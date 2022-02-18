2022/02/18,
國際

新加坡研發人造海鮮，追上世界「替代食物」熱潮

新加坡研發人造海鮮，追上世界「替代食物」熱潮
新加坡研創人造蝦，跟上世界替代食物風潮。Photo Credit: FB：Shiok Meats

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替代食物日益重要，除了實踐環保，也增加糧食安全性。新加坡公司Shiok Meats近期研發出人造海鮮，預計在2023年左右在當地1到2家高檔餐廳正式端上桌。

（中央社）科技創造無限可能，全球興起「替代食物」風潮，新加坡也不例外。在新加坡，不僅吃得到實驗室培育的雞肉，未來餐廳也可能端出由人造蝦、螃蟹及龍蝦等「海鮮」做成的佳餚。

隨著全球環保意識增強，替代性食物成為另一種選擇。對地狹人稠的新加坡來說，替代食物更顯重要，不僅能擴充食物來源，也有助強化糧食安全；除了目前市面上已有的植物肉、培植肉，不久的將來餐桌上還可能出現人造海鮮料理。

當地一家培植海鮮新創業者接受中央社記者視訊專訪時透露，順利的話，2023年左右，在當地高檔餐廳就能吃到人造蝦做成的佳餚。

新加坡約9成以上的食物來源仰賴進口，COVID-19疫情期間更凸顯糧食安全的重要。事實上，為了強化糧食安全、提高國內生產量，星政府已於2019年提出「30·30願景」。

「30·30願景」的目標是在2030年前達成當地生產農產品能滿足新加坡民眾30%的營養需求，其中20%來自蔬菜水果，其餘10%來自魚肉、雞蛋等所含的蛋白質。

新加坡致力擴充食物來源之際，2020年底成為全球首個准許販售培育肉的國家後，美國新創公司Eat Just研發的人造雞肉獲准在星國銷售，用作雞塊原料。

不僅如此，新加坡也有不少新創公司投入研發「未來食物」的行列。例如，有業者利用耐性極強的班巴拉豆（Bambara groundnut）製成速食麵、奶昔及植物奶；另有業者選用東南亞盛產的菠蘿蜜作為主要原料，研發口感類似豬肉的植物肉。

除了培植肉、植物肉，新加坡還有一家業者正如火如荼地研發人造海鮮。Shiok Meats是新加坡首家培植海鮮公司，共同創辦人凌家怡受訪時表示，她與另一名夥伴在2018年攜手成立這家公司，目標是利用幹細胞生產蝦子等海鮮食物。

「我很喜歡吃，也很熱衷運用我的研究技能」，具有幹細胞生物學背景的她說，「能利用自己的研究技能來製造食物，真的感到很興奮」。

Shiok是星馬常見的俚語，代表「很棒、好吃」的意思。同時身為公司技術長的凌家怡說，Shiok Meats的目標就是利用「細胞」生產好吃又健康的肉品及海鮮，規劃初期階段推出蝦子、螃蟹及龍蝦等海鮮產品，同時也逐步跨足其他肉品的生產。

去年8月，Shiok Meats收購了當地另一家研發培植肉的公司。

談及「替代食品」對新加坡糧食安全的重要，凌家怡認為，培植肉、培植海鮮有助實現「30·30願景」。新加坡國土小，土地資源不多，透過科技研發培植肉、培植海鮮，不需要太多土地、水等自然資源也能發展。

這類農業科技適合像新加坡這樣缺乏自然資源的國家，她說，星加坡政府也很支持培植海鮮、培植肉及植物肉等產品作為額外的食物來源。

凌家怡表示，Shiok Meats產品目前還在研發階段，目標是2023年左右在當地1到2家高檔餐廳正式端上桌，初期預計推出人造蝦末入菜，估計每道菜價格落在新幣20元（約新台幣410元）至30元左右，與其他一般餐廳料理的價格差不多。規劃後續推出蟹類、龍蝦產品，也希望與其他植物肉業者合作推出複合產品。

去年11月底，Shiok Meats的小型研發廠正式啟動，公司營運長薩蒂庫瑪（Durgalakshmi Sathiakumar）形容，「這是Shiok Meats很重要的里程碑」，作為將來成立生產工廠的跳板。研發廠主要著重產品優化、技術移轉等工作。

薩蒂庫瑪說，下一步則是為食品安全評估做準備，並向民眾推廣介紹這類新興食物。

她指出，一項調查顯示，新加坡78%的消費者對人造海鮮抱持開放的態度，基於環境永續、好奇心及健康安全考量，願意嘗試這類食品。

另一方面，凌家怡透露，預計2022年底或2023年初，生產工廠將開始運作，一旦獲准在星生產後，未來也希望進軍海外、在亞太地區設更多廠，澳洲、香港、台灣、日本都是可能的地點。

她說：「我們希望可以在不同的亞洲區域樞紐設立更多生產工廠，直接在當地製造、配送。」

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


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