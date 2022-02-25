《訊號：【全視覺圖解】決定全球經濟大局的27個關鍵趨勢》：媒體去中心化造成什麼影響？

文：傑夫・戴斯賈丁斯（Jeff Desjardins）

Photo Credit: 商周出版

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書籍介紹

本文摘錄自《訊號：【全視覺圖解】決定全球經濟大局的27個關鍵趨勢》，商周出版

作者：傑夫・戴斯賈丁斯（Jeff Desjardins）

譯者：柯文敏

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7大面向、27個訊號

為你建立大局觀的心智模式，從更高更廣的角度概觀世界走向

亞馬遜「總體經濟」、「個體經濟」雙榜暢銷冠軍！

大開本、全彩印刷、全資訊圖解，一目了然，好讀易懂

資訊爆炸看似無窮無盡，但人腦判讀處理資料的能力卻有限。

對於決策者來說，手握更多資料正逐漸成為一把雙刃劍。我們希望這些資料能提供有益見解，讓我們更深入了解這個世界——不過，有很多時候，新資料到頭來都會落得理不清、愈理愈亂，甚至還相互矛盾。

資料愈多，無可避免會涉及更錯綜複雜的情況，儘管世界上的訊息唾手可得，但是要歸結出能造就未來趨勢的根源，卻比以往還要難。

儘管雜訊會讓資訊愈來愈模糊曖昧，但我們仍舊相信，有些再清楚不過的重點，即所謂的「訊號」，能透過視覺化的力量躍然紙上，被大家讀懂。

本書由擅長使用視覺方式呈現數據資料的「視覺圖解資本家」（Visual Capitalist）團隊從零開始製作，在評估了數以千計的資料集後，選定27個關鍵「訊號」，以兼具設計美感、清晰邏輯且易於理解的視覺方式，呈現「訊號起源→核心本質→更多角度→分析影響」，旨在以資料導向的方法，指出即將定義全球經濟未來10年的趨勢重點。

這27個訊號涵蓋7大面向：

社會及人口統計； 環境； 數位世界； 科技創新； 貨幣與市場； 消費者行為； 地緣政治格局。

觸及的主題包括：

1. 人口老化：家庭計畫、晚婚、生育率下降、壽命延長，讓全球人口的平均年齡不斷上升。人口老化將從根本上改變全球的社會結構，年輕人的負擔加重，卻也敲開了規模15兆美元的銀髮商機。台灣的人口老化程度，在2050年時將高居全球第三。

2. 水資源短缺：人口成長、魚蝦養殖與食肉量攀升、水質汙染、濕地與地下水消退，讓原本就吃緊的水資源面臨更大壓力，致使搶水衝突事件遽增，許多國家將面臨旱象與水資源問題。

3. 電從哪裡來：各界希望降低對化石燃料的依賴、電動車崛起、個人裝置激增，導致許多產品與服務轉而依賴電力。全球電力需求驟升，提高再生能源占比勢在必行。

4. 個資外洩：個人裝置連上網路、遠端工作興起、網路安全觀念薄弱、網路犯罪難破，大量個資外洩，從騷擾電話、詐騙到信用卡盜刷，個人、企業、政府都可能因網路犯罪而蒙受損失。

5. 假訊息：只要有智慧型手機，每個人都可以是內容創作者、訊息傳播者，訊息超載的黑暗面之一是假訊息四處流竄。甚至，推特研究發現，不實訊息和擁護特定政黨的網路連結，有高達66%疑似是由機器人分享出來的。

6. 負利率：七百多年來，實質利率一路下滑，資本累積、壽命延長、政府干預可能都是原因。利率下滑會侵蝕個人儲蓄，然而利率的長期跌勢將延續，負利率甚至可能成為全球常態。

7. 人造肉：消費者健康意識抬頭、價值觀改變，加上食品科技創新，全球趨勢轉向植物性飲食，不僅對健康有益，也能改善氣候變遷。

8. 美中對抗：中國由於經濟實力大增，其全球影響力急遽擴張，正在挑戰美國單一超級大國的地位。中國崛起也突顯出網路世界分裂的現況，國家內網粉碎了全球網際網路（World Wide Web）的烏托邦。

書中以相同的基本架構說明每個訊號，每個訊號都配有：

解釋它是如何形成的路線圖； 能凸顯相關資料的數據儀表板； 訊號整體強度的指標； 能客觀審視每個訊號的圖表呈現和資料視覺化，以描繪這些訊號對全球經濟的潛在影響。

這些訊號中，有些正交互運作，加速了現有趨勢；而其他似乎注定會有正面衝突。縱使我們很難知道這些訊號最終帶來的影響會是如何，但相信本書可以作為一個起點，引領你穿越這個複雜而挑戰重重的世界。

本書並非預言，而是希望透過27個關鍵趨勢，讓你提前掌握未來10年經濟、社會和市場的走向。

Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰