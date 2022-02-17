2022/02/17,
政治

國民黨推「青年三箭」新人參選可加權100%，藍營青年為何憂喜參半？

國民黨推「青年三箭」新人參選可加權100%，藍營青年為何憂喜參半？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

同期的民進黨助理，有人已經選上民意代表、出任縣市局長，而國民黨的「幕僚世代」10年前被教育「再磨練，再等等」，10年後卻又被將民調加權給拋棄。

*首圖為朱立倫在公投前號召藍營青年戰隊投入街頭宣講

因應年底大選，國民黨中常會昨（16）日通過「2022直轄市議員候選人提名特別辦法」，就青年參選人及首次參選的新人，研議提高黨內初選的民調加權比重。國民黨主席朱立倫喊話，這次青年加權創（國民黨）歷史新高，青年加權最高可達100％，比之前的辦法加權多達3倍，甚至比民進黨的青年加權20%還要高5倍。

不過這樣的方式也引來不少擔憂。有人認為這壓縮到了現任議員爭取連任的空間，也有人認為，假如都是青年 、新人在搶名額，那大家都加權也沒有沒意義；而長期在政治幕僚位置上努力的藍營青年也感嘆，眼看「同期」的民進黨青年已經選上民代，等到他終於有機會出來選，可是年紀卻已經超過適用青年加權的條件，感覺再被拋棄一次。

朱立倫提「青年三箭」

朱立倫在中常會前致詞表示，將討論直轄縣市議員的提名特別辦法，其中，最關鍵的就是青年。他強調，青年是國民黨的希望，需要一代接一代、一棒接一棒，因此將在相關規定中提出「青年三箭」。國民黨希望培育出更多優秀的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表以及各級民代，這些都是未來國民黨的希望，希望能讓社會大眾看到國民黨對青年的重視。

朱立倫也說明「青年三箭」的內容：

  1. 針對每個選區積極提名，擴大提名席次
  2. 青年加權創下歷史新高，最高加權可加倍，青年加權可達100％
  3. 青年培訓要世代傳承，對於要參選的青年參選人進行相關培訓，找擁有參政經驗的前輩做經驗傳承

相較2018年的提名辦法中，國民黨只讓首次參選新人的初選民調加權10％，35歲以下參選青年的初選民調可再加權15％、36歲至40歲青年可加權10％；這次2022年的提名特別辦法中，為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權30%，同樣排除政二代，而35歲以下可再加權70％、36歲至40歲可加權50％。35歲以下又符合新人資格，最高得加權100%。

青年部主任陳克威也表示，國民黨若再無法注入新血輪、無法提出煥然一新的青年接班梯隊，勢必再不久的將來被社會遺棄。而基層議員及民代選舉可以說是許多年輕人投入政治工作的重要渠道，也因此黨內早有共識要在這次的九合一大選上，大幅提升青年被提名的機會。

在朱立倫上任後，黨內一直在研擬對青年最有感的初選方式，中央與地方、跨部門的密集會議討論，從過往歷屆幾次選舉各選區得票分析，以及此次有可能的對手選票分析，唯一目標就是希望能讓更多優秀年輕朋友可代表國民黨投入年底九合一的選舉。唯有更多青年夥伴投身各級選舉充分發揮，國民黨才有機會取得2022的勝利。

正在準選戰的藍營青年們怎麼想？

以松山信義選區為例，這區目前就有立委助理詹為元、國民黨前青年團長田方倫、台北市青工總會長滿志剛及前北市議員王正德姪子陳俞亦，都是政治幕僚出身，也都是新人，都摩拳擦掌準備投入黨內初選。

詹為元就表示，加權的邏輯應該給予年輕的新人在挑戰現任議員的時候有一定的優惠與支持。「但如果回到只有新人與新人之間的初選時，加權制度有無存在的必要？」

詹為元也強調，這次黨內有許多位幕僚世代出來參選，他們將青春年華奉獻給國民黨，好不容易歷練成熟要出來參選之後，卻因為年紀導致加權減少甚至沒有加權，雖然同樣都是新人，沒有現任優勢資源，卻已經在起跑線上落後其他新人。

另外加權的數字，如果所有條件都符合，可以加權到100%，相較於民進黨最高可加權到20%高出五倍。這的確會大大的威脅到現任，壓力倍增。以民進黨為例，僅20%的加權都會讓現任議員不敵新人，更遑論加權100%，更會是場腥風血雨。他不反對各種有利於年輕人都加權，但制度要有一致性與持續性，遊戲規則應事先公開透明，這樣才能讓有意參選的人儘早做好準備。

滿志剛也在今天下午於臉書上發文，表示就在自己決定投入市議員選舉，準備提筆寫下懇託書的前夕，黨中央公佈了今年的提名辦法，為了鼓勵年輕人參選，35歲以下，40歲以下，分別都有優厚的民調加權機制，但可惜他將屆不惑，恐怕落居劣勢。

滿志剛說，他的政治生涯起於台北市議員吳志剛辦公室主任，迄今逾15年，從前總統馬英九執政時期直到如今，「看過國民黨起樓臺，也看著國民黨樓塌了，不曾離開。」他感嘆，同期的民進黨助理，有人已經選上民意代表，有人已經出任縣市局長，而國民黨的「幕僚世代」，10年前被教育「再磨，再練，再等等」，10年後卻又被將民調加權給拋棄。但事到如今他願意接受挑戰，也懇請鄉親給他機會。

而台中市議員楊正中的35歲兒子楊大鋐，這次也決定出來接棒參選，因為「政二代」身份被排除青年和新人加權，不過他表示，雖然政二代無法獲加權，但自認勇於任事、願意承擔，整個選舉還是要靠自己努力，希望黨中央青年提名辦法公開透明、主席朱立倫不要再變卦，讓青年參政淪為口號。

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核稿編輯：翁世航


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