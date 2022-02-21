高中國文教學有用還是無用？無法量化的技能未必不是「無用之用」

文：林哲緯

國文教學內容的實用性一直是大眾關心的議題。2017年的高中文言文比例之爭、108課綱國文素養的討論、學測國文寫作的題型變化，一直到上個月台大的大一國文必修爭論【註】 ，從上述事件可以看出多數人關心國文教學是否實用的問題，因此本篇以高中國文教學為出發點討論國文教學的實用與否。

首先，從實用的角度來看，國文確實沒什麼用。綜觀高中國文的內容，我們不知道國文課可以帶給我們什麼。從創作而言，國文課沒有特別訓練學生創作文學，除了教一些修辭，也沒有接觸到文學理論。而學測的國文也多是文意理解的題型；國寫的作文也並非文學創作的養成。許多人注重的邏輯表達，在國文課也沒有專門的訓練，國文課的表達著重於自我的經驗，而非正式的論述能力。高中國文也少有議論性質的選文，因此不論是口語或是寫作的表達，難以有系統的訓練，更難涉及到專業的論文寫作。

更不用說占據教學內容一大部份的文言文，學文言文有何用？除了勉強看懂古文外，沒有任何用途。就寫作來說，一定要讀〈師說〉，才能學會議論的方法嗎？如果要引導學生的情感，白話文難道不會比〈赤壁賦〉更容易啟發嗎？至於應用文，我們到底期望學生能從〈出師表〉學到什麼實用的寫作技能？

那為什麼我們還要學國文？

先不論意識形態、傳統、師培的養成、國文教師的配置等議題，單就國文課的內容來說，高中國文仍有不可抹滅的價值。

第一，閱讀的培養

喜歡閱讀不等於「會閱讀」，許多人在閱讀時只掌握了基本的意思，而沒有體會到背後的涵意，或是只著重於情節的發展，而未注意到寫作的手法或隱涵的議題。

在國文課中，文章的「表層內容」和「深層文意」也是教學重點之一。不僅要讀懂字面意思、掌握每段的重點和全篇主旨，也會探討作者隱藏在字裡行間的訊息，以及作者隱藏訊息而不直接明言的創作意圖。比如，與其直接批評舊式的教育制度，描繪孔乙己的悲慘遭更能突顯教育的毒害，而如此隱含的深層涵意須要閱讀能力的培養方能解讀。

第二，文化的傳遞

國文課中的諸多選文提供了大量的故事，不光是選文本身的情節或內容，也包含作者背景、地理、文化、時代的故事。這些故事可以作為學習的良好題材。國文課廣泛且多元的選文，涉及不同時代、族群與議題，有助於塑造學生豐富的思考角度。

文學作品可以說是良好的文化載體，比起直接討論抽象的文化概念，從文學作品著手，較易於向高中生傳遞、討論各種議題和價值觀。當然，這些故事在歷史課也可以教授，但文學作品超越時空的題材，能跨越背景的限制，直接和學生的生命經驗結合。

第三，語文的訓練

高中國文確實是訓練基礎語文能力的場所。也許有人會反對，高中國文學的東西平常根本不會用到，一定要學「老有所終、壯有所用、幼有所長」，才能表達出對理想社會的期許嗎？就連「彈箏搏髀」、「夜縋而出」這些詞平時也沒什麼人在用了。

其實，上述內容只占據國文教學的一小部分。國文課的經典選文傳遞了許多語文的重要概念，比如「鴻門宴」、「人為刀俎，我為魚肉」、「遺世獨立」、「亭亭如蓋」、「乏人問津」⋯⋯等，這些詞語皆是國文課的教學內容之一，不僅蘊含了深刻思想，或為精確的形容用語，也見於日常行文中。

撇除文言文，白話文的學習也有助於精準表達。琦君的〈髻〉可以學習物品的象徵與對比刻畫出的人物心理，白先勇的〈國葬〉可以學習回憶的交織手法展現的今昔對比。不光是象徵、對比等表現手法的學習，更重要的是藉由手法更深刻的傳達情感與思想。

從上述三點看來，國文課未必一無是處，相反的，能夠培養學生閱讀、文化和語文的能力。儘管不可否認國文不論在選文、考試、目標等方面仍有許多待改革之處，但在未能改革或正在革新的現在，國文課仍然可以提供學生充份的學習內容，而非僅是吟詠風花雪月、哀嘆悲歡離合，或甚至被批為魯蛇的無病呻吟。

最後，回應一個核心問題：一定要「有用」才能存在嗎？先不論高中的數學或物理概念對於多數人的日常是否「有用」，僅就國文而言，閱讀本身就是發掘自我的過程，再加上拓展視野、增加專注、陶冶性情等，這些無法量化、測量的技能被貶為「無用」，卻未必不是許多人缺乏的「無用之用」。

註釋：台大於公聽會中討論「大學國文作為全校共同必修的必要性」，會後「臺大學生會」於臉書專頁發布「這樣要教邏輯？我很擔心！」一文，批判大學國文必修的合理性，引起廣泛回響。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航