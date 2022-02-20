疫情趨緩也無意參加「忘年會」，日本社會難以恢復疫情前的活力

「雖然疫情逐漸趨於平息，但今年也還是不要參加忘年會了吧」——似乎這種想法占到了主流。

Laibo（本公司位於東京）運營的Job綜合研究所對575名20到69歲民眾實施的調查顯示，只有12.9％的受訪者回答「今年職場舉辦忘年會」。雖然比2020年的7.7％略微上升，但仍然只有疫情發生前的2019年（65.5％）的五分之一左右。

Photo Credit: nippon.com

關於是否贊成舉辦忘年會，表示「贊成」或「比較贊成」的贊成派比例合計為31.3％，而表示「反對」或「比較反對」的反對派比例合計為49.2％，大大超過了前者。

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關於反對的理由，選擇「擔心感染」的受訪者最多，占比達55.2％。可以看出儘管目前疫情趨於平息，但大家仍然抱有強烈的警惕心理。另外，選擇「交際應酬很麻煩」的受訪者占比也達到了45.2％，似乎有人希望借疫情之機改變過去的習慣。

另一方面，贊成派中，選擇「可以增進交流」「交際應酬很重要」的受訪者較多。

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Job綜合研究所分析認為，疫情影響了人們的生活方式和價值觀，社會活力不太可能在2021年年末恢復到疫情前的水準。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航