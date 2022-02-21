日本政府呼籲遠距辦公遏止疫情擴散，為何只有不到20％的勞工做得到？

公益財團法人日本生產率本部自2020年5月開始，針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下的工作方式和工作意識定期實施的調查顯示，遠距上班實施率始終難以逾越20％的關口。

在最近一次調查（2021年4月12至13日）中，遠距上班實施率為19.2％，相較於1月調查的22.0％下降了2.8個百分點。第一次緊急狀態宣言發佈後的2020年5月，遠距上班實施率一度超過了30％，但自2020年7月的調查以來，始終徘徊於20％左右的低位。

Photo Credit: nippon.com

2021年4月的調查顯示，宮城縣、大阪府、兵庫縣三個府縣雖然採取了「防控疫情重點措施」，但在大阪和兵庫上班族遠距上班實施率僅為18.4％，和2021年1月、2020年10月調查時的資料幾乎持平。儘管中央政府和地方自治體首長呼籲「積極推行遠距上班，以阻止疫情蔓延」，但眾多企業和上班族似乎沒怎麼聽進去。

Photo Credit: nippon.com

每週超過半數時間採用遠距上班的人員占比為51.2％（出勤「0天」「1到2天」的合計），較1月調查時的55.0％有所減少。每週工作日都在遠距上班的人員比例，以實施率（19.2％）×周均出勤天數0日比率（18.5％）計算，僅占所有上班人員的3.6％。

Photo Credit: nippon.com

針對遠距上班存在的問題，從多選回答的結果來看，大約40％的受訪者認為通訊環境、上班桌、照明等物理環境，這些居家上班設備投資是一個需要考慮的課題。另外，作為勞務上的問題，可以看出許多人擔心在遠距上班情況下，自己的工作能否得到恰當、公正的評價。

Photo Credit: nippon.com

Photo Credit: nippon.com

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航