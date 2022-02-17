2022/02/17,
音樂

曹雅雯領銜台灣音樂人登上「西南偏南」，全球知名年度音樂盛會唱出台灣好聲音

曹雅雯領銜台灣音樂人登上「西南偏南」，全球知名年度音樂盛會唱出台灣好聲音
Photo Credit: Young Team Productions提供

我們想讓你知道的是

西南偏南也不僅侷限於「音樂節」，這個展節更是複合式內容，除了音樂以外，更有電影、品牌活動、新創科技最新的互動式體驗等等，例如台灣VR作品《女海盜：成名之路》就入圍了今年沉浸式內容單元（XR Experience Spotlight），說「西南偏南」是各界藝術領域的交流聖地一點也不為過。

全球最大音樂年度盛會，美國知名音樂節「西南偏南」（South by Southwest，SXSW）近日公布今（2022）年表演名單，台灣部分包含金曲台語歌后曹雅雯、樂團大象體操、拍謝少年、夢東、眠腦、DJ QuestionMark都將參與線上演出，成為台灣樂壇一大喜事。

曹雅雯獲十大專輯單曲雙料獎項
Photo Credit: 中華音樂人交流協會提供
曹雅雯

西南偏南至今歷史30餘年，在德州奧斯汀市舉辦，是全美乃至於全球深具指標性，且規模巨大的音樂節，每年為期十天左右，超過2000組以上的音樂表演者演出。

西南偏南也不僅侷限於「音樂節」，這個展節更是複合式內容，除了音樂以外，更有電影、品牌活動、新創科技最新的互動式體驗等等，例如台灣VR作品《女海盜：成名之路》就入圍了今年沉浸式內容單元（XR Experience Spotlight），說「西南偏南」是各界藝術領域的交流聖地一點也不為過。

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Photo Credit: AP / 達志影像

而其實前（2020）年，台灣也有許多音樂人準備前往西南偏南進行演出，無奈碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，隨著科技巨頭臉書、推特、蘋果、Netflix等公司相繼宣布退出後，西南偏南只好停辦一年，受到影響的藝人包含滅火器、鄭宜農、妮可醬、眠腦、椅子樂團、deca joins及柯泯薰等人。

到了去（2021）年，西南偏南的Taiwan Beats Showcase首度以線上展演模式，再度邀請台灣音樂人如滅火器、鄭宜農、椅子樂團、妮可醬參加演出，同時融合高山、釣蝦場、傳統工廠、本土宮廟等場域，讓台灣音樂結合地方美學，在全世界知名的音樂節上被看見。

今年，台灣參與西南偏南的團隊增加至6組，其中最受大眾矚目的，就屬曹雅雯，去年曹雅雯以台語專輯《自本》入圍金曲獎8項大獎，專輯將Lo-fi、R&B、電子等曲風融合於台語，進一步賦予台語歌曲全新樣貌。

最終，曹雅雯的《自本》也拿到最佳台語專輯，去年評審團主席鍾成虎就說：「這張專輯元素非常多卻能融合得很好，演唱的聲線也有獨特風格和清晰辨識度，整體品質很整齊，自然容易在各個獎項得到這樣的結果。」

根據《中央社》報導，曹雅雯表示，希望能藉由此次演出，讓全球樂迷認識台灣傳統母語音樂。而大象體操近日忙於籌備新專輯，但仍期待能在與歌迷線上相見；夢東則於年初推出新單曲Minyo Pop，他們也表示非常興奮能讓全世界歌迷聽見「迷信音樂」的魅力，同時預告今年將推出新專輯。拍謝少年則是於2005年成軍後持續耕耘新台語搖滾創作，去年推出專輯《歹勢好勢》曾打破台灣樂團募資史最高紀錄。

今年西南偏南將於3月11日至20日，以線上配合實體舉行。

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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