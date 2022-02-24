德國教育部撥款200萬歐元做「台灣研究」，參與大學認為「台灣是全球改革的巨大動力」

向台灣學習

近日收到德國大學給我的電郵，乍看之下以為與我無關，但仔細一讀才知道是個很有趣的消息，而且不是假消息。

那是德國大學漢學研究機構給我的資料，上面提到他們要研究台灣並且已通過預算。德國中央政府的教育暨研究部計畫為期四年（2022年2月－2026年1月）要撥出200萬歐元，預計要做「Taiwan als Pionier（TAP）台灣為創始先驅」的研究計畫。

乍看之下覺得非常驚訝，覺得台灣在國際上都沒有什麼國家承認，怎麼還能受到德國的肯定，而且是德國政府撥預算給特里爾大學（Trier）、波鴻魯爾大學（Bochum）與圖賓根大學（Tübingen）等機構，讓他們做跨區域與跨領域的研究，讓人驚艷。

如何來學台灣，學什麼內容

「從今起台灣研究在我們波鴻魯爾大學將會快速攀升」，德國波鴻魯爾大學東亞科學院台灣研究的教授莫－穆拉塔（Prof. Dr. Christine Moll-Murata）很高興地說。台灣在科技、政治、語言與社會的卓越成績，其實都值得我們借鏡。這次COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在世界上延燒，台灣有效的用高科技的數位管控防疫及透明化政府，加上人民的共同參與，讓防疫無須獨裁手段也能得到成功管控，是此次研究台灣學上的亮點。

當然這個學術計畫還包含了政治學、社會學、文學暨歷史學領域的共同研究，他們想把原本各大學對台灣的各項研究領域相互結合，聯合各大學之間研究的學術成果，有系統並有結構性地交織成專業網絡來交流，讓台灣在各方面經過學術研究之後，提供研究結果給德國各界借鏡學習。

在特里爾大學的官網上，更用重點粗字的字體提到：「台灣的角色是全球改革的巨大動力。」德國政府給他們的預算是要他們有結構性及持續性地，把台灣研究做成有意義的學習素材，讓德國中央政府作為學習參考之用。

專案的具體措施

德國人做事就是專業有效率，他們設立研究台灣的目標，建立了集結政治學、社會學、文學暨歷史科學領域的專業研究台灣的領域，設定必須達到八點目標來檢視，並要求計畫要在四年達標，強調這些具體措施不僅要有專業內容，更要有對話地公之於眾。

例如每年要有專業學會的會議召開，要建立可以讓大眾可取得也可共同使用的數據資料檔案，對每個專業領域要有單一的研究，各項研究必須有各種不同角度而融會貫通的解析，在各項領域上要有即時性的研究成果報告，在台灣焦點研究裡要製作方法手冊，提供數位化教學模式，提出可出具證件形式的程式構想。

特里爾大學的計畫主持人索弗爾（Christian Soffel）教授，曾在台灣生活五年，認為台灣在德國的學術機構中，至今鮮少被看重也很少被研究過，他們最多只把台灣當成是研究中國的理想狀態來看待。另一位特里爾大學參與此計畫的教授佩庫恩（Dr. Josie-Marie Perkuhn）強調，這個計畫的重點是把原來就有研究台灣的專業領域連結，並強化交流對話，將邀請這些領域專家參加研習會交流，預定設立研究參訪計畫及獎學金。

另外在他們發布的官網中也提到，對於台灣的數位政府中把假消息以及選舉時被網路操控風向等問題，台灣政府所採取的防禦與回應對策，不僅值得亞洲學習，更是世界學習的典範。他們看到台灣在民主制度中，可以運用透明的資訊讓假消息不被廣傳，用現代科技的數位化管理，讓人民主動參與政府決策，在遇到緊急狀況時，運用高科技管理可以即時反應問題與尋求人民積極參與，使假消息與陰謀論不能惑眾，這些都是德國政府至今都無法解決的問題。

另外佩庫恩教授認為，台灣現今成為世界的焦點，提供給世人全新的政治觀點，因為在國際形勢上台灣是否獨立的潛在衝突點，形成了更多的討論，這所牽涉到的台灣外交局勢，也要求大家對台灣有更深入的知識才能理解台灣的政局。

對於一個與台灣一樣擁有同樣民主價值的德國來說，他們看到用科技數位化治國的台灣，不必太多官僚手續，也不需要太多簽名紙張浪費，就能有效率而又環保地節能生活，並贏得人民對政府的信任，這確實是德國政府目前最需要改革的方向，所以他們願意花預算來有系統地向台灣學習。

台灣這次防疫表現，不只讓世界看到台灣，也超車現代工業大國的德國太多，讓他們羨煞不已。當德國人卯起勁來學習台灣時，蒐集的資料絕對是有結構而有系統性，也許今後我們自己若要了解台灣的文化、科技與社會層面的問題時，可能要再向德國取經，因為這樣有系統、有方法地了解台灣，相信台灣政府也做不到。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航