來同時收集相關的資料。

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圖片來源：電腦玩物

不過，用Google表單來收集檔案時，對方需要先登入自己的Google帳號才能填寫表單，並且上傳的檔案會複製每個人的Google帳號名稱。

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圖片來源：電腦玩物

第三種方法：使用第三方工具

如果說，希望對方上傳時更便捷，不需要登入Google帳號，那麼可以試試看第三方工具。

我之前在電腦玩物有介紹過類似工具：「Drive Uploader讓學生客戶直接上傳檔案到我Google雲端硬碟」。

今天再介紹一款介面更漂亮的同類工具：「PigeonFiles」。

首先，我自己需要用Google帳號授權並註冊「PigeonFiles」。接著選擇「Create new upload page」建立一個上傳檔案頁面。

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圖片來源：電腦玩物

接著輸入上傳頁面的名稱，以及選擇一個要接收檔案的雲端資料夾。

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圖片來源：電腦玩物

然後在設定頁面，可以做幾個調整（免費版可用）：

  • 指定允許上傳的檔案類型
  • 指定允許上傳的最大檔案體積
  • 是否要求輸入姓名、郵件（可以不用）

如果是免費版用戶，這個上傳頁面會自動在7天後失效。

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圖片來源：電腦玩物

把上傳網址提供給對方，他人打開網頁，不需要登入Google帳號，也可以直接把檔案拖曳到網頁中，就能完成上傳動作。

而檔案最終也會儲存在我指定的雲端硬碟。

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圖片來源：電腦玩物

如果你平常需要提供給不特定人上傳檔案給你的空間，例如課堂上讓學生快速上傳練習作業，或是臨時提供一個讓多位客戶上傳檔案的資料夾，方便你統一收集大量檔案文件。那麼上述三種方法之一，應該可以幫你解決問題。

如果你知道更方便、更好管理的方法，也歡迎留言一起分享。

有興趣的朋友，還可以延伸參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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