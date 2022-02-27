2022/02/27,
健康

缺乏日曬當心健康拉警報：晚上睡不好、腫成人型泡芙、背部屁股長痘痘

缺乏日曬當心健康拉警報：晚上睡不好、腫成人型泡芙、背部屁股長痘痘
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

曬太陽好處多多，如果你有老是睡不好、睡不飽的問題，或是背部屁股愛長痘痘，可以試試看出門去，曬一下溫暖的陽光。

文：周則中

陽光是孕育萬物的能量之源，更直接、間接地影響我們的健康。你有多久沒有好好享受一次舒服的日光浴了？長期缺乏日曬可是會讓健康頻頻「閃黃燈」。

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Photo Credit: 問8

快看看以下缺乏日曬的症狀，你中了幾個：

1. 時常睡睡醒醒，或是怎樣都睡不飽

時常睡睡醒醒或感覺怎樣都睡不飽，這可能代表我們身體的生理時鐘有點混亂。這時候就需要用陽光讓身體「重開機」。當眼睛看到自然光、身體接觸到陽光，腦袋自然會醒來。

當我們覺得睡不好的時候，可以曬曬太陽，重設生理時鐘。睡眠更穩定，精神自然更充沛。

2. 背後與屁股老是長痘痘

長時間被衣褲遮蔽的地方，會因為濕氣與悶熱產生黴菌感染。你知道嗎？長在身上的痘痘，大多屬於黴菌性毛囊炎。

在擦抗黴菌藥之前，我們可以試試先讓身體懷疑有黴菌感染的地方曬曬太陽，少量多次，曬到皮膚有溫熱感即可。再加上維持身體及室內乾燥，時常讓衣褲毛巾曬曬太陽，並更換蓮蓬頭，惱人的毛囊炎就會改善。

3. 明明吃很少，卻還是人型泡芙一顆

缺乏日曬會讓身體的免疫系統弱化，造成慢性發炎。身體的慢性發炎影響熱量平衡，使脂肪更容易囤積。

讓皮膚接觸適量陽光，能產生維他命D。維他命D可以讓免疫系統正常化，擺脫慢性壓力，幫助減輕體重。此外，曬曬太陽還能促進血清素分泌，讓我們心情愉悅，不容易暴飲暴食。

4. 腸胃不順，排便卡卡

陽光能調節自律神經及維持正常腸道菌叢生態，除此之外，充足的維他命Ｄ與均衡的飲食，能補足身體所需的鈣鎂，使腸胃平滑肌正常運作。有便秘問題的朋友，不妨多曬曬太陽。

想趕快衝出去曬曬太陽了嗎？別急，每個人皮膚對陽光的承受能力不同，要慢慢訓練。一般人一天曬半個小時之內都是沒有問題的。曬太陽也要少量多餐，才不會曬傷了。如果是問題皮膚，享受陽光要量力而為，曬曬手掌腳掌，也不失為一個好方法喔。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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