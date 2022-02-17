韓國大選倒數：尹錫悅、李在明比誰更惹人厭，安哲秀拋「在野整合」恐另有所圖

文：張瑞邦（Tucker Chang）

韓國將於今（2022）年3月9日舉行總統大選，韓國選委會已於2月13日、14日兩天受理總統候選人登記，總計目前共有14名候選人登記參選，各候選人的競選活動也於2月15日正式開跑。

民調方面，目前由韓國中間偏左派的執政黨「共同民主黨」總統候選人李在明，以及保守右派的韓國最大在野黨「國民力量黨」總統候選人尹錫悅呼聲最高，兩人的選民支持度勢均力敵。

根據《韓國時報》（The Korea Times）轉述民調機構韓國凱度（Kantar Korea）2月14公布的調查結果顯示，尹錫悅以38.8％的支持率些微領先，李在明以33.2％的選民支持率緊追在後。

尹錫悅民調領先，韓國即將要政黨輪替？

雖然尹錫悅的支持度暫時領先，但各界認為，當前判斷尹錫悅能否順利拉下執政黨還言之過早，印度媒體《Zee News》便轉述了韓國政治分析師裴宗燦（Bae Jong-chan）的說法稱：「這是我們的分析團隊遇過最難判斷結果的選戰，在投票前三週卻還沒有出現最有可能獲勝的總統候選人，這是非常罕見的情形」。

《韓國時報》也稱，李在明和尹錫悅兩者的支持率差距其實並不大，且幾次民調的差距都在誤差範圍之內，2月10日的一項民調結果，甚至顯示兩人的支持率以35％並列。

現年61歲的尹錫悅曾任韓國檢察總長，雖缺少從政經驗，但其主打剛正不阿的檢察官形象深受諸多反對派支持者喜愛；而今年57歲、律師出身、政治歷練豐富，曾任京畿道知事、京畿道城南市市長的李在明，則因過往對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情處理得當，以及宣佈當選後將推動「全民無條件基本收入」（UBI）政策而聲名大噪。

根據卡達《半島電視台》描述，韓國選民希望選出一位能夠解決政治分化對立、貪腐、房價飆升、收入不平等、青年高失業率等社會問題的總統，尹、李兩位候選人似乎也有能力帶來改變。

然而澳洲國立大學韓國政治暨歷史學系副教授金亨雅（Hyung-A Kim）在《半島電視台》撰文指出，兩位候選人其實都沒有向韓國人民，提供關於國家未來走向的具體願景和政策，甚至把大部分的精力都花在互相攻擊對方貪腐和濫用權勢等醜聞上。

也因此，大多數的韓國選民似乎都對此次總統大選投票興致缺缺，也有諸多民眾表示他們別無選擇，只能將票投給他們認為「兩害相權取其輕」的總統候選人。

金亨雅亦以韓國《Channel A》電視台於2021年12月所做的一項全國性民調佐證其說法，在該民意調查中，有超過50％的受訪者表示，他們其實都不喜歡尹錫悅和李在明。

年輕世代傾向支持保守右派

據美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）觀察指出，現今的韓國社會在政治意識形態、階級、世代和性別議題方面皆存在嚴重分歧，司法體系和公民社會的運作亦高度政治化，以至於韓國近年來已逐漸出現「民主衰退」（Democratic Decay）的跡象。

且本屆總統候選人競選活動才剛開始，執政黨和主要在野黨就已經頻繁的相互攻擊，絲毫沒有將民主制度中至關重要的互相包容和制度性的忍讓（Institutional forbearance）原則放在眼裡，也難怪部份韓國選民表示，這是韓國自1987年民主化以來，最無法激起選民參與投票興趣的總統選舉。

「這不是選擇最具吸引力的候選人，而是避免選到最差的候選人！」美國外交關係協會寫道。

然而究竟誰更有勝選的可能，探討亞太地區政治、經濟暨公共政策的東亞論壇（East Asia Forum）便指出，現今身為韓國中產階級且政治立場搖擺的20至30多歲年輕選民，最終可能會成為此次總統大選中決定勝負的關鍵。

根據香港《南華早報》分析，對中國的反感、韓國房價飆升、失業等現象是本次韓國總統大選的重要問題，而這些恰好都是與韓國年輕人最直接相關的議題。過往韓國年輕一代的選民傾向於將選票投給支持左派自由主義的共同民主黨，但在共同民主黨無法解決高房價及降低青年高失業率等窘境下，許多青年轉而支持較為保守的偏右派的國民力量。

此外，共同民主黨對中國的態度也引發諸多年輕選民的不滿，當前就有不少青年認為，執政的自由派政府對北京當局的姿態總是畢恭畢敬，無法拿出該有的魄力，這也是年輕選民轉向支持右派政黨的原因之一。

韓國「國民之黨」總統候選人安哲秀｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

總統參選人安哲秀提「在野整合」，實則各懷鬼胎

除了尹錫悅和李在明兩位總統參選人外，身為韓國中間派在野黨「國民之黨」主席暨總統參選人安哲秀，也同樣受到關注。安哲秀目前的民調支持度雖在所有候選人中名列第三，但根據《韓國時報》報導，其近期的支持率僅徘徊在9％至10％，遠低於李在明及尹錫悅。

《韓國聯合通訊社》（Yonhap News Agency）則撰文表示，雖安哲秀的民調落後，但卻是當前膠著選戰中所扮演的「關鍵少數」。許多政治觀察人士長期以來一直期待，代表國民之黨的安哲秀以及尹錫悅，雙方能共同討論合作的可能性，若兩股反對黨勢力合併，便能大幅提升在總統大選中擊敗執政黨總統候選人李在明的機會，而安哲秀也清楚這一事實。

2月13日，安哲秀也確實拋出「在野整合」的構想，並向總統候選人尹錫悅提議，國民之黨及國民力量雙方陣營應參考2021年首爾市長補選時所採取的模式，即透過民調的方式於各在野黨的總統候選人間提名一位呼聲最高的候選人，讓反對黨團結，以此取得壓倒性的勝利，最終實現韓國民眾對政黨輪替的期待。