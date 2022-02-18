區塊鏈為甚麼總是很難用？產品設計者的自白

區塊鏈相關服務經常被吐槽難用。隨手拈來的例子，支持創作和報導的讚賞公民web3新版，要求參與用戶質押5,000 LikeCoin，以每月所得收益支持創作，概念類似諾貝爾獎，本金原封不動，以收益去做好事。但一如既往，又有用戶苦口婆心勸告，背棄法定貨幣，不提供傳統支付方式，難明又難用，定必跟群眾越走越遠。

到底區塊鏈為甚麼難用？它會否像其他技術一樣，越來越易用？如果會，它簡便的程度有沒有盡頭？我想以產品設計者的角度，探討一下。

電腦白痴

首先我想說，本文不是為了推卸責任。我一向深信沒有愚蠢的用戶，只有白痴的設計者；讓產品簡單易用，產品設計師責無旁貸。我只是想討論，為了盡好讓區塊鏈服務簡單易用這份責任，我面對甚麼難題。

自問相當有耐性，有跟我討論過的人大概能作證。但即使是我，也有過失去耐性，徘徊在發火邊緣的時候。那是用戶自稱「電腦白痴」的時候。

不要搞錯，我不是嫌用戶「電腦白痴」，甚至從沒說過沒想過任何人是「電腦白痴」，我是嫌用戶不厭其煩，不斷自稱「電腦白痴」。

也不要誤會，我還不至於一聽到有人自稱「電腦白痴」就火光。我受不了的是那種以「電腦白痴」為擋箭牌，祭出一副「總之我就是不懂，不懂不是我的錯」，關上耳朵，拒絕學習的態度。這些謙稱自己的人表面上有自知之明，潛台詞卻是「我不管，也不打算把它學懂，反正你幫我搞定」。

區塊鏈不只是3C

以上態度，如果套用在一般電子產品、資訊科技、AI 服務，用戶尚且可以大模斯樣，高呼用戶永遠是對的，總之你的產品比蘋果難用就是不及格，你的服務我不會用就是你的錯。但當服務涉及區塊鏈、密碼貨幣時，考量就會多一個層次，因為，區塊鏈的核心理念是「trustless」。

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Trustless意味用戶不需也不能缺乏證明地相信第三方，而要掌握自己的資產，自己的命運。試想想，科技產品和服務之所以簡便，絕大部分時候是因為別人代勞，因為託管。雲好用，因為亞馬遜幫你處理了架設硬件，需要時擴容等各種繁瑣的工作；Gmail好用，除了因為功能設計得當，更基礎的是它幫你架好而且維護郵件伺服器；蘋果好用，當然也需要事先整合好不同的芯片，芯片裡面又有極多的電晶體（M1有160億！），再加上各式各樣的模組，才成為小小的一部放在你掌心的機器。別人代勞很爽，前提是你得相信別人，或者至少，有一個機制讓人驗證。比如說，我們不見得有能力有時間去檢查 Android 是否有後門，但只要保證它開源，我們可以合理地相信，這世界有人有能力有時間去驗證，找到問題時會公開。

回到區塊鏈，因為trustless的理念，很多時會要求用戶多走一步，或多或少學一點新知識，或者摒棄一些定見。在現代已發展國家，銀行服務理所當然到一個點，大部分人已經忘記，它之所以好用，是因為我們把資產託管出去。如果明天所有銀行都不向你提供服務，你立即會為如何妥善保存資產而煩惱，即使你不是很有錢。

Not your key, not your coin

再舉個實際例子，解釋託管如何理所當然到用戶意識不到自己在託管。一直以來，密碼貨幣其中一個最難用的元素是24字助記詞，而且一旦忘記，資產就永遠遺失。幾乎所有新用戶，包括曾經的我，都為此大嚇一跳。我被吐槽過很多次，密碼不能重設的嗎？有沒有搞錯！這個期望可以理解，不過仔細想想就知道，如果有一個能重設你的密碼的服務供應商，就代表它也能不經你的同意重設掉你的密碼，讓你沒法登錄，亦即關掉你的帳號。你的帳號與密碼，是「託管」在服務供應商。要做到trustless，服務供應商就不能有這個大權。

有讀者可能會說，不對呀，Binance也很好用，Coinbase也很簡單呀，跟一般互聯網服務沒區別。原因很簡單，Binance、Coinbase以及所有中心化交易所，都是託管服務，替用戶管理資產。區塊鏈有句經典「not your key, not your coin」，就算你在Binance有1000 Bitcoin，從區塊鏈上看你仍然是零，那1000 Bitcoin 是Binance的，只是它在傳統體制承諾讓你取回這些資產。

好吧，我必須承認，區塊鏈的核心理念是trustless，這是對我，對重視理念的人而言，並不涵蓋所有人。甚至可以說，大部分人根本不在乎，密碼貨幣的持有人大多都是託管在中心化交易所了事，在乎的不是密碼貨幣的理念，而是它的升值潛力。

不能選節目的YouTube還是YouTube嗎？

我並非葡萄託管服務的商業成功，只能說，那不是我的追求。此外，我也不否定託管的人性需求，只是那跟區塊鏈的精神背道而馳。再者，換我來吐槽一下，「非人性化」這個耳熟能詳的批評，雖然很多時是有的放矢，但也不見得放諸四海皆準；比如，不設上限的賭場最能滿足人的賭性，我們能批評有限制的賭博服務「非人性化」麼？人性懶惰、甚至醜陋的一面，難道產品和服務也應該全面去滿足嗎？苛刻地說，中心化交易所滿足的正是人的惰性，讓人不需學習新技能都能「持有」密碼貨幣。

對於已經適應而且接受傳統金融不足的人，trustless大概不能引起共鳴。我嘗試退後一步，以一個相信讀者已經掌握的範式轉移來解釋。