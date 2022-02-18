美洲墮胎權差異：美國佛州禁止「15週內合法墮胎」，南美國家厄瓜多同日放寬限制

美國佛羅里達州眾議院週四（17日）通過了一項禁止懷孕15週後墮胎的法案，連強暴、亂倫導致的懷孕也不能例外，只允許孕婦在有性命之虞，或胚胎出現致命的異常發展時，才可不受懷孕15週後禁止墮胎的限制。而就在同一天，南美洲國家厄瓜多放寬了女性墮胎的相關規定，在這個保守的國家掀起了廣泛的討論。

經過數小時的辯論，佛羅里達州眾議院昨日以78票贊成、39票反對，通過了15週後的墮胎禁令，只允許當孕婦面臨危及性命、或不可逆的身體損傷、或胎兒有致命的異常狀況時，才得以例外。雖然民主黨籍的議員提出十多項修正案，包括為強暴和亂倫提供例外的修正案，均以失敗告終。

「作為一名女性，我有權決定什麼是對我的身體、我的家人來說是最好的」，反對15 週墮胎禁令的民主黨 眾議員巴特爾曼（ Robin Bartleman）痛批，「上帝禁止你11歲的孩子被強暴和懷孕，而你卻在第15週後才發現，你不能讓你的女兒墮胎， 這就是這條法律所說的。」

這項法案將提交給共和黨為主的參議院，預計也將會通過，最後交給州長簽署生效。德州州長迪尚特（Ron DeSantis）之前曾表示 支持這類限制墮胎的立法。

佛州是美國最新一個限縮墮胎權利的州。在密西西比州於2018年率先制定禁止於懷孕15週之後墮胎的法令，美國各地共和黨籍議員陸續提出類似法案，亞利桑那州參議會和西維吉尼亞州眾議會也在16日通過不准於懷孕15週後墮胎的法案。

這是美國墮胎議題出現嚴重分歧的時刻。特別是今年春天，美國最高法院將對密西西比州15週的墮胎禁令做出裁決。

雖然密西西比州法律規定，除面臨生命危險或胎兒嚴重畸形的情況，否則禁止婦女在懷孕15週後墮胎。不過，此案後來被地方法院否決，地方法官認定該法案與最高法院在1973年裁定的羅訴韋德案（Roe v. Wade）相違背。美國最高法院於1973年在「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）做出女性最晚可在懷孕24週左右墮胎的裁定。

該案上訴到美國最高法院，預計今年春天將做出裁決。這關乎到「羅訴韋德案」是否遭到推翻。

「羅訴韋德案」是過去50年來美國法院裁決墮胎合法與否的主要衡量標準。支持墮胎權的研究中心Guttmacher指出，如果「羅訴韋德案」被推翻，有26個州「絕對或可能」禁止墮胎。

目前全美最嚴格的是德州實行的「心跳法案」，禁止懷孕6週後墮胎，在去年9月正式生效後，包含北達科塔州、密西西比州、印第安納州、佛羅里達州、南達科塔州和阿肯色州等保守派政府，似乎都打算跟進立法。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2019年一名示威者模仿影集《使女的故事》穿著，反對喬治亞州通過嚴格的心跳法案。

另一方面，以天主教為主的南美洲國家，又一國家放寬墮胎的限制。

厄瓜多國會昨日通過一項法案，允許遭強暴的女性進行墮胎。在此以前，厄瓜多只允許婦女在性命受到威脅時才能墮胎。

去年4月，厄瓜多憲法法院批准了強暴案件中可進行墮胎，並命令國會迅速將其立法。國會昨日以75 票贊成、41票反對和14票棄權通過了法案。厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso） 曾表示，他個人不支持墮胎，但支持立法者規範墮胎程序。

Ecuador legislators approve regulations allowing abortion in cases of rape https://t.co/vtFWb80PfY — Guardian US (@GuardianUS) February 18, 2022

根據新法律，18歲以下的少女、原住民、農村地區的成年婦女，能夠在懷孕18週內墮胎；都市的成年女性則得以在12週內墮胎。

根據當地的女權組織Trenzando Feminismos，厄瓜多每年有超過2萬1000起墮胎案件，其中大多數是在危險的非法診所進行。

南美洲的烏拉圭2012年就將墮胎合法化，鄰近的大國阿根廷也在2020年12月跟進，女性無論理由為何，懷孕14週以內的女性，在確認意願後，便可接受免費的墮胎醫療手術。

墨西哥和哥倫比亞的最高法院也在去年就將墮胎除罪化。

而智利雖然目前墮胎權仍僅限於受到強暴的婦女和少數特例，但總統柏瑞克（Gabriel Boric）已矢言要放寬墮胎限制。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範