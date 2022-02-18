新增16例本土：15例來自「佛道雙修協會聚餐案」、防疫匡列隔離將不用自掏腰包

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增16例本土個案及51例境外移入，無新增死亡。指揮官陳時中表示，今日新增的16例本土個案，有15例都來自新店設計師及代銷公司案所延伸的「佛道雙修協會聚餐案」，是同個傳播鏈，不過由於案例包含南、北，因而仍須留意。

另外指揮中心也宣布，匡列隔離費用將由中央支應。2021年12月14日至2022年2月18日間被匡列、且安排至防疫旅館自費隔離的接觸者，也將受到補助。

新增16例本土，15例來自「佛道雙修協會聚餐案」

指揮中心今日公布國內新增67例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為16例本土個案及51例境外移入（16例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（9例）、加拿大及印度（各3例)、澳大利亞、菲律賓及香港（各2例）、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今（2022）年1月23日至2月17日。

針對今日新增的16例本土個案，陳時中表示，有15例都是同個傳播鏈，來自新店設計師及代銷公司案所延伸的「佛道雙修協會聚餐案」。聚餐中有80幾個人吃飯、25個人唱歌，今日總共增加15例，目前該案整體累積24例。

「佛道雙修協會聚餐案」累積的24例中，有6位來自台北、13位來自新北、3位來自高雄，剩下2位則來自台南。陳時中表示，這24例都在同個傳播鏈，「是好消息」。但他也說，案例遍布南北，且包含不同職業，因而需要特別留意。

剩下的1例本土個案，則來自台南鋼鐵公司確診者。是由任職鋼鐵公司的案19862，傳染給兒子（案19949）。不過相對影響小，也在控制範圍內。

最後煉油廠案的情形則「暫時穩住」，3218人次的檢驗結果均為陰性，不過還有待繼續觀察。

另外關於23期疫苗預約平台，截至中午為止，共有95萬9720人預約，預約率是6成左右。目前疫苗第一劑覆蓋率是82.52%、第二劑是76.04%、基礎加強劑是0.78%，追加劑的覆蓋率則來到34.19%。

接觸者被匡列，隔離不必自費

指揮中心今日宣布，至防疫旅館進行隔離的人，將不必負擔隔離費用。陳時中表示，由於被隔離的人是配合政府防疫政策、多做犧牲，因而不會再要求多負擔防疫旅社的費用。相關費用將由中央概括承受，由中央預算支付。

陳時中指出，儘管指揮中心三令五申，要求接觸者在家裡居家隔離為主，不過還有許多民眾必須自掏腰包，前往防疫旅館隔離。雖然也有部分地方政府協助支付，但是補助費用參差不齊，因而將由中央支付，與地方政府一起解決問題，目的是不讓隔離者受到增加費用的二度傷害。

陳時中表示，補助對象包含2021年12月14日至2022年2月18日間被匡列、且安排至防疫旅館隔離的密切接觸者，目前初估會有6000人受到補助。

Photo Credit: 指揮中心

境外移入基因定序結果：63例Omicron，另連3週沒有新增Delta變異株個案

指揮中心今天也公布11日至17日的境外移入基因定序結果，共新增63例Omicron變異株，不過已經連續3週沒有新增境外移入Delta病例。指揮中心表示，目前已經累積502例境外移入Omicron病例，另外本土則累積300例Omicron。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中檢驗出來的案19448、19449以及19450是去印度比賽的女足隊隊員，均驗出Omicron亞型BA.2，目前並沒有在社區擴散的跡象。

羅一鈞補充說明境外移入的個案特徵，502個案例中，沒有新增中重度個案。至於發病期，增加1位15天後才被檢驗陽性的案例，是因為同住家人確診後延長隔離，並在隔離期間採檢陰轉陽，可能是隔離期間被家人傳染到，而非潛伏期特別長。

另外本週也新增1例Omicron重症個案，是15日公布的死亡案例。

Photo Credit: 指揮中心

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核稿編輯：楊士範