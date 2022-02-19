昔日夥伴、今日對手：烏克蘭與俄羅斯關係何以發展至此？

文：Andreas Noll

烏克蘭是歐洲大陸是面積最大的國家，一戰後曾短暫建國，1922年起直至90年代初蘇聯解體，烏克蘭一直是蘇聯的一個加盟共和國。1991年8月24日，烏克蘭宣佈獨立建國。

在一系列國際條約中，俄羅斯政府都對烏克蘭的現有國界予以承認，其中包括1994年的《布達佩斯備忘錄》。獲得獨立主權的烏克蘭，在經濟層面上仍對俄羅斯有很高的依賴性，但政治層面上，基輔則在努力靠近歐盟和北約。2004年爆發橙色革命後，親歐運動達到了一個新的高潮，稍後親西方候選人尤申科（Viktor Yushchenko）當選烏克蘭總統。

親俄派政治家亞努科維奇（Viktor Yanukovych）接替尤申科出任總統後，於2013年11月叫停了此前同歐盟簽署的夥伴合作協定。由此引發的抗議活動很快基輔獨立廣場席捲全國，並在幾週後導致了亞努科維奇被推翻。2014年春季，俄軍佔領並吞併了克里米亞半島。

吞併克里米亞半島的行動沒有造成傷亡，但烏克蘭東部分裂勢力發起的軍事行動，從2014年至今，卻使當地生靈塗炭。受俄羅斯支持的分裂勢力宣佈成立了頓內次克人民共和國和盧干斯克人民共和國。來自聯合國方面的數據稱，在上述地區的軍事衝突中至今已有超過1.3萬人喪生，超過140萬人被驅離家園。

2015年2月，在德法兩國的調停斡旋下，俄羅斯同烏克蘭就一項和平計劃達成共識，但這項《新明斯克協議》目前已被擱置一邊。軍事衝突爆發以來，各方已就東烏克蘭局勢達成了20多次停火協議，但事態從未得到真正平息。

引起爭議的北約東擴

冷戰結束後，北約一直推行所謂的「開放門戶政策」。2008年布達佩斯峰會上，北約表明了有可能接受烏克蘭加入北約的立場，但並沒有提出烏克蘭加入北約的具體時間。在當前的危機中，俄羅斯提出的主要訴求之一，就是禁止烏克蘭加入北約。莫斯科認為，烏克蘭一旦加入北約，將對俄羅斯構成威脅。

衝突升級

幾個月前，俄羅斯開始向俄烏邊界集結重型武器，其中包括坦克、火炮以及軍用直升機。目前，在俄羅斯和白羅斯同烏克蘭接壤地區，俄軍共部署了大約十萬兵力，隨時都可以對烏克蘭領土發起水陸空攻勢。不過，按照俄羅斯官方的說法，集結上述士兵的目的是為了進行軍事演習。

作為對俄方集結軍隊的回應，北約也在其東翼增加了軍事部署。德國聯邦國防軍也參加了這一行動，並向立陶宛增派了350名官兵以及大約100輛軍車。至此，德國在立陶宛的駐軍人數已經擴大至近1000人。與德國不同的是，美國、波蘭和英國等北約成員國也向烏克蘭提供了武器裝備。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航