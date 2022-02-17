Spotify併購Chartable、Podsights，「垂直整合」提升Podcast廣告行銷效益
我們想讓你知道的是
Spotify於今日宣布將收購兩家播客（podcast）廣告技術公司Chartable和Podsights，企圖整合兩家數位行銷技術為廣告商與播客發行商創造寶貴的廣告效益。
Spotify於今（17）日宣布將收購兩家Podcast廣告技術公司Chartable和Podsights，期待擴張公司能夠向廣告商提供的服務項目，深化對Podcast服務的投資。兩家公司在併購前的主要業務是協助品牌和代理商更了解Podcast廣告的相關效益。
被併購的公司之一Podsights將能協助廣告商看到更詳細的消費者行為數據，例如是誰點擊了這篇廣告、他們在點擊後採取了什麼行動、是否購買了實際的產品等等。作為Spotify的一部分，Podsights接下來能夠為不同的Podcast廣告商帶來更精確的市場洞察和未來策略的相關建議。另外，Chartable作為一客戶分析平台，可提供更多有關受眾的洞察報告，協助Podcast發行商更加掌握自己的運作以及成長效果。
Spotify以「音訊優先」計畫為基礎，持續推動Podcast公司併購業務
其實這並非第一次Spotify對Podcast產業進行版圖擴張。根據《時報資訊》指出，Spotify自從在2019年宣布「音訊優先」計畫以來，便表明要進軍Podcast業務，並陸續收購了例如Gimlet Media和Anchor等製作Podcast的公司，並且與知名的PodcastJoe Rogan和Alex Cooper等達成獨家播放協議。而Rogan已經成為Spotify在90個市場上最受歡迎的Podcast。
除此之外，Spotify更在2020推出了串流媒體廣告置入計畫（Streaming Ad Insertion），旨在實現Podcast廣告的現代化。另外並推出Spotify Audience Network，提供廣告商在Spotify平台上能夠精準行銷的管道。Spotify透過新聞稿表示藉由這些投資，公司能夠為廣告客戶帶來更多的服務並且開拓更多的商機。除了廣告商之外，Spotify也為《華爾街日報》（Wall Street Journal）、ViacomCBS和AdLarge等Podcast發行商帶來利益增長。
Podcast市場效益持續增長，併購案將帶動廣告行銷技術升級
根據eMarketer的數據指出，到2025年時，美國數位音訊廣告市場的收益將增長到近80億美元。而其中，Podcast廣告的收入也將達到27億美元。對於Spotify來說，在音頻廣告市場的下一步，是將通過為廣告商提供音訊廣告品質以及態樣上的創新，並且積極為Podcast發行商提供消費者洞察，企圖展現自身在音訊廣告的影響力。
《時報資訊》同時也描述，與音樂業務不同，Spotify一直在大力投資於Podcast業務，Podcast聽眾可能一聆聽就數小時，可創造寶貴的廣告機會，讓華爾街對Podcast的長期發展深具樂觀信心。另一方面，Spofity的音樂業務較為成熟，已大量的商業化，並需支付音樂版權稅，利潤率也較低。
此次併購案對於廣告商以及Podcast發行商有兩項重大意義：
第一是Podcast廣告的行銷再升級。廣告商對Spotify進行投資，是為了接觸到廣大且多元用戶。然而，根據近期Advertiser Perceptions的一項調查顯示，行銷分析與歸因（measurement and attribition）仍然是Podcast廣告商面臨的兩大未解挑戰。
Spotify藉由收購Podsights以期解決此問題。作為Spotify的一部分，Podsights將能夠利用Spotify的技術和智慧，為全球的Podcast廣告商帶來更精確的測量和市場操作策略。未來，Spotify也計畫將這項技術擴及到整個串流平台，其中包括音訊廣告、影音廣告等等
其次為通過強大的推動力和推廣業務幫助Podcast發行商成長。在過去的一年，Spotify也不斷的更新以及強化 Megaphone的即時廣告插入功能。現在，藉由Chartable與 Megaphone的技術整合，加強發展目標受重分析與強化行銷的SmartLinks和SmartPromos兩大工具，將能協助Podcast發行商拓展聽眾，為節目帶來效益並同時創造影響力。
延伸閱讀
新聞來源
- Spotify buys podcast tech companies Chartable and Podsights（engatget）
- Spotify Acquires Podsights and Chartable To Advance Podcast Measurement for Advertisers and Insights for Publishers（Spotify）
- 《國際產業》Spotiy大力投身Podcast業務 再併購兩家公司（時報資訊）
- Advertisers can now run clickable podcast ads on Spotify（eMarketer）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航