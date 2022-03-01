【專訪】宮崎徹教授：從貓咪腎臟病到人類阿茲海默症，透過AIM「垃圾清理」醫治不治之症

文：板倉君枝（曾供職於出版社、報社，現為nippon.com編輯部在職作者和編輯）

受訪對象：宮崎徹

「必須支援宮崎教授」

2021年7月，日本全國的愛貓人士中一個「新聞」不脛而走。時事通信社發布了對宮崎徹教授的採訪，採訪中宮崎教授說，由於資金不足，已經中止了對堪稱貓咪宿命的腎衰竭的治療藥物研發。

為了救助自己的貓咪，大家都來助宮崎教授一臂之力吧——這樣的留言經由SNS轉瞬間在全國擴散開來。

宮崎教授回憶說，「東大網站上募集捐款的窗口一晚上便收到了好幾千萬日圓。學校行政部門緊急設置了專用窗口，在幾個星期內捐款達到了近兩億日圓。」

「這種社會現象似的勢頭推動了製藥公司的積極性，有很多公司提出要和我一起搞藥品開發。我基本決定了與其中一家公司合作，這樣就能回報愛貓人士的支援，也終於放下心來了。」

讓AIM吞食體內的「垃圾」

如何利用大量存在於血液中的蛋白質「AIM（巨噬細胞凋亡抑制劑）」來治療人類的「不治之症」，貓用治療藥物的開發，其實是進行這項研究時產生的副產品。AIM只由免疫細胞巨噬細胞（Macrophage）分泌。

「AIM附著在各種各樣的『垃圾』上，這些垃圾如果蓄積起來會比較麻煩。比如，聚集在腎小管上、引發腎臟病的死細胞，或者是引發阿茲海默型失智症的蛋白質『β-澱粉樣蛋白』，等等。AIM附著在這些垃圾上成為顯眼的標記，便能讓巨噬細胞高效地吃掉這些垃圾。加強清除垃圾的功能，就能治療多種多樣的疾病。肥胖、脂肪肝、肝癌等疾病也有可能通過AIM進行控制。」

在國外度過15年研究生活

在東大醫院作為消化內科醫生開展工作時期，宮崎教授接觸到很多受腎臟病、自身免疫性疾病折磨的患者。他希望儘量減少只能使用對症療法的「不治之症」。為此，他想方設法開發根本性的治療方法——這種執著的念頭成為他從臨床醫生轉向基礎研究的原動力。

宮崎曾在熊本大學研究所，使用基因轉殖鼠進行自身免疫性糖尿病的研究，其後相繼在路易－巴斯德大學、巴塞爾免疫學研究所、德克薩斯大學等不同地方繼續自己的研究，到2006年回國，他在海外生活了15年之久。

在巴斯德大學，宮崎研究的是在免疫方面發揮著重要作用的T淋巴細胞，在巴塞爾研究所進行的則是嘗試能否找到新的免疫基因的「尋寶」式研究。那時他「偶然」發現了未知的蛋白質。由於判明這種蛋白質似乎可以讓巨噬細胞「長壽」，於是將其命名為「AIM（Apoptosis Inhibitor of Macrophage／巨噬細胞凋亡抑制劑）」，並於1999年發表相關論文。

業績主義與「專科壁壘」

雖然發現了AIM，但宮崎教授還是沒能完全弄清楚它的作用。

「在巴塞爾研究所時有寬裕的研究經費可以自由地使用，結果發現了AIM。但是，隨後幾年中，我並沒弄明白它在體內究竟發揮著什麼作用，轉到德克薩斯大學時也未發表新的論文。即便如此，大學還是為我提供了AIM的研究經費。一年之後我還獲得了美國國立衛生研究院（NIH）提供的研究費。也許是因為有的評委覺得『這項研究有點意思』吧。」

突破口的打開源於一次大學校園內的「站著閒談」。

「德克薩斯大學是脂肪研究的『麥加』（聖地）。有一天，我在校園裡與膽固醇代謝領域的世界權威教授站著閒談，那時他對我說，不妨也試試使用小白鼠進行動脈硬化的實驗，這給了我啟發。之前我只是一門心思考慮免疫學，所以只是在想AIM也與免疫有關，在小白鼠實驗上也只是調查了AIM存在與否所產生的不同。使用變胖、並引發動脈硬化的小白鼠來做實驗後，我才找到了弄清AIM功能的頭緒。」

拘泥於專科，容易讓視野變窄。我切實感覺到，如果不打掉專科的壁壘，就無法獲得突破。

「我想如果我一直在日本做研究，應該無法將AIM研究堅持下來。因為日本的體制是只將巨額研究費給予那些業已取得『業績』的人，如果沒有發表論文，是無法獲得研究經費的。另外，『不議論別人的研究』是業內常識，於是便沒有打破學會壁壘所進行的自由的資訊交流。即使發現了AIM，也許至今也不能搞清它的作用。」

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貓咪為什麼較多患腎衰竭

宮崎原本計畫繼續在美國做研究，但2006年接到當時的東大醫院院長的邀請，就任東大作為促進醫工合作的一環而創建的「疾患生命工學中心」教授。

創立研究室的時候，宮崎請來了世界級別的鋼琴演奏家Krystian Zimerman，毅然舉辦了題為 《Music and Science》的活動。「Zimerman的演奏讓我感受到所謂『獨一無二』的絕對境界。而科學也是一種找到『獨一無二』的真理的工作，所以我想一定要與他聊聊。」

在醫學系的時候，宮崎一度還想退學去走音樂這條路，甚至直接找到小澤征爾請求收他做弟子。這真是只有宮崎才想得出的、跨界的大膽主意。

對貓咪腎衰竭的研究，其實也是因為跨越專科壁壘進行交流的結果。2013年，在面向普通民眾舉辦的演講中，宮崎從聽眾中的一位獸醫說「貓咪因腎衰竭而死亡的病例非常多」。那時他剛開始正式研究腎臟病與AIM的關係，所以決心對貓咪的問題也徹底研究一番。

「在血液中，AIM會與被稱為IgM的抗體、一種5鏈組合的五聚體結合。當出現了什麼廢物、即將發病的時候，AIM彷彿從航空母艦中衝出的戰鬥機一般，從IgM中脫離出來附著在這些垃圾上，並開始清除它們。但是我們發現，在貓咪的血液中，AIM無法從五聚體中衝出來，所以發揮不了清除廢物垃圾的功能。」