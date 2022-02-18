加拿大「自由車隊」行動：警方拘捕2位「自由車隊」行動發起人，即將清場渥太華

加拿大卡車司機發起「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，來反對疫苗強制令。繼13日加拿大總理動用《緊急狀態法》應對，表示抗議非法後，昨（17）日警方不但逮捕2名示威發起人，目前也已包圍渥太華的抗議區域，並且警告，示威人士若再不離場，將採取強硬手段進行驅離。

警方即將清場渥太華、拘捕2位「自由車隊」行動發起人

《路透社》報導，反對疫苗強制令的卡車司機發起「自由車隊」行動，已經封鎖加拿大首都渥太華近3週。繼13日加拿大總理前所未見的動用《緊急狀態法》，將「自由車隊」行動視為非法後，警方對抗議人士採取強硬行動，13日在大使大橋（Ambassador Bridge）進行清場，同時昨（17）日更在首都渥太華發布警告，指出警方即將強硬驅離渥太華的抗議人士。目前不但包圍抗議區域，嚴禁非必要人士進入，也呼籲抗議人士盡快離開。

渥太華警察局長貝爾（Steve Bell）呼籲：「我們即將展開清場行動…..對於參與非法抗爭的人們，如果想自行離開，請現在離場。」目前警方除了在政府大樓周圍設置障礙物，也發送傳單，警告示威人士，再不離場，將遭受嚴懲。

另一方面昨日渥太華警方也拘捕數位「自由車隊」行動的抗議人士，包含發起人利奇（Tamara Lich）以及巴柏（Chris Barber）。《BBC》指出，兩人都可能面臨刑事責任。

示威人士：我們哪裡也不去

《路透社》報導，儘管渥太華的警方已經發布警告，表示即將清場，不過示威人士仍不打算離場。

身為發起人之一的帕特・金（Pat King）表示，他「哪裡也不去」，也指出自己有付稅，所以有權利去示威。

參與抗議的戴西（Chris Dacey）則表示，不會對任何類型的侵略進行回應，且直到總理出面與他們對話之前，都不會撤離。

報告指稱：極端主義滲透「自由車隊」行動

16日時，加拿大公共安全部長門迪西諾（Marco Medicino）證實，有被拘捕的示威人士與極端分子有瓜葛。有幾位更可能隸屬於一個名叫「Diagolon」的極端組織。

《衛報》指出，事實上加拿大綜合恐怖主義評估中心（Itac）在1月底便發布評估報告警告，有極端分子滲入自由車隊行動，並且表示自由車隊有抗爭者「鼓吹內戰」。另外報告中也指出，Itac在車隊抵達渥太華前，就已經向警方發布警告。

另一方面加拿大政府官員也告訴《衛報》，指出「我們知道這些人要來」，同時表示加拿大安全情報局也在官方簡報中標示，「自由車隊」行動中，有極端分子參與其中。

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核稿編輯：楊士範