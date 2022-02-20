別硬湊免運及多件優惠：不再「衝動購物」的五個網購小技巧

文：gray 黑白之間 ｜Rita

先承認！我在剛開始學習極簡的時候，還是會不小心亂買東西回家。畢竟人活著就會需要消費，買東西時又難免會受到廣告或身邊人的影響而衝動消費。

尤其現在電商蓬勃發展，一指購物實在太過方便，人在家中坐，錢從指中飛。最終這些「亂買」的東西就會成為下一波斷捨離的目標，形成一個不停丟東西卻又不斷再購入的無限循環，不僅耗時耗力又浪費錢。

所以這篇文章分享幾個親測有效的網購小撇步，希望能幫助大家在自己的物慾前面多裝一條保險絲，不要動不動就被燒得體無完膚！

極簡人必學網購消費習慣

作為一個在極簡路上打滾的人，我不贊成極簡等於不能消費的想法。不過，為了不讓好不容易打造起來的極簡生活，因衝動消費再次陷入雜亂，有意識的消費絕對是必須的。確保購買的東西是自己會好好珍惜使用，並且使用到不堪使用或已不符所需為止，才是比較符合極簡精神的。

以前曾分享過《精準購買》這本書，裡面有談到四個避免過度消費的方式。

這四種方式會需要一些時間練習，練習過程中，難免還是會走偏。今天這篇文章會把重點擺在如何在「網購」時為自己建立好「防呆機制」，不要在唯美的網頁面前，把之前學到的通通忘光光。

1. 善用購物車功能

購物車真的是幫我消滅了多次購買衣服的慾望。

我通常會先把想買的東西先丟進購物車，但不馬上結帳，就只是放在裡面約1星期。放進購物車這個動作等於是告訴自己，OK，它現在在我的購物車裡了，只要我真的決定要買，隨時都可以把它買下來。這樣一個小小的步驟，就能減緩害怕自己買不到的焦慮，減少「現在就非買不可」的心情。

而放在購物車中一星期，可能還會有以下效果：

一週過後便忘記自己有把這東西放進購物車

物慾已冷卻，回頭再看看購物車裡的物品，好像也沒有之前看到的那麼完美，或發現其實自己沒有這個物品好像也不會怎樣

找到了更符合需求的選項

不管是哪種情況，都會讓我們更理性地去看待購物車中的這個物品。

有些人可能會說：我就是要搶優惠，多等一個星期，優惠就沒了！的確，有時候因為在購物車裡多放一週就會失去一些優惠。但我會問自己，如果這個物品沒有優惠價，我就不會買它嗎？如果是，那是否代表我其實並沒有真的那麼需要它？如果是真正需要的物品，多花個幾百塊，但保證會用得很久，是不是也堪稱划算？

2. 別硬湊免運及多件優惠

想信大家都有湊免運的經驗。只要多湊150元多買一個小東西，就可以扣抵60元運費，很多人肯定二話不說直接帶貨吧。過去我也會覺得，只要多帶一個150元的東西，就可以賺到免運，那豈不是等於只花了90元就買到了150元的東西，簡直有吃又有拿！

現在我會想，如果這個多帶的東西不是我真正需要的，那我其實就是多花90元買一個雜物，根本是花錢請它來占空間，哪天醒悟要來斷捨離，還要想辦法處理它（就算可以直接丟掉，北市垃圾袋也是要錢的！）當然啦，如果剛好可以湊免運的那個商品也是自己需要的，那麼免運就真的是有賺到。

多件優惠也是類似的狀況。如果真的使用得到多件，或者可以跟別人合購，那享用折扣確實是很棒。但如果只需要一件，卻為了打折優惠多買，又沒有實際使用到那麼多，其實算一算，多花的錢應該會比折扣還要多喔。

所以，後來我對免運及折扣都抱持著「得之我幸，失之我命」的態度，反而比較不會被誘惑而省下很多金錢和空間。

3. 慎用信用卡與電子支付

現代購物實在太方便，支付方式也越來越多元方便，花錢可以花得沒有門檻、沒有阻礙，衝動消費簡單快速。在來不及思考自己是否真的需要某個物品、這個物品適不適合自己之前，支付動作就已經完成。

隨手可付最可怕的就是，鈍化我們對金錢流逝的警覺。如果再搭配現金回饋、點數紅利等等的優惠活動，還會讓我們花了錢卻覺得賺到！

倘若支付現金，需要實際掏錢出來，會感受到鈔票、硬幣從手中消失，但電子支付不會。對數字不敏感的人，通常只有在看到帳戶快沒錢，或是卡費帳單貴得要死的時候，才會發現自己花了很多錢。實在不可不防啊！

解法就是盡量選擇麻煩的付款方式，聽起來很違反人性，但因此會讓我們更有警覺——我真的要這麼麻煩只為了買一個小東西嗎？我掏得出現金嗎？

另外最好還要搭配記帳，這在第五點會講到。

4. 少用自動續約服務

某些月費、年費、訂閱服務、包月服務，若不自己主動提出不再續約，就會被視為同意續約，並定期以信用卡自動扣款，自動扣款前還不一定會通知。

並非說這樣的服務不好，若是有值得長期支持訂閱的好內容、好服務，或是慈善單位的定期捐款選項，自動的續約扣款的確可以省去很多手續時間。

不過，如若我們不能時時檢視自己的需求，仔細思考這種持續消費的必要性，常常到最後我們不是忘了有這筆支出，就是習慣了這樣定期的支出，也懶得再去變更。

最後，我們很可能會無意識地一直花錢在買不需要的服務，實在得不償失！

5. 每日記帳

我猜想很多人看到這一定會想，又來了！又要叫我記帳！不過這卻是我覺得最重要的一點，改變始於覺察，想要覺察消費問題就必須記帳才能掌握自己的財富狀況。

就像為了要規畫時間，就要先對自己現有的時間運用狀況有所掌握一樣，要做到不亂花錢、買自己真正需要的東西，也要先從掌握自己的消費狀況開始。每天記帳，把當日花了多少錢、花在哪裡都記錄清楚了，才能從中學習怎麼調整消費行為。如果連錢花到哪都不知道，又要怎麼著手改善呢?

現在有很多記帳app，操作直覺簡單，還能針對不同花費的類別做出每月統計等等。這些統計數據非常重要，我們可以從中看出自己大宗的花費在哪，哪些是必要的，哪些又是不必要的。針對那些不必要的，可以進一步去思考，當初為什麼花這些錢，是不是有什麼特殊的環境因素導致我不小心花了這些錢。