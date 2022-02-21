為什麼女生比男生更容易便秘？三天才排一次正常嗎？

文：痔瘡手術女醫師－鍾雲霓

慢性便秘，白話來說就是常便秘、一直便秘，日常排便的次數裡將近一半都費力。

便祕的定義在專業判斷裡超級寬鬆的啦。我們本來就沒要求要每天排便，有人的腸子動得快，一天排便可達三次；有人的就很慢，三天才排一次。快慢不是重點，掌握自己的節奏、排便時輕鬆愉快就好。

三天才排一次便，但每次都是感覺到了，坐上馬桶5－7分鐘就暢快完成，這樣的腸胃很通暢；每天排便，但每天都要在馬桶上坐個半小時，臉紅脖子粗出力，或大出來的總是刮著肛門痛的羊屎便，這也叫便秘。

女性是容易便秘的族群，主要有幾個原因。

1. 雌激素、黃體激素使然

Photo Credit: 痔瘡手術女醫師－鍾雲霓

這些激素都會讓腸蠕動變慢。女生們多少有經驗，在生理期前會經歷一段較易硬便或不太好排便的時段，生理期一來，激素一下降，反而腹瀉了起來。

若是遇上懷孕，黃體激素升高更會拖累腸道蠕動，這也是為什麼很多女性朋友在孕中會經歷便秘的原因。

2. 骨盆肌肉失調

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有些女生瘦瘦的，本來就缺乏運動；孕產後，若還是缺乏運動，肌肉量、協調性和力道都會不足；排便是骨盆腔肌肉與腹肌協調而成的動作，倘若腸道本來就運轉順暢，那肌肉的角色就會少一些，但若是哪天腸道不順、肌肉協調性與力道又不足，坐在馬桶上出力半天白努力，就是可能的結局了。

3. 飲食缺菜缺水

Photo Credit: 痔瘡手術女醫師－鍾雲霓

有些女性朋友瘦瘦的，看著食量就不大；但就算你纖瘦、食量小，腸道需要推進的纖維質量可不會少。

那天我在飯店自助早餐時，看到一位瘦瘦的年輕小姐，拿著菜夾，把梗都翻開、只夾高麗菜嫩葉，便暗自在一旁搖搖頭，心想：「妹妹啊，有一天我們遲早會門診見捏！」高麗菜已經是青菜類裡，纖維質較少的菜了，再不吃菜梗就沒用了，這樣一來，妹妹若在我門診哀號說：「我都有吃菜，但還是難排便」，我一點都不意外。

4. 誤解要每天排便，錯用瀉藥

Photo Credit: 痔瘡手術女醫師－鍾雲霓

門診時有不少病人告訴我，覺得自己沒辦法像家人一樣每天排便，大概三天左右才有便意感，所以開始自己買市售瀉劑達到每天排便，或者走上大腸水療之路。

啊施主，萬萬不可，母湯母湯。

有人的腸子動得快，一天排便可達三次；有人的就慢，三天才排一次，快慢不是重點，掌握自己的節奏就好。但如果你讓瀉劑或灌腸劑越俎代庖，每天替腸道做排便的功課，久了，它就不怎麼蠕動了。這也是為什麼瀉劑、灌腸劑會越用越沒效的原因。

5. 忍便

Photo Credit: 痔瘡手術女醫師－鍾雲霓

人生之中，總會碰上便意來襲時，你剛好就要趕車、趕會議、接送小孩……偶爾發揮人類括約肌的神力忍一下不要緊，但忍久了，就會應驗蔽科的千古箴言：「你不尊重直腸，它便不尊重你」。（橫批：和直腸互相傷害）

本文經痔瘡手術女醫師－鍾雲霓授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航