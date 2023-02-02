板橋托嬰中心蓋被悶死9月大女嬰，檢察官以「過失致死」起訴

新北市板橋區米綺托嬰中心去年4月發生9個月大的女嬰遭棉被蓋住頭部活生生悶死命案，當時家長召開記者會控訴托嬰中心殺人，須受到應有的制裁；不過檢察官調查後認為托育人員都沒有故意傷害或凌虐女嬰的行為，新北地檢署昨（2）日依過失致死罪嫌，將托嬰中心林姓負責人、3名托育人員起訴，托嬰中心簡姓主任另案偵辦中。

檢方：發現後緊急送醫，沒有故意

綜合《自由時報》和《中央社》報導，檢方調查，女嬰在去年3月間進入米綺托嬰中心幼苗班，由林男及胡姓、林姓、劉姓3名女托育人員共同照護，但隔月4月12日下午2時許，胡女在哄睡女嬰之際，先疏忽將棉被覆蓋在女嬰的口鼻上，且眾人竟都未發現，導致女嬰頭部完全遭棉被覆蓋，身處二氧化碳堆積高濃度環境，造成呼吸性中毒死亡。

直到同日下午4時許，劉姓女托育人員才發現女嬰沒了呼吸，趕緊撥打119通知救護人員到場急救，約下午5時許送醫急救無效死亡。案發後，板橋米綺托嬰中心被新北市政府社會局稽查後發現有師生比不合規定等問題，總共裁罰24萬元，業者6月底已自己歇業，送托的嬰兒都轉到其他托嬰中心。

林男及3名女托育人員在偵查時，均坦承有疏失，檢方調閱監視器並進行調查後認為，認為胡女沒有故意傷害或凌虐女嬰的行為，劉女發現女嬰狀況不對後也緊急叫救護車，其他人並立即到場幫忙救護；難認4人主觀上有何不作為的殺人故意，因此依過失致死罪嫌將4人起訴。此外，托嬰中心簡姓主任另案偵辦中。

家長認為並非只是「過失」

徐姓女嬰今年4月13日疑遭托育人員蓋被悶死，時代力量立委王婉諭曾陪同家長召開記者會，要求新北市府全面調查。

《ETtoday》報導，當時孩童母親控訴，照顧者用棉被蓋住她女兒的全身，甚至用手隔著棉被摀住口鼻，「還用腳夾住我女兒的腳，讓她無法動彈、無法呼吸」，甚至還把地墊甩蓋在女兒身上，一邊用吸塵器吸地板、一邊用腳踩身體。

孩童母親痛批，照顧者沒有進行任何緊急措施，直到其他人員發現異樣、叫不醒孩子，才緊急撥打119專線求救，「我認為這根本就已經是殺人凶手，須受到應有的制裁。」

《聯合報》報導，女嬰母親去年10月，也再次由新北議員參選人石一佑陪同開記者會，並公布影片，發現托育人員以身體壓制，再以棉被覆蓋在女嬰兒臉上，女嬰掙扎十幾分鐘，托育人員卻無動於衷，最後導致女嬰窒息而亡。且其他孩子起床後，女嬰依然趴在原地不動，後續托育人員清理地板時還置之不理。

「只是想知道真相，這麼難嗎？」邱小姐說，她在檢調調閱平日托育人員照護孩子的錄像，發現同樣也有類似不當照護行為，顯示並非個 案，林姓負責人卻聲稱什麼都不知道，家屬無法接受。

孩童母親表示，在把女兒送給托嬰中心照顧前，都是由她自己照顧，自己的女兒健健康康、從未漲過尿布疹，可是送進托嬰中心才沒幾天就感冒，甚至長尿布疹、紅屁股，短短9天就發生這麼嚴重的事情，這不單單只是過失致死，她女兒的死因真相一定要公諸於世，依法還給家長公道。

新北市政府社會局表示，這間托育中心去年6月已自行歇業，事發後已針對這間托育中心與胡姓托育人員開罰最高新台幣24萬元罰鍰。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航