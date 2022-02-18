【心理測驗】你適合哪種類型對象？無論他/她是哪一種性格，Samsung Galaxy S22 系列都能治得服服貼貼！

日前韓國模擬戀愛實境秀《單身即地獄》大受歡迎，參加者必須透過不同的配對環節與考驗，幸運配對成功才能與心儀的對象前往天堂島，享受高級料理與約會行程。試想某天當你也置身地獄島，可以配對到哪種類型的對象呢？回答以下幾道心理測驗，來了解適合自己的對象是什麼樣的性格吧！

要特別提醒的是，讀完題目後請依照直覺做出選擇，為了方便分析測驗結果，請把選擇的答案牢記在心，準備好就開始做答囉。

不用飛到韓國地獄島，也能配對到理想對象

Q1. 假使某天有機會來到地獄島，你/妳覺得會在哪裡遇到心儀對象？

A. 烏漆嘛黑的森林

B. 夕陽西下的海邊

C. 熱鬧的野外營地

Q2. 如果心儀的對象出現在視線範圍中，你/妳會做什麼舉動吸引對方注意？

A. 保持社交距離、彼此以眼神交會

B. 苦練吉他為他/她獻唱動人情歌

C. 大展廚藝親手為他/她準備大餐

Q3. 如果有機會與心儀對象有進一步約會，你/妳最想與對方一起做什麼事？

A. 夜幕下觀賞滿天星星

B. 圍坐營火旁喝酒聊天

C. 牽著手沿著沙灘散步

Samsung Galaxy S22 系列，兼具旗艦級性能與神級拍照功能，陪你/妳搞定各種性格特質

選擇2個A→你適合神秘機伶的AB型人格

你/妳對未知事物相當著迷與嚮往；眼神交會亦是如此，不需透過言語交流，就能感受到相同頻率，認定他/她就是天選之人。總結一句話，你/妳適合神秘機伶的AB型人格。

無論是在漆黑的森林與另一半相遇、或是在夜幕下看星星，在這有點昏暗卻又令人怦然心動的氛圍下，都能透過Samsung Galaxy S22 系列把約會紀錄下來。Samsung Galaxy S22 系列皆擁有電影級跟焦錄影實力、且支援多目標對焦，兩人在沙灘上追逐的動態畫面，鏡頭始終自動居中對焦，彈指之間就能拍攝媲美電影的大作。此外，Samsung Galaxy S22 系列搭載高畫素感光元件、加上採用超清晰鏡頭玻璃，具備強大的夜拍能力，就算身處在低光源環境，也能拍攝清晰真實的夜間照片或影像，畢竟美好的事物總在夜晚發生。

選擇2個B→你適合情感豐沛、觀察入微的B型人格

會做出這樣的選擇，不難看出你/妳是重感情的人，相較於流於形式的浮誇大禮，你更希望與對方誠摯交心。總結一句話，你/妳適合情感豐沛、觀察入微的B型人格。

共同感受當下的美好，就是你與另一半最Match的地方，透過Samsung Galaxy S22 Ultra旗艦級的強大性能與深厚的高科技底蘊，搭載1億800萬畫素相機，並支援高達100倍的變焦，媲美專業單眼的拍攝實力，賦予影像更多的溫度。Galaxy S22 Ultra採用四主鏡頭、S22 Plus與S22皆為三主鏡頭配置，當按下快門瞬間，彷彿有好幾台專業攝影機同時運作，隨手就能捕捉清晰明亮的畫質，無論是壯闊的日落美景、或是在豔陽下擺Pose拍網美照，盡情把與他/她互動的每一刻紀錄下來，正所謂瞬間即是永恆。

選擇2個C→你適合理性務實、低調內斂的A型人格

你所選擇的對象將會充份展現出他/她理性務實的一面，雖然都是日常生活中的小事，但愈是細微、愈能流露出真實的情感，是多麼的彌足珍貴。總結一句話，你/妳適合理性務實、低調內斂的A型人格。

你/妳心目中的理想類型，總是給人曖曖內含光的印象，卻有藏也藏不住的過人才華。就像是Samsung Galaxy S22 系列首度搭載Galaxy有史以來速度最快的4nm高效處理器，搭配內建智慧電池，不僅會自動適應使用手機的方式，更提供超過一天的續航力，展現出強大無比的性能，可以同時處理繁複的多工作業，就算是開地圖導航、上網預約餐廳，或是發布整天的影片記錄，也能從容不迫一件件搞定，永遠都是那麼值得信賴。

選擇ABC各1個→你適合樂觀、活潑的O型人格

你/妳對另一半的個性與想法，不受傳統框架所束縛、對任何事物都保持好奇心，例如心血來潮，來場說走就走的秘境探險，有時又化身浪漫達人，為他/她精心安排驚喜大禮。總結一句話，你/妳適合樂觀、活潑的O型人格。

你/妳對任何新鮮事都躍躍欲試，就算是再細微的小事，都可能激發腦中的點子，適合用Samsung Galaxy S22 Ultra，無時無刻把靈感紀錄下來。Samsung Galaxy S22 Ultra搭載內嵌式S Pen，筆觸延遲從過去的9毫秒縮短到2.8毫秒，提供宛如真筆的順暢書寫體驗，且擁有更豐富應用的筆記功能，支援多達88種語言筆跡轉文字功能，無論書寫或塗鴉都難不倒它，與他/她相處的每一天都充滿驚喜，那就用S Pen記錄下來吧！

Samsung Galaxy S22 系列 與心愛的他/她都match

做完以上心理測驗，相信能幫助你/妳更瞭解適合的對象類型，無論他/她屬於哪一種個性，功能強大的Samsung Galaxy S22系列都與他/她超match，就讓Samsung Galaxy S22系列一起陪你見證幸福吧！

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