《南山的部長們》導讀：享受18年獨裁權力的朴正熙，卻「成也情報部，敗也情報部」

文：朱立熙（知韓文化協會執行長）

一九八○年三月，我跟三名新聞同業第一次到韓國旅行，我們也不能免俗地去參觀景福宮以及裡面的「古宮博物館」。買完票等候導覽員帶我們入場時，同行的《青年戰士報》郭姓記者朝著對面的建築拍了一些照片，突然一名持槍的憲兵衝過來，把那個記者帶到對街的崗哨盤問，因為語言不通雙方比手畫腳，談不出所以然。

看到情況非常僵持，我也跨街去幫忙。原來韓國憲兵要他交出底片，因為那裡是管制區不准拍照（但是建築物的外面並沒有任何「禁止攝影」的標示）。這個記者堅持不交出底片，因為裡面有許多他在日本旅行時拍的照片，交出去的話，日本之行就一無所有了。

我用韓文跟那個憲兵溝通，告訴他這名記者是台灣「軍報」的記者，而且官拜少校，並且拿出記者證給憲兵看，真的是「少校記者」，看得韓國憲兵一愣一愣的，因為官階確實比他高，後來憲兵只好通融放行了。

這是我第一次在韓國體驗到軍人的權威，而當時是朴正熙總統遇刺死亡五個月後，全斗煥政變掌權三個多月，韓國社會高度期待「漢城之春」的到來，不過新的政變獨裁者全斗煥的強力鎮壓，讓社會氣氛非常森嚴緊張。一個軍報少校拿相機隨便拍就遭到制止並查扣底片，讓我們感覺不可思議。

後來我派駐韓國時，從媒體朋友聽說，這個少校拍的地方就是「國軍保安司令部」（相當於台灣的「警備總司令部」），一九七六年十月二十六日朴正熙遇刺後一個半月，發動「雙十二政變」掌權的全斗煥少將，就是「保安司令官」，我們等於是在當時的最高權力機關前捋它的虎鬚。

讀了這本《南山的部長們》才知道，「國軍保安司令部」是以「國軍首都病院」作為它對外的掩護，這個地方之所以敏感，它跟中央情報部宮井洞「安家」（密室）剛好隔著景福宮，呈對角線的位置，也就是從景福宮後面的青瓦台（總統府）出來，往右邊走是宮井洞「安家」，往左邊走則是保安司令部。這兩個地方都是朴正熙常去的所在，一個是去「休憩」，另一個去視察。

事實上，我們去韓國之前的當年一月，「中央情報部」因為部長金載圭刺殺朴正熙而惡名昭彰，已改名為「國家安全企劃部」（National Security Planning Board，簡稱NSP），不過只換湯不換藥，還是由共謀政變的政治鷹犬在操控，只不過不再像金炯旭、李厚洛、金載圭等部長，以及朴鐘圭（總統侍衛長）等人掌權時代，無所不用其極地亂搞了。

宮井洞「安家」是一九七九年十月二十六日南韓獨裁總統朴正熙遇刺身亡的地方，也就是「中央情報部」（ＫCIA）的招待所。讀了《南山的部長們》才知道，這個密室根本就是為「性好漁色」的朴正熙特設的「國王妓院」，朴正熙性慾之強一個月可以來十次。特別在第一夫人陸英修一九七四年遇刺死亡之後，他的性需求更肆無忌憚。

根據書中的敘述，進入宮井洞安家的知名影視紅星超過一百人，朴正熙都從每期雜誌的封面女郎或電視上挑選中意的女人，然後由侍衛長車智澈與禮賓課長負責去拉皮條，談妥價碼並面授侍候國王的技巧，然後到安家陪朴正熙睡覺。

作者金忠植執筆連載專欄之前，一九八五年八月，因為獨家報導中共軍機投誠的新聞，導致《東亞日報》總編輯李埰柱、政治組長李相河，還有他本人，以洩漏「軍事機密」之名被「國家安全企劃部」逮捕拘留三天，三人遭到殘酷的刑求。當我上網查到這個事件時，不免為他們三人的受難感到歉疚，因為就是這一則「蕭天潤駕轟五機迫降全羅北道裡里稻田」的新聞，讓我以「全球獨家」使報老闆龍心大悅，得到了一萬美元的賞賜。因為被安企部酷打刑求，金忠植於是下定決心要揭發中央情報部的暴行。

讀完《南山的部長們》中文譯稿，補足了許多不了解的韓國現代史事件的背景。其中最讓我吃驚的是，一九八五年我被派駐韓國時的入境居留簽證的保證人，竟然也是出身中央情報部，而且是起草《維新憲法》的五人小組之一的金永光。他當我的保證人時，是執政黨友黨「新韓國黨」的國會議員，我只知道他先前當過「韓國自由總聯盟」事務總長，但完全不知道他曾是中央情報部的企畫局長。當時在全斗煥的高壓暴政下，我認為找一個跟執政黨關係良好的人應該會比較安全。

儘管如此，每當我獨家新聞太多，而且都可以用「洩漏國家機密」論處的時候，他就會打電話給我，叫我跑新聞不要那麼「拼命」，多休息一下。事後我覺得，他應該是在情報當局的壓力下奉命來約束我。不過，我家電話被竊聽、被安企部幹員跟監，甚至被列入驅逐出境的黑名單，也被安企部幹員經常約我在明洞的「茶房」喝咖啡等，都是在那時的「警察國家」的慣例。我沒有被安企部逮捕或驅逐出境，真的要感謝金永光議員，很遺憾他已於二○一○年辭世了。

一九六一年朴正熙少將發動五一六軍事政變。朴正熙是個性格非常怪異又複雜的人。他原本在日帝時代畢業於師範學校，當過小學教師，因為嚮往軍人，所以用盡一切手段進入滿洲國首都長春的陸軍官校，而後成為皇軍的少尉，也創氏改名為「高木正雄」（Takaki Masao）。這是朴正熙對自己國族第一次的變節。

朴正熙兩度報考軍校落榜，後來寫血書明志、投效日本皇軍，二十九歲已經逾齡的朴正熙，當時是聞慶西部公立小學校訓導，總督府軍政司於是破格讓他入學滿州士官學校。但是才一年一個月的光景，日本就戰敗了。因此，他只好拔掉階級章潛逃回國內，加入解放後才臨時趕造的「國防警備隊」（大韓民國國軍的前身），以少尉任官，在很短的期間內就晉級到少校。