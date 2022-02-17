Spotify併購Chartable、Podsights，「垂直整合」提升Podcast廣告行銷效益

Spotify於今（17）日宣布將收購兩家Podcast廣告技術公司Chartable和Podsights，期待擴張公司能夠向廣告商提供的服務項目，深化對Podcast服務的投資。兩家公司在併購前的主要業務是協助品牌和代理商更了解Podcast廣告的相關效益。

被併購的公司之一Podsights將能協助廣告商看到更詳細的消費者行為數據，例如是誰點擊了這篇廣告、他們在點擊後採取了什麼行動、是否購買了實際的產品等等。作為Spotify的一部分，Podsights接下來能夠為不同的Podcast廣告商帶來更精確的市場洞察和未來策略的相關建議。另外，Chartable作為一客戶分析平台，可提供更多有關受眾的洞察報告，協助Podcast發行商更加掌握自己的運作以及成長效果。

Spotify以「音訊優先」計畫為基礎，持續推動Podcast公司併購業務

其實這並非第一次Spotify對Podcast產業進行版圖擴張。根據《時報資訊》指出，Spotify自從在2019年宣布「音訊優先」計畫以來，便表明要進軍Podcast業務，並陸續收購了例如Gimlet Media和Anchor等製作Podcast的公司，並且與知名的PodcastJoe Rogan和Alex Cooper等達成獨家播放協議。而Rogan已經成為Spotify在90個市場上最受歡迎的Podcast。

除此之外，Spotify更在2020推出了串流媒體廣告置入計畫（Streaming Ad Insertion），旨在實現Podcast廣告的現代化。另外並推出Spotify Audience Network，提供廣告商在Spotify平台上能夠精準行銷的管道。Spotify透過新聞稿表示藉由這些投資，公司能夠為廣告客戶帶來更多的服務並且開拓更多的商機。除了廣告商之外，Spotify也為《華爾街日報》（Wall Street Journal）、ViacomCBS和AdLarge等Podcast發行商帶來利益增長。

Podcast市場效益持續增長，併購案將帶動廣告行銷技術升級

根據eMarketer的數據指出，到2025年時，美國數位音訊廣告市場的收益將增長到近80億美元。而其中，Podcast廣告的收入也將達到27億美元。對於Spotify來說，在音頻廣告市場的下一步，是將通過為廣告商提供音訊廣告品質以及態樣上的創新，並且積極為Podcast發行商提供消費者洞察，企圖展現自身在音訊廣告的影響力。

《時報資訊》同時也描述，與音樂業務不同，Spotify一直在大力投資於Podcast業務，Podcast聽眾可能一聆聽就數小時，可創造寶貴的廣告機會，讓華爾街對Podcast的長期發展深具樂觀信心。另一方面，Spofity的音樂業務較為成熟，已大量的商業化，並需支付音樂版權稅，利潤率也較低。

此次併購案對於廣告商以及Podcast發行商有兩項重大意義：

第一是Podcast廣告的行銷再升級。廣告商對Spotify進行投資，是為了接觸到廣大且多元用戶。然而，根據近期Advertiser Perceptions的一項調查顯示，行銷分析與歸因（measurement and attribition）仍然是Podcast廣告商面臨的兩大未解挑戰。

Spotify藉由收購Podsights以期解決此問題。作為Spotify的一部分，Podsights將能夠利用Spotify的技術和智慧，為全球的Podcast廣告商帶來更精確的測量和市場操作策略。未來，Spotify也計畫將這項技術擴及到整個串流平台，其中包括音訊廣告、影音廣告等等

其次為通過強大的推動力和推廣業務幫助Podcast發行商成長。在過去的一年，Spotify也不斷的更新以及強化 Megaphone的即時廣告插入功能。現在，藉由Chartable與 Megaphone的技術整合，加強發展目標受重分析與強化行銷的SmartLinks和SmartPromos兩大工具，將能協助Podcast發行商拓展聽眾，為節目帶來效益並同時創造影響力。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航