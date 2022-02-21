《寫給公民的40堂思辨課》：看《灰姑娘》故事發現時代變了，但學校沒有教會我們如何思辨

文：宋怡慧

記得有次受邀到故事團參加活動，主講者說完灰姑娘的故事之後，一位小女孩旋即舉手問道：「為什麼灰姑娘被壞人欺負要忍耐？還有，灰姑娘不用等王子來找她，她難道不可以自己去找王子團聚嗎？」

接著，瀰漫童話風的現場，從一派和諧驟變為市聲鼎沸的氛圍。我甚至還聽到一位小男孩童言童語地說：「為什麼這個故事不改成灰王子？在家裡都是我被姊姊打……」

從這個例子說明：在資訊來源爆炸、社會變遷快速的時代，我們以為的價值觀，可能已不是新世代孩子的思維了。如何避免陷入單一觀點的同溫層思維？應是我們迫在眉睫的應具備的關鍵能力。

灰姑娘的故事若要更深入地來思考，它會牽涉到家庭議題與性別議題，可以帶著我們思考的軸線脈絡已不再只是聽童話故事般的單純，若加入思辨的元素，可以進行更多客觀事務的討論與溝通。

一如《沉思錄》所說： 「我們所聽到的不過只是一個觀點，而非事實；我們所看到的不過只是一個視角，而非真相。」同時，我也觀察到：思辨雖是新課綱時代最夯的議題，但是學校卻沒有一堂課是正式教會學生：「為什麼要思辨？如何思辨？思辨是什麼？」的課程。

思辨絕不是簡單的要個正確答案而已，而是在他人拋出一個好問題之後，我們要如思考的脈絡與處理思考的過程，由此看來，思辨力等於是現代人重要的軟實力。

一群有夢想、有想法的年輕世代，成立人氣知識平台「公民不下課」，這本《寫給公民的40堂思辨課》，就是他們寫給我們的公民讀本。透過社群平台的經營，他們發現：即便科技發展急遽，思辨力也要跟得上公民需要關注的公共議題。在社群平台上，他們用心整理貼近公民生活的議題，運用互動與討論的模式，帶著大家深入事物的本質。透過慎思與明辨，不受限於表象，而讓真理越辨越明。

這本書從個人精進到與人溝通，再從國家政策與公共議題，進而擴展到參與社會與全球視野，由小而大、循序漸進地在日常生活、媒體識讀、專題研討、學術探究等面向上，讓思辨變成一種習慣、一種能力，就可以帶我們走向最好的生活方式。猶太人是最喜歡問「為什麼」的民族，親朋好友間常透過互相提問、對話、討論的方式，養成獨立思考與主動學習的競爭力！

原來，猶太孩子們喜歡發問的背後，是大人們透過批判思考、問題解決、理性溝通、團隊合作等能力，來讓發問變成一種解決問題的能力。因而，以色列創造與創新的能力也獨占鰲頭，是近期被公認的「創業之國」，每年以色列新創公司的數量高居全球首位，喜歡問問題，常常是帶著大家解決問題的佼佼者。

《寫給公民的40堂思辨課》透過四個面向，輔以多元議題的討論，從中涵養包容與尊重他人意見，透過互動參與，溝通表達的過程，展現觀點的獨立性與自主性，培養民主社會的公民素養。

存在於日常生活之中，看似衝突與爭議的概念，透過不同思考的渠道，進行多方資訊的檢視，與自我對話，進行深度思考，一如《中庸》所云：「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」其中「公民不下課」透過正反論述，理性與客觀地帶著大家進行推論，盡量不受偏見和情感的影響，提供我們邏輯和批判思考的方法，這就屬於「慎思」階段。接著，透過資料查察、觀念釐清，沒有模糊混淆地帶，進行是非對錯的辨識，來到實踐的「明辨」階段。

「公民不下課」帶著讀者從日常生活出發，談食安食農、族語復振、職場性平、托育政策、媒體發展等議題；也從社會運作基礎，談吸菸與人權、罷工的合法、能源轉型、貧富差距、媒體識讀等議題；再從全球化與自由不平等談網路時代的學習、世紀大缺水、外出打工族、貧窮與脫貧、永續發展目標等議題；最後從政治與法律談轉型正義、女性參與、憲改走向、小國邦交、跨國資安等議題，扎實又深入地搭建我們的思辨之路。

這本書打破「我沒時間可以想！」的迷思，遇到問題，慎思才能找到解決與決策，同時，想要發揮創意，思考更是重要的驅動力。「公民不下課」團隊運用自己跨域的觀察，從定義問題到各國案例的展示，進行論點與論證之間的歸納，文末又畫龍點睛地給予讀者一個思考的情境，以「類蘇格拉底」式的文字互動式，彷若無聲卻有效能的教學者，除了讓讀者快速提升民主素養外，也給予思辨重要的元素：知識並不依賴感官經驗，而是透過理性思維，以獲取真實可靠的知識。

以後，我們懂得要花時間先搞懂問題，才能有效能地解決問題；同時，遇到困難，懂得思辨，從事實出發，有目的的思考，難關看來一點也不難了。讓我們從這本書出發，讓思辨成為我們的日常吧！

書籍介紹

《寫給公民的40堂思辨課：人氣知識平台「公民不下課」，寫給現代台灣人的公民議題讀本！》，平安文化出版

作者：公民不下課

【作者介紹】

公民不下課，我們是一群具有人文社會科學背景、在海內外各地讀書工作的青年們，有感於臺灣諸多公共議題相關的討論百花齊放、立場多元，於2019年集結，以「議題討論輕鬆入門」為目標，運用社群媒體經營，透過國內外時事與社會議題的懶人包整理，分享我們認為重要的事物與價值，以及從社會科學視角觀察世界的方法。

我們是徘徊於世界各時區、穿梭於龐雜資訊的20代，希望能提供一個起點，邀請更多人加入，討論身邊大小事與廣闊世界的運行之間的關係脈動。