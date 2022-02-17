香港增逾6千宗本土病例，傳港府推全民檢測送深圳化驗

（中央社）香港今天（17日）激增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例6116例，再創疫情以來新高。另外，又有24人染疫死亡，當中15人是過去一天死亡，9人是11日至15日之間死亡。死亡人數多，令官方公布數據延遲。

綜合港媒報導，香港今天新增確診6116例，其中9例為境外移入，其餘都是本土病例。另外，新增「初步確診」約6300例，其中140人是醫院管理局員工，令醫護人手更吃緊。

醫管局總行政經理何婉霞表示，香港新增24名確診病人死亡，15人是過去一天死亡，9人是11日至15日之間死亡，年齡介於36至98歲。因死亡人數多，令數據滯後。

她指出，現在還有10多名確診病人危殆。其中一名28歲女子，產子後情況轉差，目前正在深切治療部留醫，需要插管輔助呼吸，嬰兒無大礙。

目前公立醫院已不勝負荷，大批病人在醫院的戶外地方臥床等待入院，醫院要架設帳篷。何婉霞說，特別是今天有雨，未來數天氣溫下降，醫管局正研究不同方法安排病人盡快入院。

她說，今天起醫管局會更改社區隔離設施的出院準則，如果病人檢測呈陽性後7天，其快速測試呈陰性及同住家人沒有高風險人士，就可以出院，希望可以騰出更多病床。如果同住家人有高危人士，病人要待檢測呈陽性後14天，抗原測試呈陰性才可出院。

食物及衞生局副局長徐德義在記者會上說，今年1月至昨天錄得超過1萬6600例確診，超出2020年與2021年的總和，防疫挑戰相當大，他對近日死亡數字上升感到難過。

《明報》今天引述消息報導，政制及內地事務局近日建議，由中國大陸專家來港強制為全港750萬名市民採樣3次，按身分證號碼排序，每日採樣14小時，目標於一週內完成一次採樣，每天將樣本送回深圳檢測，務求找出所有患者隔離，拒絕遵從者或會違法。但有關建議十分初步，尚無執行細節。

夏寶龍深圳主持援港協調會

（中央社）據報導，中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨天（16日）在深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會。

根據香港《大公報》今天的報導，會議專門研究貫徹落實中共總書記習近平日前對支援香港抗疫的重要指示，以及北京中央支持香港抗疫的具體措施。

據報導，會議強調，北京中央有關部門和地方要全力支持香港遏制和穩控疫情，打贏香港疫情防控保衞戰，確保香港市民生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

報導指出，會議成立了若干工作組，負責與香港特區政府對接，逐項解決港府提出的有關請求援助事項。

在香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）愈趨嚴峻之際，大公報及文匯報昨天報導，習近平要求北京中央各部門全力支持香港抗疫。

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