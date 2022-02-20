「孤獨感」是這個時代最大的公共衛生挑戰之一，日本、英國相繼任命「孤獨大臣」

採訪整理：黃嘉慈（藝術心理治療師）

你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。另外，孤獨也與憂鬱、焦慮、甚至自殺有高度關聯。

近兩年防範COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒蔓延所採取的隔離與封城措施，也使得孤獨問題變得更嚴重，讓許多人的心理健康狀況更加惡化。

《Together: Loneliness, Health and What Happens When We Find Connection》這本書的作者，美國外科醫生（U.S. Surgeon General）維維克．穆西博士（Dr. Vivek H. Murthy）稱孤獨為「日益嚴重的健康流行病」，並指出孤獨與壽命的減少有關，它可能造成的傷害與每天吸15支菸相去不遠。穆西醫師警告世人：我們正處於「孤獨大流行」中。

孤獨為何讓人痛苦？

穆西醫師表示，當人們在身體或情感上處於極度孤立的狀態時，是很痛苦的，這也是為什麼長久以來社會懲罰的方式，都採用身體的隔離、孤立和單獨監禁。

每個人處理痛苦的方式不同，有些人透過找朋友訴說來緩解痛苦，有些人利用酒精或毒品來麻痺自己，有些人將痛苦發洩在他人身上，也有人傷害自己或將自己埋沒在工作中。因感到孤獨而產生的深刻痛苦會影響我們的行為，進而影響健康。讓人擔憂的是，孤獨感持續的時間愈長，就愈難與其他人連結。

穆西醫師從他掙扎於成癮、憂鬱或暴力的患者身上觀察到，最讓他們喘不過氣的，是必須獨自面對這些挑戰的感覺，許多患者不知如何因應孤獨的痛苦，而讓自己掉入負面的循環，身心受創後更逃不出孤獨的深淵。

而英國心理健康運動機構Time to Change的調查也發現，2/3的英國成人，覺得身邊沒有人可以討論自己所面臨的心理健康、人際關係或金錢方面的困難。（ref. 1）

全球性的孤獨威脅

一項由凱薩家庭基金會（Kaiser Family Foundation）與《經濟學人》合作（ref. 2），針對美、英、日三國成人所進行的「孤獨」和「社會孤立」調查顯示：感到孤獨的人較容易有健康以及財務問題，他們在過去兩年間經歷過負面生活事件的比例也較高；另外，有十分之三感到孤獨的人表示，孤獨讓他們有自傷的念頭。

在台灣，一項由精神健康基金會針對「孤獨感」與精神健康議題的調查也發現，孤獨感愈高的人，其精神健康狀況愈不理想。

2018年英國廣播公司BBC的孤獨實驗（有237個國家、5萬5000名參與者）發現，不僅老年人，年輕人也會感到孤獨，孤獨對所有年齡層的人都有影響。

此外，孤獨感會引發羞恥感，讓人更自卑。調查發現，女性比男性更容易為自己的孤獨感受到羞恥。另外，孤獨的人在同理心上得分更高、對他人的信任度以及友誼的期望較低；年紀大者則比年輕人更會掩藏自己孤獨的感受。

由澳洲心理學會和斯威本大學合作發表的《澳洲人的孤獨報告（Australian Loneliness Report）》（2018）指出，1/4的澳洲人感到孤獨。研究者表示，孤獨與憂鬱症、社交焦慮症以及偏執狂有關。

英國及日本，任命專責事務官對抗孤獨

前英國首相梅伊在2018年1月任命首位「孤獨大臣」，向孤獨宣戰。這個職務背後的推手來自於喬．考克斯孤獨委員會（Jo Cox Commission on Loneliness）2017年發布的報告。該報告顯示，在英國有超過900多萬人經常或總是感到孤獨；四分之三的社區醫生表示，他們每天有五分之一的患者是因孤獨來就診；50％的身心障礙人士每一天都感到孤獨。

老人慈善組織Age UK也發現，20萬老人曾在超過一個月的時間內，沒和親友交談過。另外，英國慈善組織兒童行動（Action for Children）表示，在他們的服務對象中，有43％年齡介於17～25歲的年輕人深受孤獨所苦。

英國雇主每年在孤獨問題上的花費約25億英鎊，估計疏離的社區關係，可能使英國經濟每年損失320億英鎊。面對如此龐大的健康威脅與經濟損失，英國前首相梅伊宣告：孤獨感是這個時代最大的公共衛生挑戰之一。

無獨有偶，日本政府在2021年2月中旬也宣布成立「孤獨與孤立對策擔當室」，並新設「孤獨與孤立事務大臣」職位，也是希望遏止「孤獨」對生命的威脅。日本警察廳所發布的數據顯示，2020年有將近2萬1000人自殺，比2019年多了750位，打破過去11年來的紀錄；自殺人數的攀升明顯地出現在女性及年輕人身上。

日本前首相菅義偉表示，日本女性受到「孤立」的情況非常嚴重。日本網路輔導平台「閣下的居場所」，自2020年夏天起出現愈來愈多的女性求助，甚至有母親承認「擔心會殺死自己的小孩」。

橫濱的輔導組織Bond Project也指出，近來接獲許多求助者的電話，表示自己感到孤獨和痛苦，意欲尋死。根據日本當局分析自殺者動機後，發現因「孤獨感」自殺的人數增加。