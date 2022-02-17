台灣第三方支付「紅綠藍」三足鼎立，綠界科技物流＋金流策略成功，預計3/15掛牌上櫃、承銷價760元

全台最大中小型第三方支付平台——綠界科技（ECPay）預計3月15日正式掛牌上櫃，暫定承銷價為760元，受到疫情數位化推波助瀾，綠界公布2021年每股純益達21.42元，2022年1月營收，為新台幣1.27億元，相較去（2021）年同期成長16.24%，綠界強調在金流和物流結合策略下，將是未來成長的動能。

綠界金流＋物流，中小型電商市占率第1

綠界成立於1996年，是台灣眾多第三方支付業者中，最早成立金融科技服務的公司。起初是代收代付電子服務平台，後跨足電子商務市場和工研院合力開發出線上刷卡金流交易轉型為IPSP（Internet Payment Service Provider）。

支付服務提供商（IPSP）：向商家提供支付服務的公司。由於支付服務牽涉複雜的底層數據路徑，提供簡化流程單一路口，使商家得用電子交易進行信用卡、支票轉移的服務。國際知名的公司：PayPal、Stripe、Square以及中國支付寶。

綠界的主要業務，包含金流、物流、電子發票、跨境電商以及資安聯防等，是目前台灣中小型電商及品牌電商的首選，市占率第1。綠界表示受惠疫情帶來的數位化影響，電商經濟、LINE群組團購、直播銷售崛起，呈現跳躍式的趨勢成長。

根據經濟部統計，2021全年台灣電子商務產業規模超過新台幣3000億，年成長率超過25%，而資策會調查台灣電商將持續保持10至15%的雙位數的成長率，顯示市場正蓬勃發展。

綠界科技

《關鍵評論網》實際詢問綠界新聞發言人潘瑋慧指出，傳統第三方支付平台多僅在金流上著墨，而綠界則比同業有更完整的產業串連，例如：和4大超市結合在完善強化物流、電子發票完整，成為台灣唯一收付及物流一體的業者。

他強調，綠界目前主要市場在台灣，但受惠客戶的好評轉介，已經開始接觸海外市場，日益蓬勃的跨境業務也會是綠界成長動能之一。綠界說，過去金融機構對店家設有資本額、年資限制，再加上不承作個人賣家等門檻，讓中小型電商生存困難。

綠界預計3月15日正式掛牌上櫃，暫定承銷價為760元

有鑑於此，綠界看到了中小型電商困境問題，推出僅需註冊不用年費，就可以成為收款體驗會員，上線後僅需負擔少許手續費的方案，深受個人賣家、部落客及直播主喜愛，合作商家數以平均每個月6000家的速度成長，穩坐第三方支付的業界龍頭寶座。

目前國內第三方支付，分別由綠界、紅陽科技還有藍新科技分佔山頭，而背後大股東都是遊戲公司，如紅陽股東為大宇資、藍新則是智冠。綠界大股東是茂為歐買尬（MacroWell OMG）持有綠界408萬3011股，比率達到31.68%。

未來綠界站穩腳步，將由中小特店往大型特電發展，也從金流和物流服務，擴大為商流、金流以及資訊流等多元領域。綠界強調，物流日後將推出更多家冷鏈配送、更便利收取方式如宅配隨車刷機（收款）、Panda Go（取貨）等服務。

綠界科技

潘瑋慧強調，綠界擁有最多中小型客戶群，且在上游資源代理整合完整，在業界擁有難以撼動的地位。目前綠界由董事長林雪慧掌舵，實收資本額1.48億元，員工數202人。

綠界日前公布，2021年每股純益達21.42元，2022年1月營收，為新台幣1.27億元，相較去年同期成長16.24%。預計3月15日正式掛牌上櫃，暫定承銷價為760元。綠界說在電商消費金額連年快速攀升下，公司前景備受期待。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航