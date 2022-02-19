外送平台與訂閱制的概念其實不新，50年前日本「養樂多媽媽」就這麼做了

這幾年興起的眾多商業模式中，能一直登上產業論壇話題或商業報導版面的，應該不外乎就屬於食品外送，以及訂閱制這兩個服務了。

有些報導會把這兩個商業模式連結到商業創新，但如果要談商業創新，無論是食品外送，或是訂閱制，其實都應該只是另一個更早就出現在市場的元祖模式之進化版而已，那到底初期大規模商業化這些服務的元祖是哪一個企業呢？其實早在50年前，日本的養樂多媽媽們早就在做食品外送跟訂閱制了。

首先簡單說明一下，什麽是日本養樂多媽媽模式。

其實在日本並不是稱為養樂多媽媽，而是稱為養樂多Lady，沒錯，是Lady而不是Mama。日本養樂多Lady的上班時間很有彈性，可以選擇跟小孩上下課時間接近的時段，也可選擇比較長時間的模式。日本養樂多Lady跟日本養樂多公司間不是僱傭合約，而是以個人事業主「自僱人士」的方式跟日本養樂多公司合作，關於時間，以及工作關係，雖然跟現在盛行的外送服務不盡相同，但只要細看這些外送服務，其實都有日本養樂多Lady商業模式的影子在裏面。

日本養樂多Lady的商業模式即使在50年後，還是持續運作於14個不同的國家，接近5萬名養樂多Lady在這14個國家服務。為何一個商業模式過了50年還能如此壯大？從下面三個養樂多Lady模式的特色，就可看出其不一樣的地方。

商品：建立便利以及價格之外的利用動機

目前盛行的外送服務，無論是餐飲的美食或是超市的包裝食品，所搭配的產品幾乎都不是外送通路限定的專屬產品，簡單來說，就是在實體店鋪跟外送平台上所賣的產品規格都大同小異，也因為在哪裏都買得到，對顧客來説，除了方便或是價格這兩個誘因之外，並沒有從產品的特色，衍生出讓顧客會因爲產品而去使用外送服務的動機。

日本養樂多由於是製造商兼通路，在產品上的自主權非常大，所以日本養樂多就特別製作一支別的實體店鋪沒有銷售，就只有日本養樂多Lady通路才能買的到的產品，「ヤクルト400」。

而「ヤクルト400」所主打的是一瓶裡有比一般養樂多還多2倍的400億個乳酸菌，並且再主打其乳酸菌可通過胃酸的考驗存活到腸道。在這個訴求清楚的通路限定產品帶路下，日本養樂多Lady如虎添翼，讓想買「ヤクルト400」這產品的人，不經過這通路是無法入手的，也更强化了日本養樂多Lady通路的網絡。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

人才：能安心工作的保育所

要從事一份工作，除了薪水以及工作內容之外，週邊的相關配套也是求職者會去考慮的，比方說，工作地點的距離，上下班的時間，等等都會影響到就職意願。

為了降低從事日本養樂多Lady工作的門檻，也配合當時設定的招募對象，為有小孩後想繼續就業的女性，讓這些求職者能不用擔心工作的時候，誰來帶小孩這個問題，日本養樂多在1970年代就開始設立「ヤクルト保育所（養樂多保育所）」。

保育所主要是托育1至3歲的幼兒，並且一個月的托育費用只有日幣6,000円上下，跟外面保育所一個月數萬円的托育費相比，ヤクルト保育所的定價非常的親民，媽媽早上帶小孩到ヤクルト保育所之後，就可安心去上班，並且可配合托育時間下班，完全解決帶小孩的煩惱。

而ヤクルト保育所之數量多嗎？以關東區來説，東京都，以及週邊的千葉、埼玉、神奈川，ヤクルト保育所的數量加起來也將近來到300所，校數大幅的超越以保育為本業的其他私立保育所，從這巨額的投資也可以看到，日本養樂多爲了降低招募門檻，改善工作周邊配套所下的決心。

服務：社區溫暖的守護機能

2021年11月，在千葉擔任日本養樂多銷售的野口小姐，跟往昔一樣，拜訪自己負責區域的舊顧客，這位顧客一向都很喜歡跟野口小姐聊天，但那天按電鈴這位顧客卻沒有出來應門，打電話顧客也沒接，之後再看顧客信箱裡面的信件也好幾天沒有拿了，覺得不對勁的野口小姐在聯絡警察後，進入顧客的寓所，在寢室發現奄奄一息的這位顧客，經過緊急送醫之後才又恢復健康。

當社會越來越高齡化，或是高齡人口的小孩紛紛都到都市去謀生後，如何確認這些高齡人口的起居狀況？

社會高齡化情境下，就更容易看到日本養樂多Lady服務所衍生出的附加價值。透過傳統形式的面對面營業活動，跟顧客詢問最近的飲用狀況，是否要繼續配送，或是再換口味等，交談的同時，也可瞭解顧客最近的起居狀況是否正常。這個動作現在也打動到不少在都會上班的日本中壯年顧客，幫在故鄉的長輩訂購養樂多，除了產品本身提供的健康附加價值之外，也多了一層溫暖的守護保障。

而這些日本養樂多Lady模式的特色，也顯露在最近日本養樂多所拍攝的一支廣告中：

這部廣告是以日本養樂多Lady一天的生活為主軸，從早上跟女兒女兒一起匆忙的出門後，到公司準備產品，出發拜訪顧客，

02:37，留言祝賀顧客池上先生的小孩才藝發表會能順利。

03:49，跟一樣有小孩的媽媽路邊停下來聊天。

04:53，等待的時間，顯現出工作辛苦的一面。

05:55，銀髮族群的寒暄問暖。

07:00，跟下課的女兒一起回家，聊工作跟上課的事等。

最後即使在疫情期間，日本養樂多Lady，還是持續傳遞大家健康溫暖的能量。

現在的生活型態跟1970年代養樂多Lady的黃金活躍期相比，已經有大幅的變化，可接觸消費者的銷售手段越來越多元，來自不同通路的類似競爭產品也越來越多，日本養樂多Lady的人數也從1970年代全盛時期的6萬人變成現在的3萬人，雖然人數變少，但在日本國內，日本養樂多主要乳製品群銷售量還是有60%從養樂多Lady的銷售通路所而來。