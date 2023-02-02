陳建仁首次行政院會邀六都首長列席：鄭文燦將擔任溝通窗口，蔣萬安盼兌現「北北基桃交通月票」承諾
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盧秀燕說，感謝行政院邀請六都首長，陳建仁很有誠意，帶著鄭文燦參與會後會，希望聆聽意見、解決六都問題，「個人覺得陳院長的表現，比我預期的還有誠意與耐性，也仔細聆聽首長意見」，她也邀請陳建仁到台中看經典棒球賽。
（中央社）行政院長陳建仁今（2）日主持行政院會，邀請六都首長列席，並在院會後邀六都首長茶敘，同時指定副院長鄭文燦未來擔任中央地方溝通窗口。6位市長會後受訪時都表示，這是好的開始，盼能持之以恆。
行政院長陳建仁今天主持首次行政院會，除邀請六都首長列席，也邀請六都首長會後到行政院玉山廳茶敘，傾聽地方心聲；茶敘逾1.5小時，會後6位直轄市長共同接受媒體訪問。
台中市長盧秀燕說，感謝行政院邀請六都首長，陳建仁很有誠意，帶著鄭文燦參與會後會，希望聆聽意見、解決六都問題，「個人覺得陳院長的表現，比我預期的還有誠意與耐性，也仔細聆聽首長意見」。
盧秀燕說，這是新的開始，也是好的開始，希望這種耐心、誠懇的溝通能持之以恆，未來也會把握機會，藉此機制反應意見與需求。
2023年第5屆世界棒球經典賽將在台中開打，盧秀燕說，這是國際矚目的賽事，她今天邀請陳建仁、鄭文燦等官員參與，會靜待佳音。
新北市長侯友宜說，六都首長約3年沒有參加行政院會，今天都有把握機會充分溝通，希望未來會後會的機制能夠延續，除由熟悉地方事務的鄭文燦負責外，也能不限一週一次，而是隨時可以因應地方需求。侯友宜表示，相信只有做好充分溝通協調、快速解決民眾痛苦，才是中央地方要一起努力的方向。
台北市長蔣萬安說，今天感受到陳建仁滿滿誠意，也有把市民關心的重要議題提出來討論，像是北北基桃交通月票議題，希望中央兌現承諾，整合相關交通運具，也給予財源支持。
桃園市長張善政指出，陳建仁會中提到施政不分藍綠，會讓首長有超乎期待的良性互動，他會抱持期待。
台南市長黃偉哲說，今天茶敘發現很多問題都有共通性、是全國的問題，地方非常樂於與中央友善、有效溝通。
高雄市長陳其邁表示，陳建仁指示鄭文燦擔任地方溝通窗口，並強調施政不分藍綠、建設不分黨派，樂見中央地方有良好意見交換平台。
未來鄭文燦負責六都溝通平台
行政院發言人陳宗彥今天表示，未來會持續邀請六都列席行政院會；至於行政院長陳建仁邀六都茶敘，了解地方心聲作法，陳宗彥說，未來將由副院長鄭文燦負責六都市長溝通平台，視議題進行討論。
陳宗彥主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中歡迎6位直轄市長列席，並祝福市長們能以高執行力解決市政難題，同時強調國家要團結、建設不分黨派、團結不問藍綠，還舉班班有冷氣、生生用平板，以及政院加碼補助中低收入戶等為例，佐證中央、地方合作。
陳宗彥說，陳建仁表示，行政院將展現最大誠意，只要對民眾有利，地方需求中央會全力協助，讓社會更溫暖、人民更幸福、國家更進步。
陳宗彥也轉述，中央、地方在茶敘中互動非常好，地方所提出的問題，陳建仁也當場請國發會、交通部、經濟部、農委會、內政部、財政部、主計總處首長列席交換意見。
陳宗彥表示，六都提出的議題包含交通建設、大眾運輸、自來水管修繕更新、國土計畫、稻作停灌、統籌分配款等等。
他說，未來院會會持續邀請六都首長列席，但六都溝通平台會持續是否以院會後的茶敘方式進行，將尊重六都首長行程，目前陳建仁是請鄭文燦在有必要溝通協調時，隨時召集、聯繫，不限於院會後舉行。
陳宗彥也提到，陳建仁今天贈送六都首長《小大人的公衛素養課》與《因果螺旋》2本書，都是陳建仁前陣子因應傳染病公共衛生所寫的書；陳宗彥介紹，《小大人的公衛素養課》是以插畫方式呈現對傳染病、公共衛生的科普書籍，適合親子共同閱讀；《因果螺旋》是推理的科普書，能讓閱讀者能有更清楚科學概念。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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