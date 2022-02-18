Roblox「機器磚塊」中出現違禁性遊戲，元宇宙雖虛擬但各種挑戰不容小覷

線上遊戲公司Roblox所開發的遊戲「機器磚塊」，近期有些使用者在遊戲中創立與性有關的違禁遊戲，在其中談論性話題並進行虛擬性愛。此舉除了違犯官方規範之外，也因為「機器磚塊」中小於13歲玩家佔比接近一半，因此這些違禁性遊戲格外引發爭議。

兒童遊戲天堂「機器磚塊」，出現違禁性遊戲

在「機器磚塊」的世界中，玩家可以自行開發遊戲，與不同的虛擬化身交流，因此產生出數不勝數的遊戲，種類也相當繁多，也因此被業界形容為初始階段的元宇宙，但最近因為出現跟性有關的遊戲而引發熱議。根據《BBC中文網》報導，「機器磚塊」上與性有關的違禁遊戲被稱為「condos」，玩家在這些使用者自創的遊戲中談論與性有關的話題，玩家的化身角色還可以在虛擬空間進行性愛，完全無視於「機器磚塊」平台的規則。

《彭博社》在2020年的報導中曾經指出，美國介於9至12歲兒童中有2/3在使用「機器磚塊」。另外Yahoo在2021年底的報導中則提到整個平台中，小於13歲的玩家更接近整體約5000萬用戶的一半。COVID-19疫情期間，「機器磚塊」為困在家中沒有娛樂生活的兒童開闢了一條新路，卻也因違禁遊戲的存在，使兒童暴露在色情內容的風險之中。

Roblox於「機器磚塊」的服務條款中嚴格規範這些與性相關的遊戲，但「condos」的出現意味著有玩家不斷挑戰該遊戲的底線。《BBC中文網》也提到這類遊戲多半只維持很短暫的時間，通常不到30分鐘，就被人檢舉或發現而下架了，Roblox表示他們利用人工和自動化系統，隨時維護平台內容，一旦發現違規就會立即下架。

Roblox表示，兒童要在「機器磚塊」上發現這些違禁遊戲不容易，這些遊戲也非常罕見，除非直接以搜尋的方式，否則很難被發現。

究竟甚麼是「機器磚塊」？它為何會在兒童與青少年間蔚為風潮？

「機器磚塊」是一個大型多人線上遊戲平台，官方公布的數據顯示，Roblox在180個國家中有超過5000萬日活躍玩家。因為用戶之間的互動建立在創造遊戲上，大家彼此學習、共同生活，因此也具有很強烈的社群特質。而遊戲本身是透過玩家花錢購買零件配件，並自己發想設計遊戲而成。

作為一個遊戲平台，Roblox提供了玩家能夠創造以及體驗「天馬行空」的機會，例如：在巨大的樓梯間爬上爬下、逃離監獄等等，機器磚塊的平台上有數千萬款這樣的遊戲。《The Wired》則指出一些最廣受歡迎的遊戲已有數十億的造訪，並為開發者帶來了每年數百萬的收入。

身處的世界雖為虛擬，但性騷擾的感受與影響為真

元宇宙概念雖然僅是虛擬世界，但實際上已經發生過性騷擾案件。2021年底由臉書母公司Meta推出的虛擬社交平台Horizon Worlds，就曾發生使用者投訴在該平台上遭到性騷擾的案件，根據《The Verge》指出，一名女性使用者在該平台玩遊戲的過程中，遭到陌生人觸摸她的虛擬化身。她表示虛擬化身被侵犯時，虛擬實境令她不適的感覺變得強烈。

雖然虛擬世界並非真實世界，然而根據研究指出，玩家會產生「合理性錯覺」與「虛擬身體所有權錯覺」。前者意旨玩家就算理智上清楚知道一切都是虛構的，但仍會覺得眼前的事件為真；後者則是會認為虛擬化身是自己真正的身體，因此性騷擾所帶來的不適與陰影與真實世界中無異。

俄亥俄州立大學助理教授Jesse Fox曾在《Newshub.》也提到，性騷擾不一定涉及身體，它可以是口頭的騷擾，又可以是虛擬的體驗。

另外「機器磚塊」的「condos」中與性有關的話題以及畫面如果被兒童與青少年接觸，造成的影響不可輕視。數位女力聯盟秘書長張凱強表示違禁性遊戲當然會形成一個不正確的性腳本，那往往是一種會讓性別暴力、性別歧視強化的內容。他強調兒童在身心發展尚未成熟，無法獨立做出判斷，加上無成年人陪同的狀況下接觸到這樣的遊戲內容，其實會導致他們在性方面觀念產生偏差，也會形成不正確的知識。他認為如果一直接觸這樣的遊戲，「也有可能在以後出現性騷擾、性暴力等行為。」

虛擬世界的法律問題該怎麼管？

違禁性遊戲與元宇宙中性騷擾的問題，法律如何加以規範、哪些技術措施又該如何被實行，仍是一大難題。實體與虛擬的差距，使得現有法律難以介入與適用，匿名化的制度也使究責變得困難。

張凱強說明虛擬世界在法規部分，其實一直無法跟上，像「機器磚塊」這樣的平台，究竟由誰規範，並無一個明確的管轄標準與主管機關。他認為國內、外政府應該制定規則，要求遊戲開發商設立一定的審查機制，使18歲以下的青少年與兒童在玩遊戲時可以受到保障或是受到家長監督，遠離暴力或性相關內容。

針對解決方法，《富比士雜誌》曾經在報導中提到虛擬律師的發展，提到在元宇宙中逐漸可以看到虛擬律師的出現。他們提供公司註冊、仲裁、處理土地糾紛等服務，例如總部位於美國紐澤西州的律師事務所Grungo Colarulo，已成功在名為Decentraland的虛擬世界中設立辦公室。未來，法律相關人員或是由人工智慧驅動的虛擬律師須在虛擬世界中提供專業知識、維護虛擬化身的基本權利。

除此之外，Meta公司於今年2月宣佈推出「個人界線（Personal Boundary）」的功能，個人界線是一個約一公尺左右的屏障，確保虛擬化身的互動都是在一定的安全距離當中，避免性騷擾案件再次發生。

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