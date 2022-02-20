2022/02/20,
生活

你食燒味，我鋸扒——將軍澳「同聲同氣」Food Court

你食燒味，我鋸扒——將軍澳「同聲同氣」Food Court
Photo Credit: 作者提供

我們想讓你知道的是

將軍澳The Parkside商場內的「日日食」美食廣場，是香港唯一「全黃」的美食廣場。

小時候，對美食廣場的印象不過是平、快、劣食等等。

還記得九歲前住在樂富，會在東東雲吞麵四人一枱的固定桌椅上攀高攀低，吃一碗充滿味精的湯麵；或是在商場底層永遠人聲沸騰的大滿貫喝杯好立克，探頭觀察那些大叔手指沾滿油墨地刨馬經，這是我對快餐店類型的美食廣場，最根深蒂固的印象。

但時至今日，美食廣場的形象百變。除了保持一貫的方便、彈性、你吃你的我吃我的隨心所欲外，其實都生色不少，款式多，食物質素大大提升。最近去了將軍澳的「日日食」美食廣場，便有這強烈感覺。

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美食廣場位於將軍澳站的The Parkside商場內，共有9家小店，有燒味、潮式粉麵、港式茶記、日式鋸扒等等，任君選擇。最特別是所有店都是「黃店」，大家都同聲同氣，公家地方貼著隱晦但大家都明白的鼓勵字句，是香港唯一的「全黃」的美食廣場。

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最人頭湧湧，是一家名叫「柴石燒」的日式食店，將港式鋸扒常見的鐵板，換成一塊長型的熱石，並用熱力將肉扒烤熟。我點了一份新西蘭西冷扒，像臉蛋般這麼大，足足有200克。上枱時，熱騰騰輕煙裊裊，香氣撲鼻，而且也像港式鐵板餐一樣，盤子發出「吱吱」響聲，讓人大有食慾。

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吃下口，西冷扒肉質鮮嫩，肉筋位有嚼勁，部位油脂不算多，反是牛味較濃。整個扒餐附送一款醬料，我選的是黑椒汁，個人認為肉味偏濃，不點蘸更原汁原味。依這個份量來說，價錢也不算貴，質素幾高，略嫌是，熱石過熱，令肉質容易過了火喉，我唯有趕快將鮮肉送往嘴裡去。

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另一天，我陪朋友來二刷，試了美食廣場的西餐「Upper Room」，我的白汁雞皇長通粉不過不失，雞扒大件肉厚，調味稍為太濃，感覺是用來蓋過雪藏味，但看過價錢後我覺得是無可挑剔。它款式很多，也有素食選擇，算是幾貼心。另一位朋友則試了「出爐」，她的評語簡而精：選叉燒不要選油雞，燶邊萬歲！

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Upper Room的白汁雞皇長通粉。
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「出爐」叉雞飯。

疫情令飲食業步入了看不見盡頭的寒冬，之前日日食美食廣場也傳過結業危機，幸好去年十月解決了，大家可以繼續前往鋸扒吃燒味了。忘了說，此場被很多《全民造星4》的女團成員海報「攻陷」，貼到「周圍都係」，門口當眼位置更有Sica（何洛瑤）的紙版公仔，吃飯不忘追星！

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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