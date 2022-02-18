西班牙女導演擒下柏林影展金熊獎，歐洲三大影展連續由女性獲得首獎寫下影史紀錄

2022年第72屆柏林影展於日前公布主競賽單元得獎名單，以《靈異第六感》、《分裂》名導奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）為主席的評審團，將象徵最高榮譽的金熊獎頒發給西班牙女導演Carla Simón的《Alcarràs》，這是一部聚焦於加泰隆尼亞的水蜜桃農家的半自傳電影，此片除了獲得評審團肯定之外，在媒體、影評間也獲得普遍得好評與迴響。

Photo Credit: AP / 達志影像 Carla Simón

Carla Simón與柏林影展頗有淵源，其首部長片《夏日1993》於2017亮相，就在柏林影展拿下最佳首部劇情長片的殊榮，到了今年就一舉以《Alcarràs》拿下金熊獎，根據《泰晤士報》指出，Carla Simón上台致詞時開玩笑地表示：「我認為自己是柏林影展的女兒，我應該一直住在這裡，因為每次在這邊都會發生一些難以置信的事情。」

Carla Simón接著感謝了這部電影之中的演員們，尤其這部電影大膽採用素人演員，「他們和我的世界非常親近，透過電影我也能夠澄清這段家族歷史。這部電影、這個金熊獎，是獻給努力工作、頑強抵抗的小農們。」

值得一提的是，去（2021）年坎城影展將最高榮譽金棕櫚獎頒給女導演茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）的《鈦》；幾個月後，威尼斯影展則將最高榮譽金獅獎頒給女導演Audrey Diwan的《Happening》，再到今年柏林影展的Carla Simón，這是歐洲三大影展連續由女導演拿下最高榮譽；倘若再加上去年奧斯卡由趙婷以《游牧人生》拿下最佳影片，這是全球最受矚目的四大電影獎項，史上首次連續由女性導演獲得首獎，雖說是跨年度，但仍舊實屬不易。

Photo Credit: AP / 達志影像

再來是象徵二獎的「評審團大獎」，頒發給南韓名導洪常秀的《The Novelist's Film》。

這名61歲的韓國導演也寫下另類紀錄，去年洪常秀以《引言》拿下最佳劇本；前（2020）年則以《逃亡的女人》榮獲最佳導演，算上今年，這是洪常秀連續三年在柏林影展奪獎，也是歷史首見；若再算上2017年《獨自在夜晚的海邊》金珉禧的柏林影后，這是洪常秀的作品6年內4度在柏林有所斬獲，獲獎機率極高。

而這也是亞洲導演連續兩年在柏林影展榮獲評審團大獎，去年則是濱口竜介的《偶然與想像》，順道一提，濱口竜介也是今年的評審團之一。

對於這次獲獎，洪常秀上台領獎時表示：「我真的沒想到能拿到這個大獎，非常驚訝，也感謝所有評審團成員的讚賞，我覺得我應該多說點什麼，但我不知道該說什麼。我會繼續做我一直在做的事情。」

《The Novelist's Film》同樣集結了洪氏電影的固定班底，當然包含其謬思女神金珉禧，這也是兩人自2015年的《這時對，那時錯》開始，8年內合作的第9部電影，基本上，2015年之後，金珉禧除了在2016年與朴贊郁合作《下女的誘惑》之外，其他時間只演出洪常秀的電影。而除了金珉禧以外，《The Novelist's Film》也能看見紀柱峰、權海驍等人。

媒體《銀幕雜誌》形容《The Novelist's Film》像往常一樣，「總是相同，又總是不同」這句話適用於洪常秀的作品，在這種情況下，一些令人驚訝的翻轉，佐以大量的喜劇元素，會讓洪常秀的粉絲感到非常開心。

Photo Credit: AP / 達志影像 洪常秀

至於最佳導演則是頒發給法國女名導克萊兒德尼（Claire Denis）的《Both Side Of The Blade》，對於享譽國際影壇的克萊兒德尼來說，這仍舊是一次遲來的肯定，主要在於，克萊兒德尼自從1996年的《不知不覺愛上你》在盧卡諾拿下最高榮譽金豹獎之後，就尚未在其餘重要影展中拿下重大獎項。

而值得一提的是，去年威尼斯影展將最佳導演頒發給珍康萍（Jane Campion）的《犬山記》，再到今年柏林影展的克萊兒德尼，這也是歐洲兩大影展連續將最佳導演獎項頒發給女性，從過去一年國際影壇趨勢來看，女性的光芒相當耀眼。

Photo Credit: AP / 達志影像 克萊兒德尼

第72屆柏林影展主競賽單元得獎名單

金熊獎：《Alcarràs》，Carla Simón

評審團大獎：《The Novelist's Film》，洪常秀

評審團獎：《Robe Of Gems》，Natalia López Gallardo

最佳導演：《Both Side Of The Blade》，克萊兒德尼

最佳主要演出：《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》，Meltem Kaptan

最佳輔助演出：《Before, Now & Then》，Laura Basuki

最佳劇本：《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》，Laila Stieler

傑出藝術貢獻獎：《Everything Will Be Ok》，潘禮德（Rithy Panh）

特別提及：《A Piece Of Sky》，Michael Koch

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核稿編輯：楊士範