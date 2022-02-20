儒家思想的價值與困境（下）：上天擲骰子決定你的出身公平嗎？儒家認為是公平的

「禮」是什麼？禮就是一套繁瑣的規則，其實很像軍階和臂章，它藉由區隔出不同的社會階層來明確每一個階層的分工。因為和諧意味著穩定，穩定（在農業社會裡）意味著繁榮，而繁榮，則意味著個體有著更大的可能去追求自己能力範圍內的最大幸福。

但由於當代社會離「生存」這個概念實在是太遠了，那些能夠禍害我們祖先的猛獸，現在都乖乖的趴在動物園的玻璃窗內吐著舌頭散熱，那種滅國級的戰爭在21世紀也堪稱十分少見，所以在物質主義微風細雨的香豔侵蝕下，人們並沒有真正所謂「生存的焦慮」，「房貸與卡債的焦慮」也不在儒學提供的客服範圍內。

因此理解儒家學說，對於現代的我們變得異常困難。

儒家的目的是創造一個穩定社會，提供農業有利的發展

儒家思想在當今社會顯得格格不入，不是思想問題，而是時代問題。剝離時代背景去讀儒家經典，基本等於耍流氓。讓孩子背《論語》而不解釋時代的差異，效果相當於虐童。

也就是說，儒家的整套邏輯是讓諸葛亮有諸葛亮的幸福，臭皮匠有臭皮匠的幸福。萬物並育而不相害，道並行而不相悖。小德川流；大德敦化。你走你的陽關道，我過我的獨木橋。大人有大樂，小人有小樂。大家各安其位，各司其職；互不侵吞，互不攻伐，則天下治矣。

很少人講清楚為什麼「大同」的境界是：「是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作」，那是因為在儒家製作的PowerPoint裡，各安其位的社會裡人人明白自己的本分，不會得隴望蜀，吃完碗內看碗外。既然沒有人會去偷搶拐騙，自然也就不需要睡覺鎖門了。儒家不斷的強調「守禮」，目的就在於維繫社會的穩定。

一個穩定的社會，才能夠提供農業以有利的發展。農業的典型特徵就是春耕夏耘，秋收冬藏。四月秀葽，五月鳴蜩。六月食鬱及薁，七月亨葵及菽。九月築場圃，十月納禾稼。什麼都不變，就是最好的變化。要是一天到晚坐斷東南戰未休，動不動就有好事者往事越千年，魏武揮鞭，東臨碣石有遺篇，烽火連三月的，還怎麼六畜興旺，五穀豐登呢？

平天下的本意並不是開疆拓土，而是維持穩定。古代士大夫的理想是修身齊家治國平天下，也就是恢復到上古時代的那種超穩定社會結構裡去。

《周禮》說：「刑不上大夫、禮不下庶人。」常常被理解成一種特權主義，但事實上這是儒家的一種溫情脈脈。

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「刑不上大夫、禮不下庶人」如果只看前半句，好像是在維護貴族階層的利益，但其實重點在後半句的「禮不下庶人」。儒家想像出來的美好社會有點像是漫威宇宙：貴族的能力越大，責任也就越大。禮、樂（詩）、射、御、書、數這六藝，培養了這些菁英的能力，也陶冶了他們的性情。繁瑣的同時，製造出了威嚴感和儀式感。

孔子的補習班，其實很像軍官培訓班

孔子給出去的除了他的思想，更多的是儒家文化裡的那些繁文縟節。學生把它們學走之後，就能夠繼續靠這套手藝來維持這個社會的等級秩序，進而維持社會穩定。

但是為什麼需要有威嚴感和儀式感呢？因為這樣才能在最大程度上禁絕犯上作亂的可能。士大夫們文能提筆，武能拿槍，說起來輕鬆，做起來可不簡單。所謂「禮不下庶人」，其實就是對普通人的豁免權。它不要求黎民百姓跟著貴族一起受罪，強迫自己把每一套禮節記清楚、每天勤勉的練習好把六藝給吃透、把食衣住行育樂弄得克制而乏味。

「禮」是階級。而階級是榮譽，是責任，更是表率。

既然不想要黎民百姓亂了規矩，讓世界無產階級聯合起來推翻統治階級的暴政，那麼統治階級自己就必須先守規矩，並用繁瑣的儀式來讓規矩具象化。

繁瑣帶出一種莫名奇妙的神聖感，就像在讀康德的《純粹理性批判》——越是讓人暈乎乎的繁文縟節，越是讓人正襟危坐。但正襟危坐是不可能多舒服的，地位對貴族而言除了是一種享受，也是一種制約。

在這層意義上，諸葛亮和臭皮匠的快樂才有可能等同。

因為貴族能夠掌握更多的資源，因此需要「禮」來約束貴族的行為，階級之間才不會變成零和博弈，贏者通吃。總結之下儒家的邏輯是這樣的：「禮」鞏固了階級、階級維持了穩定、穩定帶來了繁榮、繁榮最後則落實到具體的每一個人身上，變成幸福感。所以負者歌於途，行者休於樹。野芳發而幽香，佳木秀而繁陰。

關於正襟危坐，我們可以舉《禮記》裡吃飯的例子：「凡進食之禮，左殽右胾，食居人之左，羹居人之右。膾炙處外，醯醬處內，蔥渫處末，酒漿處右。以脯修置者，左朐右末。」

古代貴族活得特別累。進食的時候，左邊必須擺帶骨頭的肉，曰「殽」；右邊則是大塊完整的肉，曰「胾」。食物放左邊，羹湯放右邊；魚肉和燒烤放外面，醬料和酒漿放裡面，一點也不能搞錯，否則就是「非禮」。非禮十分嚴重，因為那代表了對另外一個人的怠慢。因此貴族進食必須一絲不苟的，吃個飯搞得像畢業典禮還是國慶閱兵一般嚴謹，一點推杯換盞，喧鬧歡騰的氣氛都沒有，也是嗚呼哀哉。

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為什麼要這麼做？背後的理由才是其中的精髓。

因為儒家思想的核心，是「約束」

在家裡約束自己的行為，出了門約束自己的情緒。

人每天都會面對一些令人不快的大小雜事。往大了說，這就叫「肆不殄厥慍，亦不隕厥問。」；往小了說，這叫「山有蕨薇，隰有杞桋。 君子作歌，維以告哀。」雖然可以表達自己的不滿，但不撒潑打滾，每天對階級敵人保持刻苦的鬥爭仇恨。

要是工作不得志，情商低的人可能會「無產階級失去的只是枷鎖，而他們獲得的將是整個世界。」；情商高一點的人可以選擇比較小樓昨夜又東風的方案，像是在自己的社交帳號上賦一首《詩經•四月》。