法國共產黨總統候選人稱「台灣屬於中國」，網友反譏：烏克蘭也屬於俄羅斯？

文：梅緣緣

法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞（Fabien Roussel）日前於政論談話性節目《C dans l’air》中，表示「台灣屬於中國」的言論一出，導致Twitter上出現大量反彈聲浪，質疑台灣政權與中國迥異，兩者不該混為一談。針對魯塞在節目上提出的看法，台灣外交部做出回應，表示對此嚴重的認知錯誤，感到遺憾且無法接受。

法國總統候選人節目中吐「台灣屬於中國」，遭外交部及網友抨擊

13日晚間法國電視5台（France 5）政論節目C dans l’air，邀請了今年53歲的法國共產黨全國書記魯塞上節目發表政見。節目中主持人卡洛琳・盧（Caroline Roux）詢問魯塞「台灣是中國嗎？」魯塞一開始語塞，便答到：「兩個……是兩個國家」，後又更改其說詞稱「台灣屬於中國。」

魯塞表示自己先前在思考「一國兩制」的詞彙，並指出「應遵守一國兩制的方式，就像香港一樣。」隨後巴黎政治學院國際研究中心（Sciences Po CERI）中國研究學者鮑佳佳（Stéphanie Balme）反駁，點出香港的政治情況，與台灣狀況不同。

外交部15日指出，有關魯塞先前於政論節目中，稱「台灣屬於中國，應像香港一樣遵守一國兩制」的言論，外交部除表示遺憾外，亦重申台灣絕非中華人民共和國的一部分。同時，外交部也點出，兩岸現狀是中國共產黨從未統治台灣，也無權在國際上代表台灣。唯有台灣民選政府，才得以在國際上代表台灣及其人民。

此外，針對所謂一國兩制之事，外交部歐洲司長陳立國表示，香港民主已遭中國共產黨政府摧殘後破產。法國共產黨總統候選人的說法，實為呼應並擴張中國共產黨政府威權主義，擁有民主法治的台灣不會接受此一國兩制的詮釋。

魯塞所言也遭譏，是否其也會提出烏克蘭應屬俄羅斯，以及巴勒斯坦屬於以色列等言論。然而有法國網友表示，因法國認為台灣是中國不可分割的一部分，所以的確是「一個國家，兩個系統」的概念，但也承認台灣與中國之間的複雜性。

不過另外也有網友認為，此次政治人物對台發表看法，與近期的烏克蘭戰爭危機等事件性質相同，那就是事件本身皆與法國不相關，還有更多其他的議題值得關注。

以推特發文回應中國議題，魯塞諷刺其他派候選人「偽善」

魯塞於16日在推特上發表在巴黎政治學院的演說，並於發文中表示，既然民眾近幾天不斷繞著這個話題打轉，他對中國議題的回應便是應「停止偽善」，因一黨的政體不是我們認為可以維持民主的方法。魯塞在演說中除質疑產業為何不能在法國生產外，也批評法國車輛製造商雷諾集團（Renault）將生產線移往中國。

魯塞同時也嘲諷其他候選人「偽善」，他強調：「只有我有在為這件事情發聲，總統馬克宏（Emmanuel Macron）和法國共和黨總統參選人佩克雷斯（​​Valérie Pécresse）都只會紙上談兵。他們都說中國是法國的敵人，卻還是讓生產工業持續外移到那邊。」魯塞更在演說影片中承諾，若他未來成功當選，中國大量購買法國的港口、工廠及機場等行為，便不可能再發生。

法國這次的總統大選，已有超過30人名候選人自行宣布參選，目前民調仍以現任總統馬克宏的25％支持度領先，並由右派共和黨的佩克雷斯，及國民聯盟的馬琳勒龐（Marine Le Pen）皆以18％位居第二。採取兩輪制的法國總統大選，將於4月10日展開。若選舉結果無人取得超過50％的絕對多數，則第二輪投票將由得票數最高的兩名候選人，在4月24日進行，開票得到相對多數選票的候選人當選。

不過，對於法國目前及未來的選舉情形，法國政治創新基金會（Fondapol）總幹事多明尼克・雷克埃（Dominique Reynié）表示：「我們從未在這種情況下進行總統選舉。」因法國疫情仍屬嚴峻，各個候選人在此情況下難以競選。

另外法國雖境內疫苗施打已達79％，但16日新增近9萬9000多例COVID-19確診，也使得左派政黨如法國共產黨及法蘭西不屈服黨（LFI）等宣布，將於競選大會時分送FFP2口罩，避免疫情因選舉而擴散。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航