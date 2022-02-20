9歲就立志征服阿克賽爾四週跳，「滑冰藝術家」不足以貼切形容羽生結弦的武士精神

文：鄭智玲老師（高雄醫學大學語言與文化中心）

記得第一次看冬奧花式滑冰（簡稱花滑）比賽，是在國中時期。那時的女子花滑是屬於東德維特（Katarina Witt）的時代，她有著猶如電影名星般的臉龐，曼妙的身姿，在冰上起舞時，有著超凡的靈動之美。在維特之後的女子花滑體壇中，也出現了許多讓我至今難忘的花滑巨星，如關穎珊、淺田真央及韓國金妍兒（Yuna Kim）等。

花滑運動最吸引人的地方，在於它不僅是一種競技運動，也是一種具藝術性、注重表現力及音樂詮釋力的運動。但近1、20年來，隨著花滑評分規準一直在改變，選手們被逼得必須在技術層面如跳躍動作上，更有所精進。特別是進入四週跳（quad jumps）時代後，選手們必須耗費許多時間，承受極大的受傷甚至殘廢風險，來苦練四週跳，才能在賽場上脫穎而出。

然而，這樣注重技術面的新評分規準，也讓選手們越來越難兼顧在藝術層面上的表現。像今（2022）年冬奧男子花滑項目的金牌得主──美國選手陳巍（Nathan Chen），雖有著超高的四週跳技術，這幾年也有著quad King （四週跳之王）的美名，但他的演出最常讓人批評的地方，就是藝術美感不足，宛如冰上太陽馬戲團般的表演。

但過去10年中，有一位選手，本著熾熱的體育魂，不斷精進挑戰自已；在傷痕累累打磨四週跳時，也不忘竭心展現花滑藝術之美，他就是羽生結弦。

第一次聽到「羽生結弦」這個名字，是在2018平昌冬奧的新聞報導中。那年的冬奧，他拿到男子花滑項目金牌，也是冬奧該項目66年來首位二連冠的得主。但事實上那些報導並沒有引起我太多關注，主要是因為當時我只關注女子花滑，醉心於俄國選手Evgenia Medvedeva優美又充滿靈氣的演出；另一個原因是，那時照片中羽生給我的第一印象，就像是纖弱的日式花美男，而我剛好對花美男免疫。

爾後於2019年，我無意間在YouTube上看到一個名為「Origin」的花滑節目，自此，我完全被名為「羽生結弦」的花滑世界所征服。那場演出是出自於2018年在俄國舉行的Rostelecom Cup花滑大賽，Origin是羽生為了向自已從小的偶像、俄國的花滑皇帝Evgeni Plushenko致敬，所精心準備的長曲比賽節目。

那次演出的後半段，他在做阿克賽爾三週跳（3A）時嚴重跌倒，但他忍受著疼痛，伴隨著激昂又快速的小提琴樂曲，像要把自已燃盡般完成了整個曲目，贏得了金牌。之後的頒獎典禮上，他更像是經歷慘烈戰役的戰士，拄著枴杖，單腳跳上獎台，領受他應得的英勇勳章。更令人動容的是，在腳受重傷的情況下，獎台上的他仍不忘側身向銀牌及銅牌選手致敬。

自從2019年跌入「羽生結弦」這個異次元世界後，我本著大學教師的研究精神，在網路上幾乎看遍他所有的花滑演出，而且是不同時期的花滑演出。從小學時期以至今年的北京冬奧賽期，也看了不少關於他的記錄片、電視節目、訪談、甚至廣告等。

若撇開幼年及少年時期不談，單看他從2012到2018年平昌冬奧前這個時期的演出，實在很難說服我說他就是花滑的G.O.A.T（the greatest of all time），即使當時他早已是日本、甚至是世界花滑界的superstar。

他在2018年之前所有的比賽演出中，最令我感到震憾的節目，當屬2015年參加Barcelona花滑大賽中所表演的「Seimei」，以及2017年參加世界花滑大賽－芬蘭站所演出的「希望與遺贈」（Hope and Legacy）。這兩個節目不僅融合高超的花滑技巧，也注入了他對音樂的所有情感，有溫柔細膩、有激情澎湃、也有鬥志昂揚，一一觸動人心。

從這兩個節目中，也可看出他早已把花滑藝術帶到另一個層次。但他這時期的比賽節目，也常因為受傷或過於緊張，以致於少有整場無失誤的完美演出（clean programs）。

一般花滑運動員的顛峰時期是21－23歲，所以才會有些人認為，羽生應該在23歲那年贏得2018冬奧金牌後就退役。但在我看來，正因為他自平昌冬奧以來，本著不斷超越自已，忍著傷病也要在冰場上戰鬥不懈的精神，才有了2018－2019賽季中「Origin」、「Otonal」，以及2020到今年冬奧賽季中包含「Let me entertain you」、「引子與迴旋隨想曲」、「與天共地」這些更加進化的節目，也讓他真正足以被封為花滑界的G.O.A.T。

事實上，以他對花滑近乎偏執的熱愛程度，以及極為不服輸的個性，他若不把4A（阿克賽爾四週跳）這隻巨獸征服，完成他9歲時就立下的志願，他是不可能輕易退休的。以至於前幾天，當我在網路上看到有些媒體預測，他可能會在2月14日北京召開的記者會中，宣布要退役或訂婚，真讓我搖頭竊笑不已。

在許多人及媒體眼中，羽生是滑冰藝術家，是風度翩翩、溫柔纖弱的冰王子（Ice Prince），但我認為這些稱號不足以貼切形容他。若回顧他這十幾年來在花滑競技場上的表現，應該要稱呼他為Ice Gladiator。而他在花滑羅馬競技場上所戰鬥的那頭獅子，就是自已對花滑的執著以及9歲的小羽生。