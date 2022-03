德國人「缺乏幽默感」的刻板印象到底是從何而來？

在歐洲,流傳著這樣一則笑話:「世界上最薄的書是什麼?」答案是:「德國人的笑話集。」

許多外國人對於德國人的刻板印象,不外乎是準時、直接、理性、做事講究精確,這些特點都可被視為值得學習的優點,然而有一項或許並不如此:缺乏幽默感。就連美國知名作家馬克・吐溫(Mark Twain)也曾說:「德國笑話沒有笑點。」(A German joke is no laughing matter.)

2011年就曾經有一項國際民調對於幽默感作出調查,來自15個國家的三萬名民眾被邀請投票,分別選出來自哪個國家的人最有趣,也就是說最為擅長帶給他人歡笑,以及哪個國家的人最無趣、最不擅長逗他人笑。票選結果顯示,美國人最為有趣,接著是西班牙人和義大利人。而德國人則被票選為「最不有趣」或說最不擅長逗他人笑的族群,其次為土耳其人、俄羅斯人及英國人。

對於德式幽默,在我剛來德國時,我就發現一個有趣的現象:有一次我去電影院看電影,當時電影院的觀眾都會在我覺得很「平淡」的情節發出笑聲,而我覺得「好笑」的地方就沒有人有反應,我對於他們與我截然不同的幽默感到驚訝。

那時我更加意識到,「文化差異」也是存在於幽默感上。

我現在居住在德國已經五年多,漸漸發現自己越來越懂一些人的笑話,有時也能跟著一起笑。但即使到現在,德國人跟我說笑話我不免都會感到有一些「緊張」。一方面是笑話若用外語陳述,我必須要更專注地去聽,這讓我無法輕鬆地去享受一則笑話。另一方面是,對於笑話的理解,很多時候真的必須要有相似的文化背景與知識。

這也是為什麼德國人跟我說笑話,就算我能在字面上完全理解意思,但也不一定能明白其笑點。

《BBC》也曾經有文章探討為什麼人們覺得德國人不有趣(Why people think Germans aren’t funny)。如果說德國人其實是具有幽默感的,那麼這些刻板印象是從何而來?其中一個可能原因在於德語的文法以及句子結構。

英國諾丁漢大學的德文語言學教授尼可拉・麥克利蘭 (Nicola McLelland)認為,不同語言的構建方式會影響不同文化傳遞和理解笑話的方式。她解釋,幽默通常透過單詞解釋和句子結構裡模稜兩可的意思,來創造有趣的元素。

然而德語的語言結構非常不同,比方德文的名詞有三種不同的性別和四種不同的格位,動詞也會依主詞而有不同的形式;句子的確切意思取決於名詞性別和格位的使用,總體來說德文的文法相較來說複雜且講究精確,這也會影響幽默的傳達方式。

此外,德語是少數使用複合詞的語言之一 ,也就是說可以由數個單詞去組成一個詞。好比說Schadenfreude這個字由schaden(傷害)和Freude(快樂)組在一起,表示一種對於他人的不幸所產生的喜悅感,類似中文幸災樂禍的意思,在許多的語言裡並沒有確切的詞來表示其概念。麥克利蘭教授表示,複合詞通常不能直接翻譯成其他語言,所以用複合詞所創造出來的笑話,對於非德語人士來說就並不這麼好笑。

我在德國生活的另一個很特別的觀察是,有一些德國人喜歡向陌生人展現幽默。我目前的工作要常常與客戶溝通,有幾次的經驗是客戶會在電話裡耍一下幽默。比方說有一次客戶突然講了一句話,雖然聽似與我們的作業內容無關,但又不突兀地穿插在我們的對談之間。一開始我聽不懂意思,想說他怎麼突然說這個?後來幾秒後會意過來,我就笑了。

德國人是否幽默呢?只能說幽默是個人非常主觀的認知與感受,這也與個人所接觸到的娛樂訊息、成長環境甚至地區有很大的關聯,很難將一個族群的幽默感一概而論。不可否認的是,即使幽默感也會因文化背景不同而有所差異,但是我們每個人都很需要幽默感。

德文有一句話是說:"Humor ist, wenn man trotzdem lacht."

英文可以翻譯成:"Humor is when you laugh anyway."

中文意思是:「幽默是,當你還是選擇笑的時候。」

無論別人覺得是否有趣,幽默是當你還是選擇笑的時候。再進一步地想,在忙碌與充滿挑戰的生活裡,有時候確實會感到辛苦。但在一些不如意的狀況裡,如果我們卻仍然能夠選擇以幽默的方式應對,會讓人生輕鬆很多。

最後分享一件我印象直到至今都還非常深刻的小故事:幾年前我曾經在咖啡店工作,有一次我替一位年老的先生點完咖啡之後,因為正好是我下班時間,我就結束手邊任務,去後台吃東西休息,我想說同事看到了訂單應該就會知道還有咖啡需要送給客人。

然而過了一陣子之後,那位先生並沒有得到他的咖啡。他來到櫃檯詢問時,我正好也在附近。在得知咖啡還沒送出去之後,我就趕緊向他道歉,表示自己交接工作沒做好。他也不以為意,非常客氣有禮並微笑說:「那我需要現在先點好明天的咖啡嗎?」

在這個情境當中,他展現了幽默。他的意思是,如果之後點餐也要等這麼久的話,不如現在就先點好明天的咖啡吧!聽完他這句話,我就笑了!他的幽默展示了他的風度,與對於我的包容。

