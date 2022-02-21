買房之前為什麼還要請「專業驗屋」？新成屋、中古屋都要驗嗎？

文：mr. Li VingRoom

我們一般小老百姓購屋買房，就是為了求一個安身立命的處所，滿足一個對於建構家的想像。然而，買房標的的品質好壞，絕對不能靠感覺或運氣來決定，畢竟這是關於未來生活起居的品質，而最好的方法就是依靠專業的施作人員，透過科學化的儀器來驗屋鑑定。

請注意，本文所指的「專業驗屋」，是指使用專業儀器，受過專業訓練的施作人員，專門從事房屋驗屋的公司。不是一般的水電行，或是自行檢驗的方式。

為什麼要請「專業驗屋」？

在討論驗或不驗屋之前，必須先了解驗屋的目的。

安全

安全！安全！安全！因為很重要，所以說三次！驗屋最重要的目的，就是確認房屋的「安全性」。安全是住屋條件中最不能妥協的，舉例來說，電箱的設置以及用電線路及電壓的安排，房子不同的區域就有不同的用電需求，電箱也有電箱的規格，如果沒有按照法規及相關安全的設置，未來會有很大的安全疑慮，居住會有很大的風險。這些不是只靠夜燈插插座就驗的出來。

功能

房屋當中的各項設備及管線是否運作正常，有些是顯而立見的。例如馬桶（正常供水）、瓦斯爐（連接天然氣管線）、或是櫃體的門板（是否運作順暢）；有的是無法用肉眼觀察，必須靠專業儀器測試。例如落水頭、排水管道，就有網紅因為下水管道卡了泥渣，水下不去，泡個澡把整間房子都淹了。另外，還有浴室天花板上方根本沒有連接共用排風管，抽風扇形同虛設。

美觀

美觀雖然不影響安全或功能上的使用，但如果跟合約內容或原本設計的不同，可以要求廠商做到好或減少價金。例如：磁磚、地磚縫隙未填滿、粉刷不均勻、或鏡面貼歪等等。

公正性

最後一點牽扯到法律層面。如果不請驗屋公司，房屋出現問題，很容易陷入建商和買家各執一詞的情況，所以請專業驗屋公司來做一次徹底的驗屋，把所有缺失、瑕疵揪出來，一併要求建商改善，會比較有力道，未來入住也比較安心！

如果廠商擺爛，不得已要走上法律程序，有公正第三方專業的驗屋報告，有憑有據站得住腳，勝訴求償的機會也比較大。

如何決定要不要請「專業驗屋」？

了解驗屋目的後，再來考慮要不要驗屋就很容易了！一般買房就分兩種，新成屋或是中古屋，下面就針對這兩種房屋進行說明。

新成屋

絕對要驗！絕對要驗！絕對要驗！很重要所以說三次！

很多人會想，反正是新房子，屋子空空盪盪的有什麼好驗，自己拿顆彈珠、夜燈，陽台、廁所沖一沖水就好。但孩子啊，你是太傻還是太天真，這麼容易的話，驗屋公司怎麼敢收個一兩萬，又怎麼會有這麼多人交了屋之後，欲哭無淚，所以還是交給專業的來吧！

如果室內設計是找原建商的合作廠商，那就統一最後一起驗就好，但這最好在合約內註明清楚，要在室內裝潢結束、完成驗屋及改善工程後才交屋，避免建商賴帳。如果建商跟設計裝潢廠商是分開的，那恐怕就得分兩次驗，最近看到市面上有一些收高價卻裝潢擺爛的廠商，大家有驗有保佑。

中古屋

大多數人會說中古屋不需要驗屋，特別是仲介，一定會說，中古屋是原況交屋，你驗出什麼也沒有用啦！我會說對也不對，怎麼說？這分為幾個情況。

1. 買原況中古屋

意思是，這房子從蓋好之後都沒有重新裝潢，這種狀況就可以把驗屋的錢省下，因為的確驗屋也沒辦法要求賣家改善，純粹驗個心安。但為了安全緣故，還是強烈建議請水電師傅檢查管線是否正常，最怕的就是老電線不敷使用，或是水管破裂漏水，那麻煩就大了。

2. 中古屋新裝潢

市面上很多賣家會將中古屋重新裝潢出售，賣相比較好之外，還可以墊高價格，這樣的物件就要特別小心，因為很多投資客賣的物件裝潢，金玉其外敗絮其中，品質堪憂，很多裝潢很好看，但管線老舊卻沒有重拉，或是用料等級很差，用沒多久就壞了。

所以，如果買的是全新裝潢的中古屋，強烈建議要驗屋，而且在簽約時一定要先談好並註明：改善驗屋後的缺失及瑕疵才交屋，畢竟你花的價格是連同裝潢的價格，如果有問題，還要另外花錢重新裝修，如果對方沒辦法保證，那就甭談了，那表示他沒辦法保證裝潢的品質，這種物件碰都不能碰。

是否請驗屋廠商複驗？

這個問題，可以依檢驗出來的缺失和瑕疵來決定。分兩個面向。

是否需要儀器？如果需要儀器檢驗的項目，那就必需請驗屋廠商進行複驗。如果單純肉眼就可以觀察是否改善，那就自行複驗即可。 缺失和瑕疵是哪個層面？如果牽涉到安全及功能性的缺失或瑕疵，又無法用肉眼觀察，那就務必請驗屋廠商複驗。

如果不放心自己來，就交給專業的吧！通常驗屋公司複驗的價格會是初驗的一半。

結語

買房為人生大事，不得不慎重其事！任何一個環節，都會影響未來生活的每一天。買貴不要緊，就怕花了大錢，買了一肚子氣之外，還買到一個修都修不好的錢坑。因此，一兩萬的驗屋費比起上千萬的購屋費用，根本九牛一毛，而且可以讓你住的心安理得，實在何樂而不為！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航