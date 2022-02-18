健保藥品、檢查部分負擔擬調漲：估6成民眾負擔不超過200元，25日送健保會討論

全民健保部分負擔將有變革，衛福部繼去（2021）年年初調漲保費費率之後，擬加收一般藥品、檢驗檢查以及急診的部分負擔。健保署長李伯璋表示若能順利調整，估計對健保可挹注121億元，合計6成民眾負擔不超過200元。

衛福部社會保險司司長商東福表示，將於25日送出細部方案，經健保會討論後，再由衛福部長陳時中核定，不會立刻實施，不過仍希望今年就能夠推動。

一般藥品與檢驗檢查擬設免收範圍，並訂有最高上限

《自由時報》報導，在一般藥品方面，目前藥費100元以下及慢箋免收部分負擔，未來規劃基層院所藥費100元以下維持免收，但100元以上，以及到區域醫院、醫學中心收取20％，最高上限200、300元。慢箋首次比照辦理，但第2次以後，則是到基層院所不論藥費價格均免收，到區域醫院、醫學中心則是基本收費100元，但至社區藥局可免收。

在檢查檢驗方面，目前免收部分負擔，未來規劃如同藥品部分負擔，均設有免收範圍，基層院所檢查檢驗費200元以下免收，但200元以上，以及到區域醫院、醫學中心收取10％至20％，上限100元至400元。

《中國時報》報導，急診的部分負擔也做調整，為減少輕症民眾動輒往急診跑的習慣，將急診量能留給重症病患，未來醫學中心、區域醫院的急診分類，重症少收150至200元，輕症則增收100至200元。

李伯璋指出，部分負擔調整後，估計對健保挹注121億元，而重大傷病、經濟弱勢等仍維持免部分負擔，這部分有3成，另外3成民眾每年影響金額將落在200元以下，合計6成民眾負擔不超過200元。

《中央社》報導，李伯璋說，為了鼓勵民眾在身體不舒服時先到地區醫院、診所就醫，不要往大醫院衝，也將對地區醫院、診所訂有優惠措施，若是檢驗檢查費用低於一定金額，將免收部分負擔，醫師評估有必要轉診到大醫院時，部分負擔也能再減免。

除此之外，近年不少調查也發現，由於慢性病連續處方箋領藥免收部分負擔，導致許多患者拿了一堆藥卻不吃，造成藥品浪費。李伯璋指出，這次方案中也將恢復對慢性病連續處方箋收取藥品部分負擔，但到地區醫院、診所、藥局領藥者可免收，也是鼓勵落實分級醫療的方案之一。

李伯璋前（2020）年接受《關鍵評論網》專訪時曾指出，他上任署長後檢視各醫療項目的健保費用占率後發現，檢驗檢查與藥費兩項的佔率逐年上升，診療費的佔率則逐年降低。他的目標就是控制前兩項費用的佔率，讓診療費的佔率得以提高。對此，健保署打算分別從醫療服務供給端與使用者端祭出對策。

對於加收部分負擔，李伯璋曾表示是希望實踐「使用者付費」的精神。「當病患需要從口袋掏錢出來時，病患看待醫療行為的邏輯就會不太一樣。」他表示現行的制度以藥品和檢驗檢查為例，病人和醫師都不必為費用買單。但倘若落實部分負擔後，病人就會思考這次的檢驗檢查與藥品是否必要。

衛福部前次長：健保改革在醫界支付面已做不少，對民眾措施則太少

《CTWANT》報導，新光醫院副院長洪子仁表示，國人每年每人平均就醫15次，若每人減少1次，每年就能減少340億元支出。此次調整部分負擔，用意在節制醫療資源使用，同時保障急難重病人不受影響，多用多付、少用少付，達到使用者付費的公平原則。

洪子仁指出，此次部分負擔調漲方案有幾個特色，慢箋的收取有助解決民眾領藥後不吃的問題，多付一點費用，對健康就多一點責任。許多人就醫時都會要求醫師做檢查，一旦要收取部分負擔，也能減少「亂做」現象。

《自由時報》報導，前衛福部次長、陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授李玉春指出，檢討部分負擔主要考量負擔公平性，目前藥品部分負擔最高收取200元，不只涉及昂貴藥物，也確實有些人拿藥卻不吃，以及檢查檢驗免部分負擔，出現不用做的項目照做，主因就是「不痛不癢」，若站在合理使用的觀點，應該調整。

李玉春也坦言，雖然不可能單靠部分負擔政策就達到完全抑制醫療浪費，但過去健保改革在醫界支付面已經做不少，對於民眾的措施卻太少，民眾其實也應該負起一部分責任。

《Nownews》報導，衛福部社保司司長商東福說明，在健保制度中，部分負擔設計目的與規劃原則是希望醫療資源能合理被使用，不要造成民眾就醫障礙，也能幫助分級醫療與轉診，因此未來調整「調幅不會很大，一定不會很大」，但對未依照分級醫療制度就診者影響就會較大。

商東福強調，為避免經濟弱勢或是健康弱勢族群受到影響，所以未來即使調漲，低收入戶與重大傷病者仍可免除部分負擔，將於25日送出細部方案，經健保會討論後，再由部長核定，不會立刻實施，不過仍希望今年就能夠推動。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範