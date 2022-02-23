福島食物吃了會致癌？拒吃福島食物就不會吃進輻射嗎？

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2011年福島核災發生之後，台灣停止進口日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣生產製造之所有食品，也對鄰近地區生產之食品，加強進口管制。而隨著2022年2月8日，行政院宣布對福島及其鄰近地區進口食品的管制，將由針對「地區管制」改成「高風險品項管制」，有關福島食品吃了會致癌的傳言，再度開始流傳，並在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，收到類似訊息回報：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

連結所附的新聞，於2011年、2016年都曾出現，然而癌症成因眾多，新聞中直接將「吃進福島食物」與「致癌」連結，在缺乏相關資料的情況下，這樣的解讀容易造成誤解。以下針對「福島周邊食品有輻射殘留易致癌？」、「國際上與台灣對福島食物的檢驗規範為何？」來說明，也提供民眾判斷日本食品產地的方式。

福島周邊食品有輻射殘留？吃了會得癌症？

福島核災之後，日本厚生省每月會公佈食物監測資料。有台灣的學術單位就根據資料，來對照國人的飲食習慣，研究如果開放日本食品進口，對我們的健康會造成什麼影響。根據2018年的報告，如果台灣全面開放包括福島核災地區的食物進口，按照我們台灣人吃東西的喜好，可以推估出大多數人增加的輻射暴露量，比1微西弗還低。所以上述新聞這樣寫，是有問題的，要知道那位日本藝人吃進去的食物，輻射殘留量到底多少，才能再判斷跟癌症有沒有關係，

而環境中本來就有輻射，連我們吃根香蕉，都會有0.778微西弗的輻射了。而「西弗」這個單位，是用來表示輻射對人體的影響有多少。其實只要身體接收到的量，每年不超過1000微西弗，就不至於對身體造成危害。

國際上與台灣對福島食物的檢驗規範為何？為何政府不直接規定食品輻射零檢出？

環境中本來就有輻射，真的要這樣子規定，連香蕉也不合格。再加上零檢出可能增加檢驗成本，實務上執行有難度，所以各國都會依據社會/經濟成本制定標準。所以比較合理的方式，是算出一個輻射殘留量的上限，來確保大家不會吃過量。而國際上這個上限的計算方法，是用全年吃的食物裡，有10%是核災地區進口的情況來估計，算出一個人最高的輻射容許量，是每年1毫西弗，也就是1000微西弗。福島核災之後，食藥署每天都有對日本進口食品做檢測，目前都沒有遇到輻射超標的狀況。所以關鍵在於好好檢測，如果輻射量都沒有超過規定，大家就可以放心。

如果民眾還是有疑慮，希望購買時可以判斷日本食品產地，可以參考食藥署的「製造所固有記號查詢產地懶人包」。但是要注意，日本對於「製造所固有記號」（製造所代號）沒有統一標準，每家製造廠商的設定代號都不同，而且每年會變動，民眾到該食品業者網頁查詢時，要注意資料是否為當年度的製造廠實際地點。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範