戰後台灣鋼鐵界龍頭「唐榮鐵工廠」，隨時代變遷見證國營企業民營化歷程

鋼鐵素被喻為「工業之母」，是各類工程與建築最重要的材料，與民眾生活相關的汽車與日常生活用品，也不乏從鋼鐵加工而來（圖1）。鋼鐵攸關台灣建設發展，早在日治時期就有鋼鐵廠的設置。1940年，企業家唐榮先生在高雄創立唐榮鐵工所，收購各地糖廠廢鐵進行加工，擁有32名技士，是已具規模的私人鋼鐵廠。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：唐榮鋼鐵公司產品

1945年，第二次世界大戰結束，受到日本戰敗影響，台灣經濟紊亂，唐榮鐵工所廠房在戰爭期間並未遭到美軍轟炸，但也面臨環境考驗。戰後，唐榮鐵工所改名唐榮鐵工廠，恢復生產線後持續收集廢鐵，同時併購土地、接管其他工廠技術人員，鎖定軍方及公營單位為目標客群，業績蒸蒸日上，坐穩台灣鋼鐵界龍頭寶座。當時許多國外經貿訪問團來訪，參觀唐榮鐵工廠也成為不可或缺的行程（圖2）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：安全救濟總署中國分署署長施幹克（Dr. Schenck）與台灣省政府主席吳國楨參觀唐榮鐵工廠

1955年，略具規模的唐榮鐵工廠成立股份有限公司，仍維持家族經營企業，資本額從50萬元遽增至500萬元。1957年，政府開放廢鐵進口，唐榮鐵工廠趁機取得更多原料，其鋼鐵產量不僅位居全台灣第一，甚至外銷為台灣賺取豐厚的外匯。唐榮鐵工廠成為台灣最大民營企業，與「大同」公司齊名，這兩家公司又與「伸鐵」、「大榮」及「煉鐵」並稱鋼鐵界五大金剛。除了鋼鐵業，唐榮鐵工廠也展開多角化企業經營，事業版圖涵蓋油漆廠、機械廠及水泥電銲工廠，其中油漆廠是與日本塗料公司「關西塗料」合資興建，創下戰後台灣民營企業與國外合資的先例。

然而，當企業大幅擴張之際，財務穩健至為關鍵。1958年，唐榮鐵工廠已出現財務危機，總經理唐傳宗爭取台灣銀行援助，擔保發行公司債二千萬元，得以暫渡難關。但國內鋼品價格持續下跌，售價不敷成本，以及公司財務管理欠佳，尤其舉債擴充設備，借貸利息負擔過重，導致債務槓桿失衡。



至1960年，唐榮鐵工廠週轉失靈，經營瀕臨險境，迫使向政府申請緊急救濟。考量唐榮鐵工廠擁有最高外銷實績，且有數千名員工及民間債戶，尤其民間債戶多為軍眷遺族及基層公務員，若未妥善處理，恐影響社會安定。政府依據《國家總動員法》重要事業救濟命令之規定，為鞏固現有事業安定發展，對原工商業因一時營運困難將予以救助措施，辦理救濟。因此，經濟部委託中華開發信託公司成立監察小組，辦理唐榮鐵工廠維持生產營運及清查資產負債作業，再依據該小組清查報告進行改組，在1962年由台灣省政府接管為省營事業機構。

唐榮鐵工廠成為省營機構後，調整內部結構及經營方式，配合國家經濟政策，在許多面向發揮功能。例如，成立營建部，承接公共工程土木營建案，打造關渡大橋（圖3）與台大醫院主體建築；興建中興鋼鐵廠，專門研製軍用鋼材，提供國防工業所需；以及籌建不銹鋼廠，成為亞洲地區日本以外的不銹鋼廠，生產高級鋼鐵產品，深受消費者喜愛；機械廠則承製鐵公路車輛及一般機械工程，最著名的代表作品為莒光號。

總體而言，多角化經營仍為唐榮鐵工廠經營特色，為促進國家社會進步、開拓營運及發展業務，致力新產品研發，在十大建設系列工程，提供大量鋼材與物料並參與建設行列。至1999年，配合政府省虛級化政策，台灣省政府調整組織與業務，唐榮鐵工廠改制隸屬經濟部國營會，成為國營事業。然值此之前，唐榮鐵工廠實已朝向民營化發展。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：承造之關渡大橋

1980年代，國際間盛行政府企業民營化潮流，這波浪潮也席捲國內。1987年，行政院為使「公營事業民營化」，成立「公營事業民營化推動專案小組」，唐榮鐵工廠亦配合政策，推展民營化工作，遴聘顧問公司，從事民營規劃及可行性的研究。

民營化的推動工作，先後採現金增資、股票上櫃、公股釋出之措施，還有各廠部「資產作價與民間合資成立民營公司」與母公司「申請上櫃，公股釋出」的方式進行，然而，唐榮鐵工廠有多項重大工程糾紛訴訟案及處於虧損情況，影響合資者投資意願等因素，不利民營化推展。因此，為使公司能因應外在大環境的變化，逐步改善體質與營運措施，著手進行組織調整。

2001年。唐榮鐵工廠經過一連串的重整，仍保有不銹鋼廠、軌道車輛事業部、公路車輛事業部、物流事業部、營運部及運輸處等部門。

2002年，最具經營價值的不銹鋼廠率先採「資產標售」方式公開徵求對象，以協議方式辦理民營化，但高盈餘的榮景已不再，市場也呈現供過於求，所以未有民營公司領標。為提升民營公司承接意願，遂訂定三年為期的改造自救計畫，再度進行組織縮編重整。之後，唐榮鐵工廠的鋼鐵廠、機械廠及運輸處等部門順利於2002年完成民營化，至於營建部則是進行縮編。最後唐榮鐵工廠本部及不銹鋼廠在2006年移轉民營，唐榮鐵工廠股份有限公司股票也正式上櫃掛牌買賣。民營化後的唐榮鐵工廠旗下有不銹鋼廠，以發展高附加價值產品為目標。

唐榮鐵工廠創立後，歷經曾是南台灣最大民營事業集團，且在高雄地區擁有大面積土地，雖因財務之故由台灣省政府接管成為省營事業機構，其後成立之不銹鋼廠再度寫下台灣經濟史上輝煌的一頁，卻又因時空更迭而面臨生存危機，復因應民營化政策轉型再出發，見證國營企業民營化之歷程。