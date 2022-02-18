2022/02/18,
勞工

「移工留才久用方案」通過：藍領移工、僑外生有條件申請永久居留，盼4月底上路

「移工留才久用方案」通過：藍領移工、僑外生有條件申請永久居留，盼4月底上路
行政院會17日通過移工留才方案，適用對象包含在台工作6年以上資深移工符合薪資條件、技術條件者。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，過去受限於法令，移工達到一定年限就必須離開台灣，白白把訓練的人才送給他國。蘇貞昌說，盼最短時間內，能夠補充產業所需的人力，按照規劃目標，到2030年，補充人力部分，資深移工能達8萬人、僑外生8萬人。

（中央社）行政院會於17日通過移工留才方案，未來在台工作滿6年以上移工，及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。全案預計4月底前上路。

裁示通過「移工留才久用方案」

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取勞動部報告「移工留才久用方案」，並裁示通過。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良出席院會後記者會表示，台灣中階技術人力缺工逐年擴大，110年缺工就達13.1萬人，且鄰近國家爭相延攬並留用優秀外國技術人力，包含日本、新加坡也都積極提出方案，延攬台灣所培養的中階技術人力。

為了留才，蔡孟良說，移工留才久用方案適用對象，包含在台工作6年以上資深移工符合薪資條件、技術條件者，以及副學士僑外生符合薪資條件、技術條件者，均得由雇主申請從事中階技術工作。

根據方案，上述兩類對象的開放類別有所限制，產業類包含製造業、營造業、海洋漁撈、農業（限外展、農糧）；社福類則為機構看護工、家庭看護工，以及其他經指定的國家重點產業。

薪資條件部分，依類別來分，產業類每月經常性薪資應達新台幣3.3萬元以上，或年總薪資達50萬元以上，僑外生則是首次聘僱3萬元，續聘回歸須達3.3萬元；社福類，機構看護每月經常性薪資應達2.9萬元以上，家庭看護則應達2.4萬元以上。

技術條件限制則包含，各部會指定證照範圍、各訓練課程應累計時數達80小時、實作認定、通過台灣語文能力測驗及完成20小時教育訓練課程等。另外，產業類經常性薪資達3.5萬元以上，就可免技術條件。

藍領移工、僑外生一旦從事中階技術工作滿5年，得依移民法規定申請永久居留，但須符合每月總薪資5萬500元以上或取得乙級專業技能證明。

另外，為保障民眾就業，該方案也有比例限制，產業類雇主申請中階人力名額，不超過移工核配比率25%；移工、中階人力及外國專業人才合計不超過總員工50%。

蘇貞昌：盼4月底前正式上路

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，過去受限於法令，移工達到一定年限就必須離開台灣，白白把訓練的人才送給他國。

蘇貞昌說，盼最短時間內，能夠補充產業所需的人力，按照規劃目標，到2030年，補充人力部分，資深移工能達8萬人、僑外生8萬人。

蘇貞昌表示，請勞動部等相關部會盡速盤點相關配套措施與法規命令的修正，希望能在今年4月底以前正式上路。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。