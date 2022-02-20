2022/02/20,
印太

疫情趨緩也無意參加「忘年會」，日本社會難以恢復疫情前的活力

疫情趨緩也無意參加「忘年會」，日本社會難以恢復疫情前的活力
Photo Credit: AP / 達志影像

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日本在2021年9月的最後一天，解除了首都圈等地的緊急事態宣言，大量因為政府要求停業或縮短營業時間而飽受經營受限之苦的餐飲店，終於回歸了正常營業狀態。然而，忘年會的需求似乎還不能恢復到令商家滿意的程度。

「雖然疫情逐漸趨於平息，但今年也還是不要參加忘年會了吧」——似乎這種想法占到了主流。

Laibo（本公司位於東京）運營的Job綜合研究所對575名20到69歲民眾實施的調查顯示，只有12.9％的受訪者回答「今年職場舉辦忘年會」。雖然比2020年的7.7％略微上升，但仍然只有疫情發生前的2019年（65.5％）的五分之一左右。

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Photo Credit: nippon.com

關於是否贊成舉辦忘年會，表示「贊成」或「比較贊成」的贊成派比例合計為31.3％，而表示「反對」或「比較反對」的反對派比例合計為49.2％，大大超過了前者。

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關於反對的理由，選擇「擔心感染」的受訪者最多，占比達55.2％。可以看出儘管目前疫情趨於平息，但大家仍然抱有強烈的警惕心理。另外，選擇「交際應酬很麻煩」的受訪者占比也達到了45.2％，似乎有人希望借疫情之機改變過去的習慣。

另一方面，贊成派中，選擇「可以增進交流」「交際應酬很重要」的受訪者較多。

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Photo Credit: nippon.com
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Photo Credit: nippon.com

Job綜合研究所分析認為，疫情影響了人們的生活方式和價值觀，社會活力不太可能在2021年年末恢復到疫情前的水準。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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