單日確診破10萬！韓國跟進以色列，為特定高風險族群接種第四劑疫苗

韓國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴重，單日確診人數突破10萬人，許多演藝圈藝人也紛紛確診。擔心國內重症及死亡人數會進一步增加，韓國相關單位已自14日開始，為特定高風險族群接種第四劑疫苗；而同樣選擇開打第四劑的國家還有瑞典及以色列。

韓國單日確診破10萬例再創新高，仍決定鬆綁部分防疫規定

（中央社）韓國單日確診COVID-19人數首次突破10萬例，新增10萬9831例；防疫當局今（18）日發表新防疫方案，餐廳、咖啡店等商家營業時間延長至晚間10時。

國務總理金富謙今晨主持中央災難安全對策本部會議時表示，考慮到國內民生經濟困難與醫療體系可承擔風險，這次防疫措施調整為最低限度的必要措施。

自2月19日至3月13日為止，咖啡店、餐廳等場所可營業至晚上10時，較現行的9時延長一小時；私人聚會人數上限則維持在最多6人。

政府目前在討論是否廢除防疫通行證制度，不再強制出入特定場所時需出示疫苗接種或篩檢陰性證明；對於近期急增的確診病例，金富謙說，未來將以減少重症及病歿人數為目標。

根據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增10萬9831例確診，累計175萬806例。新增病例包括10萬9715例社區感染，116例境外感染移入。社區感染病例中，首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈占63.3%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者隨疫情至今天凌晨零時增至35萬1695例，較前一天增加3萬7130例。重症人數則小減4例至385例，病歿人數增加45例，累計7283例，死亡率0.41％。

演藝圈疫情延燒，一週內逾20藝人確診

《中央社》報導，隨著韓國疫情延燒，人員接觸繁雜的演藝圈也是確診消息不斷，不到一週內就有至少20名歌手、演員確診。包括10日確診的金鐘國，以及陸續確診的池錫辰、梁世燦、哈哈等Running Man節目班底，在台灣擁有許多歌迷的樂團CNBLUE主唱鄭容和13日也證實確診，但大多只有輕微感冒症狀。

近期內確診的藝人還包括Epik High的Tablo、SEVENTEEN圓佑、ENHYPEN善禹、T1419 Gunwoo與BLANK2Y 4名成員。最近有2名成員確診的女團ITZY，原訂19日舉行出道後首次粉絲見面會，因成員確診被迫延期。原本預定要隔9年合體舉行演唱會的4人團體2AM，成員趙權在活動前一天確診，兩天活動全取消，成員瑟雍、珍雲之後也接連確診。

韓國月底前開打第四劑，同樣作法還有瑞典、以色列

《TVBS新聞網》報導，韓國官方指出，雖然醫療體系仍可應付當前疫情，但是由於高齡族群確診病例不斷上升，國內重症及死亡人數恐怕會進一步增加。相關單位已宣布自14日開始，為特定高風險族群接種第四劑COVID-19疫苗。

韓國COVID-19預防接種推進團表示，此計畫為為18歲以上免疫力低下族群，施打第四劑COVID-19疫苗，人數約有130萬人，主要提供輝瑞、莫德納等mRNA疫苗。除此之外，自3月第一週開始，18歲以上、完成第三劑接種的「療養設施住戶及工作人員」也都可以前往預約第四劑，估計約有50萬人符合接種資格。

另一個選擇開打第四劑疫苗的國家是瑞典，《中央社》報導，瑞典公共衛生局也在14日發布聲明，建議80歲以上長者、療養院住民，以及接受居家照護人士，應接種第四劑疫苗。

至於疫苗追加劑是否多多益善？之前CNBC報導提到，依據一項在以色列的初步研究成果，接種第四劑疫苗確實能夠提高體內抗體濃度，但可能仍不足以預防Omicron感染。以色列在去（2022）年12月，便開始為高風險族群提供第四劑疫苗。

以色列西巴醫療中心（Sheba Medical Cente）傳染病單位主任芮格夫－尤柴（Gili Regev－Yochay）指出，第四劑確實能夠提升體內的抗體濃度，即使只比接種完第三劑來得高一些。芮格夫－尤柴表示，「這樣的結果仍不足以對抗Omicron。我們目前知道能提供足夠保護力預防Omicron的抗體濃度，對目前疫苗來說可能太高了，即使是好的疫苗。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範