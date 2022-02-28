《數位過勞》：就是遠距工作才更該請特休假，休息的「自我效能感」也很重要

文：西多昌規

【就是遠距才要請特休假】

無法請特休假的四種心態

進公司上班固然也有「沒時間休假」或「假好難請」的困擾，但這種狀況在遠距工作時也會發生。相信很多人對於居家上班還請假這事有這樣的想法「請什麼假？不就跟休假在家上班差不多嗎？」，還有很多老闆會覺得「不好好盯著（員工）怎麼行！搞不好爽躺在家，還假裝有在上班領薪水咧！」

自從遠距工作蔚為風尚後，職場上確實是瀰漫一股無法光明正大請特休假的氣氛。雖然沒有明確的統計調查，但我的確聽過年假取得率節節下降的傳聞。再加上實際進公司的天數減少，即使輪班，也很難請假。

但我認為數位過勞時代下，「特休假」的重要性尤其不容忽視。我在書中不斷地強調，遠距模式很容易因為能運用的自由時間變多，反而無止境地拉長工作時間。雖說要不要請「特休假」這件事端看個人意願，但遞出假單便可做出正式的「區隔」，清楚劃分工作與私生活。

我們先釐清進辦公室上班時特休假難請的原因。以下的調查雖稍嫌老舊，但若參考獨立行政法人勞動政策研究、培訓機構於二○一一年彙整之《關於請有薪休假按年調查》，關於年假難請的理由大致可列出以下四點：

擔心請假可能影響考績。

工作量大，沒有職務代理人。

休假留到有事時再請。

就算休假也無事可做。

進公司上班不是大學生上課，點名時人有到就能拿到基本分。而思想老派的企業普遍都有「員工凡事都要使命必達，事情做到一半跑去休假的員工完全不可取！」或「吃不了苦的傢伙根本無法出人頭地」這類根深柢固的觀念。

許多人認為自己休假會給他人帶來困擾，已經有憂鬱症仍不願停職休養的人更是經常把這種說法掛在嘴邊。

考績跟業務量都不是無法休假的理由

難以請假的心態隨著工作模式數位、線上化後，又有什麼樣的變化呢？對遠距工作者來說，「擔心影響考績」的心理障礙已經不像以前那麼大了。

進辦公室上班時，有一種人是身體待在辦公室裡，實際上根本沒在工作，一路拖拖拉拉到下班，再留下來賺加班費，這種狀況的確存在。在遠距工作下，這類矛盾更是顯而易見。

「工作量大，沒有職務代理人」這個問題與其說是出在員工身上，組織的責任其實占較大。員工如果身體不適，有義務讓自己恢復到可健康工作的狀態，而公司有維護員工健康，提供安全作業環境的義務。必須注意是即使遠距工作可能引發過勞，某些行業的遠距甚至比進公司上班時更容易引發過勞。如果職場環境真的太過黑心，這絕不是憑藉一己之力就能應付得來，這時候只能考慮換工作，或是向公家機關洽詢。

至於「休假留到有事時才請」這點，隨著疫情的擴散蔓延，人們對休息的態度變得比較寬容。幾年前日本有款感冒藥還把「給即使感冒也絕對不休息的你」當作廣告詞，但現在的輿論已轉為「身體不舒服就應該好好休息」。

雖然，彈性休假對維持社會運作之必要人員來說，可能不是那麼簡單，但遠距模式的調度的確相對靈活，可以讓員工在毋須事先留假的狀況下，就能在自己或家人生病、婚喪喜慶時彈性安排休息不是嗎？

此外，有不少人因為不想被主管酸，所以會忍著不請有薪假。休假容易被酸的原因無它，不是主管不注重員工的權益福利，就是員工請假的方式可能過於任性草率。如果不想讓主管說嘴，平常就得提升自己的工作品質。

不過也有一種人不願請假是出於「這個工作非我不可」的心態。這種心態多半出自想博取肯定，或不想被人看見自己出糗等等對認同的渴望。還有另一種狀況是明明想請假，也的確需要休息，但總是得找理由說服自己請假是合理的行為，這在精神分析上稱為「合理化」，是一種用來保護自己的心理防衛機制。但無論出自於何種心態，都無法提升人們對生活的幸福或滿意度。

「無所事事」守護你的心

我想再次強調，遠距工作更需要藉由「特休假」明確區隔工作與生活。以下的例子不一定適當，但是每當我建議狀況不佳的憂鬱症患者請假好好休養時，他們常會用「我休息會給其他人造成困擾啦！」或「這工作只有我能做」來推託。等我再次說明休息的必要，逼著他們拿醫師的診斷證明正式向公司請假，那種終於能夠好好休息，一臉放下心中大石的樣子……我真的看過很多這樣的例子。到底是出於什麼樣的心態呢？顯然是「我自己不能休息沒錯，但醫師的診斷證明跟公司公開、正式的核准，確保我可以『休息』」。

請假前要顧慮的事雖然很多，一旦准假，等同公司白紙黑字蓋章通過。就算再怎麼「對同事感到抱歉」或「那件案子只有我了解」，但公司都准我假了，也不能算是我偷懶休息。如果遠距工作得到的品質是注意力渙散邊做邊摸魚，還不如早早送出假單離開座位比較實在。

最後一點的「就算休了假也無事可做」該如何解決呢？我已在書中分享了諸多方法，請各位回想〈消除數位過勞的三種休息法〉的內容。別忘了「就算休假也無事可做」也是一種重要的「為了自己好的休息」，是一段極為珍貴的充電時間。

【休息的「自我效能感」也很重要】

「被賦予」跟「被決定好」的假日

先前提過利用「自我效能」面對遠距工作時的孤寂與焦慮，事實上自我效能的適用範圍不只工作，對「休息」也是個重要的概念。

週末假日、民俗節日、新年假期或黃金週等國定假日，這麼多的假日實在令人開心。但其實以前的日本，假日並不多，而現在一年約有十六天的國定假日，相較於世界其他國家（一年約十天），日本的國定假日算是多的。

只是換個角度觀察會發現，由政府決定的「官方」、「大家一起休」的假日實在太多了。雖然近年開始流行在新年、黃金週等長假時，大家會錯開時間輪流休假，但是一到假日大家都想出門，到處都是人擠人，更別說假日出遊很多消費都變貴，感覺特別傷荷包。拜「快樂星期一」制度所賜，日本很多國定假日都會訂在星期一，方便大家可以六、日、一的三連休，但對於星期一固定有重要工作的人來說，就十分困擾了。