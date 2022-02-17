農委會將自日本專案進口雞蛋解蛋荒，禽流感進口禁令未解，引發食安疑慮

因台灣氣候與飼料價格飆升，造成雞蛋缺貨，農委會為因應供應缺口，在台日雙重把關之下，將以專案方式同意至3月31日，進口日本非禽流感疫區且檢疫合格的雞蛋，民進黨團副幹事長林靜儀表示，該進口雞蛋將會有日本當地獸醫檢驗合格、邊境逐批檢疫並標示產地等保障。

此次專案式進口方針較為緊急，對此，國民黨團要求農委會公布此次專案進口內容，清楚說明開放理由和決策過程，以免引發另一波食安風險。

台日攜手雙重把關，有條件專案進口日本雞蛋

（中央社）因應農委會規劃進口雞蛋補充近期供應缺口，防檢局今天表示，評估自日本無禽流感產地輸入，並經日本及入境時邊境逐批檢疫雙重把關，專案同意日本雞蛋3月底前可輸入。

農委會防檢局指出，防檢局參酌世界動物衛生組織（OIE）陸生動物法典規範、日本高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情管制作為，以及日本疫情通報透明度等資訊緊急進行風險評估，專案同意至3月31日，可自日本未發生禽流感區域輸入檢疫合格的雞蛋。

防檢局副局長徐榮彬說，由於過去將整個日本視為禽流感疫區，未如對應美國，已將產區區分成疫區、非疫區進行貿易，因這次因應進口需求緊急，特地進行專案風險評估。他說，目前還沒收到貿易商申請輸入，屆時若提出申請，從日本沒有發生禽流感的都道府縣輸入經日本獸醫官把關、開具檢疫證明的雞蛋，輸入時會再經防檢局於邊境逐批檢疫，以確認符合檢疫規定，經此雙重把關下引入禽流感的風險極低。

他補充，以上專案依據「動物傳染病防治條例」及「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定辦理；且蛋品輸入時，也須符合衛福部食藥署相關食品輸入規定，包括日本輸入食品輻射管制措施。農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，預計從澳洲、美國、日本進口雞蛋的作業，同步進行中，由中央畜產會請貿易商採購進口。

農委會7日宣布補助蛋農出貨每台斤3元的記者會上，同步宣布將進口雞蛋補充國內需求，共計10個貨櫃以上，每櫃1萬箱，提供加工業者使用，不進市場銷售。當天會後，畜牧處補充，澳洲每顆新台幣4元以內，日本10元最貴，美國5.5元，合併考量疫情（產區須排除禽流感、新城病），以澳洲最理想，約2月底輸入，以澳洲為主，美國運程較遠，可能要3月中才能進口。

Photo credit: 中央社

2020年日本禽流感進口禁令未解，憂引發食安風險

《自由時報》報導，民進黨團副幹事長林靜儀表示，這次專案進口是為了紓解目前國內雞蛋部分短缺的情況，至於為何要有日期限制，到3月31日，是依據台灣內部雞蛋供應狀況可能到清明節之後，自產雞蛋可望獲得紓解，因此有條件進口，讓民眾不要缺貨或恐慌性囤貨，是屬於暫時性的專案進口政策。

林靜儀也提到包含日本雞蛋在內，必須在當地有獸醫檢驗合格，入境台灣前邊境也會逐批檢疫，雙重把關下才能進口，且一樣會標示產地，民眾有選擇權益。

由於防檢局2020年11月之新聞稿曾提到，由於日本香川縣一處飼養33萬隻蛋雞場發生H5亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為防範疫情入侵，農委會2020年11月5日即公告該國活禽鳥、鮮蛋等蛋品自即日裝船（機）起運者禁止輸台。也讓部分人質疑為何農委會2020年時曾宣布日本為禽流感疫區國家，為何現在沒公告就可輸台？

《聯合報》提到，國民黨團書記長萬美玲指出，農委會網站的公告昨天還在，現在又以專案方式區域進口雞蛋，十分荒謬又匪夷所思，即使要更改規範區域範圍，也要把先前禁止的公告移除後重新上架，實在很誇張，政府難道只許州官放火不許百姓點燈？

萬美玲表示，國民黨團要求農委會公布此次專案進口內容，清楚說明開放理由和決策過程；同時，立即取消進口日本蛋品，不能讓食安產生更大風險，進口雞蛋解決蛋荒是可行的方式，但黨團堅決要求由非疫區進口。

針對此一質疑，《ETtoday》報導引用農委會防檢局副局長徐榮彬說法，表示這次進口日本雞蛋，是採用專案，「場域化」法規進來，OIE也認可，美國、法國同樣有很多禽流感，但台灣仍向法國買很多種禽，且進口雞蛋是一定需要檢疫，包括書面、數量查驗和生產地等都必須清楚、透明。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航